Германия закрыла Генконсульство в Новосибирске - 01.12.2023 Украина.ру
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Германия закрыла Генконсульство в Новосибирске
Германия закрыла Генконсульство в Новосибирске - 01.12.2023 Украина.ру
Германия закрыла Генконсульство в Новосибирске
Генеральное консульство Германии в Новосибирске закрылось. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого посольства
2023-12-01T08:27
2023-12-01T08:27
новости
россия
германия
генконсульства
консульство
новосибирск
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"Генеральное консульство в Новосибирске закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в Посольство Германии в Москве", - говорится в сообщении.Генконсульство Германии в Новосибирске работало на регионы Сибири и Дальнего Востока с 1994 года.Заявления о выдаче виз отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске прекратили принимать ещё в конце мая. Все документы теперь обрабатываются только в посольстве ФРГ в Москве.30 ноября Германия закрыла Генконсульство в Калининграде.
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новости, россия, германия, генконсульства, консульство, новосибирск
Новости, Россия, Германия, генконсульства, консульство, Новосибирск

Германия закрыла Генконсульство в Новосибирске

08:27 01.12.2023
 
© Фото : Открытые источникиРоссия и Германия, флаги
Россия и Германия, флаги - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Открытые источники
Читать в
Генеральное консульство Германии в Новосибирске закрылось. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого посольства
"Генеральное консульство в Новосибирске закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в Посольство Германии в Москве", - говорится в сообщении.
Генконсульство Германии в Новосибирске работало на регионы Сибири и Дальнего Востока с 1994 года.
Заявления о выдаче виз отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске прекратили принимать ещё в конце мая. Все документы теперь обрабатываются только в посольстве ФРГ в Москве.
30 ноября Германия закрыла Генконсульство в Калининграде.
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