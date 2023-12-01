https://ukraina.ru/20231201/1051666184.html
Ставки растут: что будет с рублём и рынком недвижимости? Прогноз на 2024 год от экономиста Силакова
Ставки растут: что будет с рублём и рынком недвижимости? Прогноз на 2024 год от экономиста Силакова - 01.12.2023 Украина.ру
Ставки растут: что будет с рублём и рынком недвижимости? Прогноз на 2024 год от экономиста Силакова
Доктор экономических наук Алексей Силаков в студии Украина.ру рассказал, что новые регионы в перспективе дадут большой России, а также дал прогноз по инфляции и рынку недвижимости на начало 2024 года
2023-12-01T13:33
2023-12-01T13:33
2023-12-01T13:33
видео
россия
донбасс
херсон
запорожье
днр
лнр
инфляция
недвижимость
новые регионы рф
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00:38 - Новые регионы для большой России; 10:18 - Эффективность антироссийских санкций; 13:50 - Внешняя торговля и разворот на Восток; 16:37 - Прогнозы по инфляции в России; 22:56 - Необходимость повышения ключевой ставки; 23:46 – Чего ждать от рынка недвижимости в 2024 году?
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, донбасс, херсон, запорожье, днр, лнр, инфляция, недвижимость, новые регионы рф, торговля, восток, санкции, рынок, китай, ипотека, сво, видео
Видео, Россия, Донбасс, Херсон, Запорожье, ДНР, ЛНР, инфляция, Недвижимость, Новые регионы РФ, торговля, Восток, санкции, рынок, Китай, ипотека, СВО
Ставки растут: что будет с рублём и рынком недвижимости? Прогноз на 2024 год от экономиста Силакова
Доктор экономических наук Алексей Силаков в студии Украина.ру рассказал, что новые регионы в перспективе дадут большой России, а также дал прогноз по инфляции и рынку недвижимости на начало 2024 года
00:38 - Новые регионы для большой России;
10:18 - Эффективность антироссийских санкций;
13:50 - Внешняя торговля и разворот на Восток;
16:37 - Прогнозы по инфляции в России;
22:56 - Необходимость повышения ключевой ставки;
23:46 – Чего ждать от рынка недвижимости в 2024 году?