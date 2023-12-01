"Секретное оружие": Лиз Трасс прилетела в США убедить республиканцев помочь Украине – Politico - 01.12.2023 Украина.ру
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"Секретное оружие": Лиз Трасс прилетела в США убедить республиканцев помочь Украине – Politico
"Секретное оружие": Лиз Трасс прилетела в США убедить республиканцев помочь Украине – Politico - 01.12.2023 Украина.ру
"Секретное оружие": Лиз Трасс прилетела в США убедить республиканцев помочь Украине – Politico
Президент США Джо Байден намерен с помощью бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс убедить республиканцев выделить помощь Украине. Об этом говорится в материале обозревателей Politico Элени Куреа и Эстер Уэббер
2023-12-01T08:03
2023-12-01T08:03
новости
сша
великобритания
трасс (лиз трасс)
джо байден
конгресс сша
республиканская партия
украина
военная помощь
сво
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"Секретное оружие Джо Байдена для Украины - Лиз Трасс", - подчёркивают авторы.По мнению обозревателей, экс-премьер Великобритании на днях прилетела в Вашингтон для обеспечения поддержки Киева со стороны скептически настроенных конгрессменов-республиканцев. Трасс должна помочь Байдену изменить направленность обсуждений в американской политической элите "от изоляционизма к активной международной роли"."Высокопоставленные дипломаты по обе стороны Атлантики рассчитывают, что Трасс сможет помочь выйти из тупика", - отмечают журналисты.Напомним, что администрация Байдена ранее обратилась к Конгрессу с запросом о выделении более 105 миллиардов долларов на поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами Палата представителей предлагает разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции для проведения по ним отдельных обсуждений.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, великобритания, трасс (лиз трасс), джо байден, конгресс сша, республиканская партия, украина, военная помощь, сво
Новости, США, Великобритания, Трасс (Лиз Трасс), Джо Байден, Конгресс США, Республиканская партия, Украина, военная помощь, СВО

"Секретное оружие": Лиз Трасс прилетела в США убедить республиканцев помочь Украине – Politico

08:03 01.12.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк
© Пресс-служба МИД РФ
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Президент США Джо Байден намерен с помощью бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс убедить республиканцев выделить помощь Украине. Об этом говорится в материале обозревателей Politico Элени Куреа и Эстер Уэббер
"Секретное оружие Джо Байдена для Украины - Лиз Трасс", - подчёркивают авторы.
По мнению обозревателей, экс-премьер Великобритании на днях прилетела в Вашингтон для обеспечения поддержки Киева со стороны скептически настроенных конгрессменов-республиканцев. Трасс должна помочь Байдену изменить направленность обсуждений в американской политической элите "от изоляционизма к активной международной роли".
"Высокопоставленные дипломаты по обе стороны Атлантики рассчитывают, что Трасс сможет помочь выйти из тупика", - отмечают журналисты.
Напомним, что администрация Байдена ранее обратилась к Конгрессу с запросом о выделении более 105 миллиардов долларов на поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами Палата представителей предлагает разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции для проведения по ним отдельных обсуждений.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
03:32
Конгресс США может не одобрить помощь Киеву даже в начале 2024 года - American ConservativeРассмотрение Конгрессом США финансирования Украины отдельно от поддержки Израиля практически обнуляет шансы на одобрение помощи Киеву даже в начале 2024 года. Об этом сообщает американский журнал American Conservative
 
НовостиСШАВеликобританияТрасс (Лиз Трасс)Джо БайденКонгресс СШАРеспубликанская партияУкраинавоенная помощьСВО
 
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