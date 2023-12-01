Бойцы в зоне СВО и их преподаватели обменялись опытом в ходе телемоста
Телемост для обмена опытом провели между бойцами СВО - выпускниками военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ, их преподавателями и курсантами. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба военного ведомства
"Время выбрало нас" - так мы назвали сегодняшнюю встречу, на которой впервые организован телемост с военнослужащими - участниками специальной военной операции, являющимися выпускниками военного университета. С нами - замечательные парни, которые после выпуска убыли в зону СВО для защиты интересов России", - обратился к участникам телемоста заместитель начальника военного университета по военно-политической работе полковник Сергей Басов.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что опыт участников СВО и общение с теми, кто находится в непосредственном центре событий, особенно важны для курсантов.
Для бойцов также выступил вокально-хореографический ансамбль Военного университета "Курсантское братство", исполнивший музыкальные композиции и лирические произведения.
06:18Ксавье Моро: Даже если ВСУ скопируют "линию Суровикина", у России есть бесконечный запас авиабомб У России есть то, чего не было у ВСУ во время контрнаступления, - это авиация. Поэтому вся линия оборона ВСУ может быть уничтожена ФАБами (фугасными авиабомбами), считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро