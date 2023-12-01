Задержан подозреваемый в подрыве ж/д в Рязанской области по заданию Киева - СК РФ - 01.12.2023 Украина.ру
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Задержан подозреваемый в подрыве ж/д в Рязанской области по заданию Киева - СК РФ
Задержан подозреваемый в подрыве ж/д в Рязанской области по заданию Киева - СК РФ - 01.12.2023 Украина.ру
Задержан подозреваемый в подрыве ж/д в Рязанской области по заданию Киева - СК РФ
Российские силовики задержали подозреваемого в теракте в Рязанской области, на допросе он признался, что был завербован военной разведкой Украины, сообщили 1 декабря журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ
2023-12-01T10:58
2023-12-01T10:58
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В ходе допроса, сообщили в СК РФ, задержанный дал признательные показания и сообщил, что в феврале он был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб и в марте 2023 года вернулся в Рязань.В ФСБ уточнили, что задержанный был завербован был завербован в феврале 2023 года в Стамбуле, а подготовку проходил в Екабпилсе.Во время обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.Помимо этого, задержанный проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Уголовное дело расследуется по статье "Террористический акт" и "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".В Рязанской области 11 ноября произошёл сход 19 вагонов грузового поезда, сообщила Московская железная дорога. В ведомстве сообщили, что инцидент произошёл в 7:12 на перегоне Рыбное — Блок-пост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.
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новости, россия, рязанская область, поезд, вагоны, теракт, ск рф, фсб
Новости, Россия, Рязанская область, поезд, вагоны, теракт, СК РФ, ФСБ

Задержан подозреваемый в подрыве ж/д в Рязанской области по заданию Киева - СК РФ

10:58 01.12.2023
 
© Военкор Котенок/Telegram
© Военкор Котенок/Telegram
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Российские силовики задержали подозреваемого в теракте в Рязанской области, на допросе он признался, что был завербован военной разведкой Украины, сообщили 1 декабря журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ
"Задержан мужчина, установивший самодельные взрывные устройства на железной дороге, в результате чего произошел сход вагонов грузового поезда. Им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии", - сказали в ведомстве.
В ходе допроса, сообщили в СК РФ, задержанный дал признательные показания и сообщил, что в феврале он был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб и в марте 2023 года вернулся в Рязань.
В ФСБ уточнили, что задержанный был завербован был завербован в феврале 2023 года в Стамбуле, а подготовку проходил в Екабпилсе.
Во время обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.
Помимо этого, задержанный проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Уголовное дело расследуется по статье "Террористический акт" и "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
В Рязанской области 11 ноября произошёл сход 19 вагонов грузового поезда, сообщила Московская железная дорога. В ведомстве сообщили, что инцидент произошёл в 7:12 на перегоне Рыбное — Блок-пост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.
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