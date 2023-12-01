Лавров на примере танцев объяснил, что мешает урегулированию ситуации на Украине - 01.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231201/1051667231.html
Лавров на примере танцев объяснил, что мешает урегулированию ситуации на Украине
Лавров на примере танцев объяснил, что мешает урегулированию ситуации на Украине - 01.12.2023 Украина.ру
Лавров на примере танцев объяснил, что мешает урегулированию ситуации на Украине
Урегулирование украинского кризиса политическим путем требует усилий с двух сторон. Об этом заявил 1 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ОБСЕ
2023-12-01T14:24
2023-12-01T14:24
сергей лавров
обсе
танец
новости
украина
кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047418567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2547ab66a3aeaaffe9c3ad48a199f47.jpg
Он отметил, что до сих пор Россия не видит со стороны Киева и "его хозяев" сигналов о готовности перейти к политическому процессу.Лавров принимает участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходит в Скопье 30 ноября - 1 декабря.
https://ukraina.ru/20220726/1036866220.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047418567_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_b4d39beefb2080e23cb966557e9a0b12.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сергей лавров, обсе, танец, новости, украина, кризис
Сергей Лавров, ОБСЕ, танец, Новости, Украина, кризис

Лавров на примере танцев объяснил, что мешает урегулированию ситуации на Украине

14:24 01.12.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание министров иностранных дел ОДКБ
Заседание министров иностранных дел ОДКБ
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Урегулирование украинского кризиса политическим путем требует усилий с двух сторон. Об этом заявил 1 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ОБСЕ
Он отметил, что до сих пор Россия не видит со стороны Киева и "его хозяев" сигналов о готовности перейти к политическому процессу.
"Для того, чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как и в танго, но ребята с той стороны танцуют не танго, а брейк-данс. Там надо солировать", - с иронией сказал министр.
Лавров принимает участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходит в Скопье 30 ноября - 1 декабря.
Лавров рассказал о переговорах с Украиной. Видео
26 июля 2022, 11:32
Лавров рассказал о переговорах с Украиной. Видео
 
Сергей ЛавровОБСЕтанецНовостиУкраинакризис
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:12Лавров отказался "разжёвывать" информацию немецкой журналистке
15:11Мэр Львова похвастался, что научил стрелять 17 тысяч школьников города
15:10Молоток Риши Сунака. В британской политике заправляют породистые мизантропы
15:06Шойгу назвал потери ВСУ за полгода контрнаступления
15:05Украину западные СМИ забыли, но Россия Зеленского в покое не оставит - Захарова
14:58Растерянный Зеленский на фоне коммунального коллапса. Что происходит в Николаеве
14:56Лавров сделал замечание журналистам, писавшим о трагедии в Буче
14:54Песков: санкции против России - это надолго
14:53Госпогранслужба Украины объяснила, почему Порошенко не пустили в Польшу
14:24Лавров на примере танцев объяснил, что мешает урегулированию ситуации на Украине
14:10Сергей Липовой: ВСУ держатся за Авдеевку и укрепляют Одессу, чтобы в 2024 году США ударили по России
14:04Чайковский снова в топах мировых театров, на Украине "решают" его судьбу
14:02"Они просто трусят " – Лавров об отъезде Блинкена и Борреля с совета МИД ОБСЕ
13:41Россия не видит причин пересматривать цели СВО – Лавров
13:33Ставки растут: что будет с рублём и рынком недвижимости? Прогноз на 2024 год от экономиста Силакова
13:32"Денег на ВСУ не хватит". Экономист объяснил, почему Украина зависит от Запада
13:27"Туалетная бумага — ценная валюта": немецкий наёмник рассказал о правилах бартера в ВСУ
13:26С РФ тягаться бессмысленно. Зеленский признал, что производство оружия не спасет Украину
13:00Зеленский о наступлении, задержание подозреваемого, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 декабря
12:50Зеленский обвинил союзников в провале контрнаступления ВСУ
Лента новостейМолния