https://ukraina.ru/20231201/1051667231.html

Лавров на примере танцев объяснил, что мешает урегулированию ситуации на Украине

Лавров на примере танцев объяснил, что мешает урегулированию ситуации на Украине - 01.12.2023 Украина.ру

Лавров на примере танцев объяснил, что мешает урегулированию ситуации на Украине

Урегулирование украинского кризиса политическим путем требует усилий с двух сторон. Об этом заявил 1 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ОБСЕ

2023-12-01T14:24

2023-12-01T14:24

2023-12-01T14:24

сергей лавров

обсе

танец

новости

украина

кризис

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Он отметил, что до сих пор Россия не видит со стороны Киева и "его хозяев" сигналов о готовности перейти к политическому процессу.Лавров принимает участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходит в Скопье 30 ноября - 1 декабря.

https://ukraina.ru/20220726/1036866220.html

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2023

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сергей лавров, обсе, танец, новости, украина, кризис