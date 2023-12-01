Германия закрыла Генконсульство в Новосибирске
© Фото : Открытые источникиРоссия и Германия, флаги
© Фото : Открытые источники
Генеральное консульство Германии в Новосибирске закрылось. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого посольства
"Генеральное консульство в Новосибирске закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в Посольство Германии в Москве", - говорится в сообщении.
Генконсульство Германии в Новосибирске работало на регионы Сибири и Дальнего Востока с 1994 года.
Заявления о выдаче виз отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске прекратили принимать ещё в конце мая. Все документы теперь обрабатываются только в посольстве ФРГ в Москве.
30 ноября Германия закрыла Генконсульство в Калининграде.