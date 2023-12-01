Лавров на примере танцев объяснил, что мешает урегулированию ситуации на Украине
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Урегулирование украинского кризиса политическим путем требует усилий с двух сторон. Об этом заявил 1 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ОБСЕ
Он отметил, что до сих пор Россия не видит со стороны Киева и "его хозяев" сигналов о готовности перейти к политическому процессу.
"Для того, чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как и в танго, но ребята с той стороны танцуют не танго, а брейк-данс. Там надо солировать", - с иронией сказал министр.
Лавров принимает участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходит в Скопье 30 ноября - 1 декабря.
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