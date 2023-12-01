https://ukraina.ru/20231201/1051666184.html

Ставки растут: что будет с рублём и рынком недвижимости? Прогноз на 2024 год от экономиста Силакова

Ставки растут: что будет с рублём и рынком недвижимости? Прогноз на 2024 год от экономиста Силакова - 01.12.2023 Украина.ру

Ставки растут: что будет с рублём и рынком недвижимости? Прогноз на 2024 год от экономиста Силакова

Доктор экономических наук Алексей Силаков в студии Украина.ру рассказал, что новые регионы в перспективе дадут большой России, а также дал прогноз по инфляции и рынку недвижимости на начало 2024 года

2023-12-01T13:33

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новые регионы рф

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00:38 - Новые регионы для большой России; 10:18 - Эффективность антироссийских санкций; 13:50 - Внешняя торговля и разворот на Восток; 16:37 - Прогнозы по инфляции в России; 22:56 - Необходимость повышения ключевой ставки; 23:46 – Чего ждать от рынка недвижимости в 2024 году?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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