https://ukraina.ru/20231201/1051649570.html

Германия закрыла Генконсульство в Новосибирске

Германия закрыла Генконсульство в Новосибирске - 01.12.2023 Украина.ру

Германия закрыла Генконсульство в Новосибирске

Генеральное консульство Германии в Новосибирске закрылось. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого посольства

2023-12-01T08:27

2023-12-01T08:27

2023-12-01T08:27

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новосибирск

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"Генеральное консульство в Новосибирске закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в Посольство Германии в Москве", - говорится в сообщении.Генконсульство Германии в Новосибирске работало на регионы Сибири и Дальнего Востока с 1994 года.Заявления о выдаче виз отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске прекратили принимать ещё в конце мая. Все документы теперь обрабатываются только в посольстве ФРГ в Москве.30 ноября Германия закрыла Генконсульство в Калининграде.

https://ukraina.ru/20231201/1051648999.html

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новости, россия, германия, генконсульства, консульство, новосибирск