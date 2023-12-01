https://ukraina.ru/20231201/1051649400.html

"Секретное оружие": Лиз Трасс прилетела в США убедить республиканцев помочь Украине – Politico

"Секретное оружие": Лиз Трасс прилетела в США убедить республиканцев помочь Украине – Politico - 01.12.2023 Украина.ру

"Секретное оружие": Лиз Трасс прилетела в США убедить республиканцев помочь Украине – Politico

Президент США Джо Байден намерен с помощью бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс убедить республиканцев выделить помощь Украине. Об этом говорится в материале обозревателей Politico Элени Куреа и Эстер Уэббер

2023-12-01T08:03

2023-12-01T08:03

2023-12-01T08:03

новости

сша

великобритания

трасс (лиз трасс)

джо байден

конгресс сша

республиканская партия

украина

военная помощь

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036926832_0:471:2047:1622_1920x0_80_0_0_3f12c53a705cc48fc9cf3cae3ebb948e.jpg

"Секретное оружие Джо Байдена для Украины - Лиз Трасс", - подчёркивают авторы.По мнению обозревателей, экс-премьер Великобритании на днях прилетела в Вашингтон для обеспечения поддержки Киева со стороны скептически настроенных конгрессменов-республиканцев. Трасс должна помочь Байдену изменить направленность обсуждений в американской политической элите "от изоляционизма к активной международной роли"."Высокопоставленные дипломаты по обе стороны Атлантики рассчитывают, что Трасс сможет помочь выйти из тупика", - отмечают журналисты.Напомним, что администрация Байдена ранее обратилась к Конгрессу с запросом о выделении более 105 миллиардов долларов на поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами Палата представителей предлагает разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции для проведения по ним отдельных обсуждений.

https://ukraina.ru/20231201/1051646004.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, великобритания, трасс (лиз трасс), джо байден, конгресс сша, республиканская партия, украина, военная помощь, сво