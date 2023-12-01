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Бойцы в зоне СВО и их преподаватели обменялись опытом в ходе телемоста

Бойцы в зоне СВО и их преподаватели обменялись опытом в ходе телемоста - 01.12.2023 Украина.ру

Бойцы в зоне СВО и их преподаватели обменялись опытом в ходе телемоста

Телемост для обмена опытом провели между бойцами СВО - выпускниками военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ, их преподавателями и курсантами. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба военного ведомства

2023-12-01T07:41

2023-12-01T07:41

2023-12-01T07:41

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"Время выбрало нас" - так мы назвали сегодняшнюю встречу, на которой впервые организован телемост с военнослужащими - участниками специальной военной операции, являющимися выпускниками военного университета. С нами - замечательные парни, которые после выпуска убыли в зону СВО для защиты интересов России", - обратился к участникам телемоста заместитель начальника военного университета по военно-политической работе полковник Сергей Басов.В оборонном ведомстве подчеркнули, что опыт участников СВО и общение с теми, кто находится в непосредственном центре событий, особенно важны для курсантов.Для бойцов также выступил вокально-хореографический ансамбль Военного университета "Курсантское братство", исполнивший музыкальные композиции и лирические произведения.

https://ukraina.ru/20231201/1051639725.html

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