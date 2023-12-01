https://ukraina.ru/20231201/1051658708.html

Германия закрыла Генконсульство в Екатеринбурге

Германия закрыла Генконсульство в Екатеринбурге - 01.12.2023 Украина.ру

Германия закрыла Генконсульство в Екатеринбурге

Германия закрыла генконсульство в Екатеринбурге. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого посольства

2023-12-01T12:11

2023-12-01T12:11

2023-12-01T12:11

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Накануне, 30 ноября, Германия закрыла генконсульство в Калининграде. А 1 декабря – в Новосибирске.Обратно документов о выдаче виз ведётся только в посольстве ФРГ в Москве.С первого июня изменилась и запись на приём для подачи документов - записаться напрямую в визовом отделе или в визовом центре VisaMetric теперь нельзя, заявителям надо вносить себя в список ожидания через систему бронирования посольства, после чего посольство записывает на прием для подачи документов на визу "в хронологическом порядке".

https://ukraina.ru/20231114/1051008632.html

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новости, россия, екатеринбург, германия, фрг, мид фрг, посольство, генконсульства