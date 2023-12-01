https://ukraina.ru/20231201/1051666922.html
Чайковский снова в топах мировых театров, на Украине "решают" его судьбу
Чайковский снова в топах мировых театров, на Украине "решают" его судьбу - 01.12.2023 Украина.ру
Чайковский снова в топах мировых театров, на Украине "решают" его судьбу
Балет "Лебединое озеро" Петра Чайковского попал в топ лучших театральных постановок месяца, опубликованный 1 декабря британским изданием The Guardian
2023-12-01T14:04
2023-12-01T14:04
2023-12-01T14:04
культура
новости
культура
петр ильич чайковский
музыка
балет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050720134_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_52e33c28a9606859704ab4fa6e43ff18.jpg
Еще год назад постановки по произведениям русских и советских композиторов театры Европы и Северной Америки отменяли и переносили, а Чайковского, если и ставили, то с большой и демонстративной пометкой о его украинском происхождении.Но уже к лету 2023 оголтелая cancel culture (культура отмены) снизила обороты, на сцены итальянских оперных театров вернулись Модест Мусоргский и Александр Бородин, в материале, опубликованном в пятницу обозревателем The Guardian Крисом Вигандом, спектакль "Лебединое озеро" Норвежского национального балета назван одним из лучших, а крупнейшая британская медиа компания MarqueeTV проводит его трансляции.Тем временем в Киеве, как сообщает украинское издание "Укрінформ", прошло очередное заседание Украинского института национальной памяти (УИНП) по вопросу имени Чайковского в названии Национальной академии музыки. Скандал о переименовании учебного заведения длится уже больше года, коллектив и студенты (большинство, не все) последовательно выступают против, госчиновники – за.Комиссия УИНП в очередной раз заявила о "неуместности" использования имени Чайковского."Чайковский, конечно, выдающийся композитор. Он типичный русский интеллигент, который, очевидно не был калиброванным великорусским шовинистом, но идентифицировал себя совершенно спокойно с великорусской культурой", - объяснил член комиссии, кандидат исторических наук, доцент кафедры древней и новой истории Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Алексей Сокирко."На сегодняшний день П.И. Чайковский является едва ли не самым известным в мире русским композитором, а значит – символом русской культуры и культурным маркером русского мира", - написали в заключении комиссии.Ни к каким реальным действиям до сих пор эти заседания не приводили, так как музыканты самой академии не были согласны расстаться с именем Чайковского, но административное решение о переименовании может быть принято.
https://ukraina.ru/20231027/1050520725.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050720134_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9f653fe5ecae03ecb811d16e177d8c7a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, культура, петр ильич чайковский, музыка, балет
Чайковский снова в топах мировых театров, на Украине "решают" его судьбу
Балет "Лебединое озеро" Петра Чайковского попал в топ лучших театральных постановок месяца, опубликованный 1 декабря британским изданием The Guardian
Еще год назад постановки по произведениям русских и советских композиторов театры Европы и Северной Америки отменяли и переносили, а Чайковского, если и ставили, то с большой и демонстративной пометкой о его украинском происхождении.
Но уже к лету 2023 оголтелая cancel culture (культура отмены) снизила обороты, на сцены итальянских оперных театров вернулись Модест Мусоргский и Александр Бородин, в материале, опубликованном в пятницу обозревателем The Guardian Крисом Вигандом, спектакль "Лебединое озеро" Норвежского национального балета назван одним из лучших, а крупнейшая британская медиа компания MarqueeTV проводит его трансляции.
Тем временем в Киеве, как сообщает украинское издание "Укрінформ", прошло очередное заседание Украинского института национальной памяти (УИНП) по вопросу имени Чайковского в названии Национальной академии музыки. Скандал о переименовании учебного заведения длится уже больше года, коллектив и студенты (большинство, не все) последовательно выступают против, госчиновники – за.
Комиссия УИНП в очередной раз заявила о "неуместности" использования имени Чайковского.
"Чайковский, конечно, выдающийся композитор. Он типичный русский интеллигент, который, очевидно не был калиброванным великорусским шовинистом, но идентифицировал себя совершенно спокойно с великорусской культурой", - объяснил член комиссии, кандидат исторических наук, доцент кафедры древней и новой истории Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Алексей Сокирко.
"На сегодняшний день П.И. Чайковский является едва ли не самым известным в мире русским композитором, а значит – символом русской культуры и культурным маркером русского мира", - написали в заключении комиссии.
Ни к каким реальным действиям до сих пор эти заседания не приводили, так как музыканты самой академии не были согласны расстаться с именем Чайковского, но административное решение о переименовании может быть принято.