Германия закрыла Генконсульство в Екатеринбурге
Германия закрыла генконсульство в Екатеринбурге. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого посольства
"Генеральное консульство в Екатеринбурге закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в Посольство Германии в Москве", - говорится в сообщении.
Накануне, 30 ноября, Германия закрыла генконсульство в Калининграде. А 1 декабря – в Новосибирске.
Обратно документов о выдаче виз ведётся только в посольстве ФРГ в Москве.
С первого июня изменилась и запись на приём для подачи документов - записаться напрямую в визовом отделе или в визовом центре VisaMetric теперь нельзя, заявителям надо вносить себя в список ожидания через систему бронирования посольства, после чего посольство записывает на прием для подачи документов на визу "в хронологическом порядке".
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