https://ukraina.ru/20231201/1051669836.html
Мэр Львова похвастался, что научил стрелять 17 тысяч школьников города
Мэр Львова похвастался, что научил стрелять 17 тысяч школьников города - 01.12.2023 Украина.ру
Мэр Львова похвастался, что научил стрелять 17 тысяч школьников города
Андрей Садовый опубликовал список победителей "стрелковых игр", прошедших среди учеников 9, 10 и 11 классов
2023-12-01T15:11
2023-12-01T15:11
2023-12-01T15:11
новости
андрей садовый
львов
мэр
стрельба
школьники
соревнования
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051668267_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7ac1a2c398d115cc424c9dd07c49410.jpg
Мэр Львова Андрей Садовый похвастался в соцсетях тем, что 17 тысяч львовских школьников научилось обращаться с оружием. Глава львовской городской администрации опубликовал 1 декабря в своем телеграм-канале результаты соревнования в стрельбе среди учеников 9,10 и 11 классов, вместе с фотографиями участников.По данным Садового, в "стрелковых играх" приняли участие 17 000 школьников. Среди победителей в каждой из возрастных категорий есть и парни, и девушки, следует из списка победителей, опубликованного мэром Львова."Оцените, что могут непрофессиональные стрелки (…) Круто! Не надо волноваться, надо продолжать развивать эти направления. Каждый украинец и украинка могут вместе защитить себя и свою семью", - написал Андрей Садовый под фотографиями с соревнования.Ранее Садовый рассказал, что во Львове работает семь центров национально-патриотического воспитания, в которых школьники учатся домедицинской и тактической подготовке и практикуются в стрельбе. Также он показывал, как учеников в львовских школах обучают управлять дронами с помощью программ симуляции полета.
https://ukraina.ru/20231110/1050927280.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051668267_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_18d4b842a085f6b01254566ba1e34b18.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, андрей садовый, львов, мэр, стрельба, школьники, соревнования
Новости, Андрей Садовый, Львов, мэр, стрельба, школьники, соревнования
Мэр Львова похвастался, что научил стрелять 17 тысяч школьников города
Андрей Садовый опубликовал список победителей "стрелковых игр", прошедших среди учеников 9, 10 и 11 классов
Мэр Львова Андрей Садовый похвастался в соцсетях тем, что 17 тысяч львовских школьников научилось обращаться с оружием. Глава львовской городской администрации опубликовал 1 декабря в своем телеграм-канале результаты соревнования в стрельбе среди учеников 9,10 и 11 классов, вместе с фотографиями участников.
По данным Садового, в "стрелковых играх" приняли участие 17 000 школьников. Среди победителей в каждой из возрастных категорий есть и парни, и девушки, следует из списка победителей, опубликованного мэром Львова.
"Оцените, что могут непрофессиональные стрелки (…) Круто! Не надо волноваться, надо продолжать развивать эти направления. Каждый украинец и украинка могут вместе защитить себя и свою семью", - написал Андрей Садовый под фотографиями с соревнования.
Ранее Садовый рассказал, что во Львове работает семь центров национально-патриотического воспитания, в которых школьники учатся домедицинской и тактической подготовке и практикуются в стрельбе. Также он показывал, как учеников в львовских школах обучают управлять дронами с помощью программ симуляции полета.