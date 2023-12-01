Германия закрыла Генконсульство в Екатеринбурге - 01.12.2023 Украина.ру
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Германия закрыла Генконсульство в Екатеринбурге
Германия закрыла Генконсульство в Екатеринбурге - 01.12.2023 Украина.ру
Германия закрыла Генконсульство в Екатеринбурге
Германия закрыла генконсульство в Екатеринбурге. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого посольства
2023-12-01T12:11
2023-12-01T12:11
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Накануне, 30 ноября, Германия закрыла генконсульство в Калининграде. А 1 декабря – в Новосибирске.Обратно документов о выдаче виз ведётся только в посольстве ФРГ в Москве.С первого июня изменилась и запись на приём для подачи документов - записаться напрямую в визовом отделе или в визовом центре VisaMetric теперь нельзя, заявителям надо вносить себя в список ожидания через систему бронирования посольства, после чего посольство записывает на прием для подачи документов на визу "в хронологическом порядке".
https://ukraina.ru/20231114/1051008632.html
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новости, россия, екатеринбург, германия, фрг, мид фрг, посольство, генконсульства
Новости, Россия, Екатеринбург, Германия, ФРГ, МИД ФРГ, посольство, генконсульства

Германия закрыла Генконсульство в Екатеринбурге

12:11 01.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Германия закрыла генконсульство в Екатеринбурге. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого посольства
"Генеральное консульство в Екатеринбурге закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в Посольство Германии в Москве", - говорится в сообщении.
Накануне, 30 ноября, Германия закрыла генконсульство в Калининграде. А 1 декабря – в Новосибирске.
Обратно документов о выдаче виз ведётся только в посольстве ФРГ в Москве.
С первого июня изменилась и запись на приём для подачи документов - записаться напрямую в визовом отделе или в визовом центре VisaMetric теперь нельзя, заявителям надо вносить себя в список ожидания через систему бронирования посольства, после чего посольство записывает на прием для подачи документов на визу "в хронологическом порядке".
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
14 ноября, 13:49
Тихая оккупация и угроза для России. В Финляндию на учения НАТО прибыла морская пехота СШАВ Хельсинки готовят документы, разрешающие размещение иностранных войскам на постоянной основе. Вскоре американские базы будут стоять возле границ Ленинградской и Мурманской областей. Но не все финны с этим согласны — некоторые говорят об американской оккупации их страны
 
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