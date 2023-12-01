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Чайковский снова в топах мировых театров, на Украине "решают" его судьбу

Чайковский снова в топах мировых театров, на Украине "решают" его судьбу - 01.12.2023 Украина.ру

Чайковский снова в топах мировых театров, на Украине "решают" его судьбу

Балет "Лебединое озеро" Петра Чайковского попал в топ лучших театральных постановок месяца, опубликованный 1 декабря британским изданием The Guardian

2023-12-01T14:04

2023-12-01T14:04

2023-12-01T14:04

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петр ильич чайковский

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балет

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Еще год назад постановки по произведениям русских и советских композиторов театры Европы и Северной Америки отменяли и переносили, а Чайковского, если и ставили, то с большой и демонстративной пометкой о его украинском происхождении.Но уже к лету 2023 оголтелая cancel culture (культура отмены) снизила обороты, на сцены итальянских оперных театров вернулись Модест Мусоргский и Александр Бородин, в материале, опубликованном в пятницу обозревателем The Guardian Крисом Вигандом, спектакль "Лебединое озеро" Норвежского национального балета назван одним из лучших, а крупнейшая британская медиа компания MarqueeTV проводит его трансляции.Тем временем в Киеве, как сообщает украинское издание "Укрінформ", прошло очередное заседание Украинского института национальной памяти (УИНП) по вопросу имени Чайковского в названии Национальной академии музыки. Скандал о переименовании учебного заведения длится уже больше года, коллектив и студенты (большинство, не все) последовательно выступают против, госчиновники – за.Комиссия УИНП в очередной раз заявила о "неуместности" использования имени Чайковского."Чайковский, конечно, выдающийся композитор. Он типичный русский интеллигент, который, очевидно не был калиброванным великорусским шовинистом, но идентифицировал себя совершенно спокойно с великорусской культурой", - объяснил член комиссии, кандидат исторических наук, доцент кафедры древней и новой истории Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Алексей Сокирко."На сегодняшний день П.И. Чайковский является едва ли не самым известным в мире русским композитором, а значит – символом русской культуры и культурным маркером русского мира", - написали в заключении комиссии.Ни к каким реальным действиям до сих пор эти заседания не приводили, так как музыканты самой академии не были согласны расстаться с именем Чайковского, но административное решение о переименовании может быть принято.

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новости, культура, петр ильич чайковский, музыка, балет