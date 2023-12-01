https://ukraina.ru/20231201/1051669836.html

Мэр Львова похвастался, что научил стрелять 17 тысяч школьников города

Мэр Львова похвастался, что научил стрелять 17 тысяч школьников города - 01.12.2023 Украина.ру

Мэр Львова похвастался, что научил стрелять 17 тысяч школьников города

Андрей Садовый опубликовал список победителей "стрелковых игр", прошедших среди учеников 9, 10 и 11 классов

2023-12-01T15:11

2023-12-01T15:11

2023-12-01T15:11

новости

андрей садовый

львов

мэр

стрельба

школьники

соревнования

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Мэр Львова Андрей Садовый похвастался в соцсетях тем, что 17 тысяч львовских школьников научилось обращаться с оружием. Глава львовской городской администрации опубликовал 1 декабря в своем телеграм-канале результаты соревнования в стрельбе среди учеников 9,10 и 11 классов, вместе с фотографиями участников.По данным Садового, в "стрелковых играх" приняли участие 17 000 школьников. Среди победителей в каждой из возрастных категорий есть и парни, и девушки, следует из списка победителей, опубликованного мэром Львова."Оцените, что могут непрофессиональные стрелки (…) Круто! Не надо волноваться, надо продолжать развивать эти направления. Каждый украинец и украинка могут вместе защитить себя и свою семью", - написал Андрей Садовый под фотографиями с соревнования.Ранее Садовый рассказал, что во Львове работает семь центров национально-патриотического воспитания, в которых школьники учатся домедицинской и тактической подготовке и практикуются в стрельбе. Также он показывал, как учеников в львовских школах обучают управлять дронами с помощью программ симуляции полета.

https://ukraina.ru/20231110/1050927280.html

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новости, андрей садовый, львов, мэр, стрельба, школьники, соревнования