Мэр Львова похвастался, что научил стрелять 17 тысяч школьников города - 01.12.2023 Украина.ру
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Мэр Львова похвастался, что научил стрелять 17 тысяч школьников города
Мэр Львова похвастался, что научил стрелять 17 тысяч школьников города - 01.12.2023 Украина.ру
Мэр Львова похвастался, что научил стрелять 17 тысяч школьников города
Андрей Садовый опубликовал список победителей "стрелковых игр", прошедших среди учеников 9, 10 и 11 классов
2023-12-01T15:11
2023-12-01T15:11
новости
андрей садовый
львов
мэр
стрельба
школьники
соревнования
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Мэр Львова Андрей Садовый похвастался в соцсетях тем, что 17 тысяч львовских школьников научилось обращаться с оружием. Глава львовской городской администрации опубликовал 1 декабря в своем телеграм-канале результаты соревнования в стрельбе среди учеников 9,10 и 11 классов, вместе с фотографиями участников.По данным Садового, в "стрелковых играх" приняли участие 17 000 школьников. Среди победителей в каждой из возрастных категорий есть и парни, и девушки, следует из списка победителей, опубликованного мэром Львова."Оцените, что могут непрофессиональные стрелки (…) Круто! Не надо волноваться, надо продолжать развивать эти направления. Каждый украинец и украинка могут вместе защитить себя и свою семью", - написал Андрей Садовый под фотографиями с соревнования.Ранее Садовый рассказал, что во Львове работает семь центров национально-патриотического воспитания, в которых школьники учатся домедицинской и тактической подготовке и практикуются в стрельбе. Также он показывал, как учеников в львовских школах обучают управлять дронами с помощью программ симуляции полета.
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новости, андрей садовый, львов, мэр, стрельба, школьники, соревнования
Новости, Андрей Садовый, Львов, мэр, стрельба, школьники, соревнования

Мэр Львова похвастался, что научил стрелять 17 тысяч школьников города

15:11 01.12.2023
 
© Андрій Садовий телеграм-канал
© Андрій Садовий телеграм-канал
Читать в
Андрей Садовый опубликовал список победителей "стрелковых игр", прошедших среди учеников 9, 10 и 11 классов
Мэр Львова Андрей Садовый похвастался в соцсетях тем, что 17 тысяч львовских школьников научилось обращаться с оружием. Глава львовской городской администрации опубликовал 1 декабря в своем телеграм-канале результаты соревнования в стрельбе среди учеников 9,10 и 11 классов, вместе с фотографиями участников.
По данным Садового, в "стрелковых играх" приняли участие 17 000 школьников. Среди победителей в каждой из возрастных категорий есть и парни, и девушки, следует из списка победителей, опубликованного мэром Львова.
"Оцените, что могут непрофессиональные стрелки (…) Круто! Не надо волноваться, надо продолжать развивать эти направления. Каждый украинец и украинка могут вместе защитить себя и свою семью", - написал Андрей Садовый под фотографиями с соревнования.
Ранее Садовый рассказал, что во Львове работает семь центров национально-патриотического воспитания, в которых школьники учатся домедицинской и тактической подготовке и практикуются в стрельбе. Также он показывал, как учеников в львовских школах обучают управлять дронами с помощью программ симуляции полета.
10 ноября, 16:16
"Главное, что детям нравится". Львовских школьников обучают стрельбеВ так называемых центрах национально-патриотического воспитания школьники проходят тактическую подготовку и учатся стрелять
 
НовостиАндрей СадовыйЛьвовмэрстрельбашкольникисоревнования
 
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