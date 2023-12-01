Бойцы в зоне СВО и их преподаватели обменялись опытом в ходе телемоста - 01.12.2023 Украина.ру
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Бойцы в зоне СВО и их преподаватели обменялись опытом в ходе телемоста
Бойцы в зоне СВО и их преподаватели обменялись опытом в ходе телемоста - 01.12.2023 Украина.ру
Бойцы в зоне СВО и их преподаватели обменялись опытом в ходе телемоста
Телемост для обмена опытом провели между бойцами СВО - выпускниками военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ, их преподавателями и курсантами. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба военного ведомства
2023-12-01T07:41
2023-12-01T07:41
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"Время выбрало нас" - так мы назвали сегодняшнюю встречу, на которой впервые организован телемост с военнослужащими - участниками специальной военной операции, являющимися выпускниками военного университета. С нами - замечательные парни, которые после выпуска убыли в зону СВО для защиты интересов России", - обратился к участникам телемоста заместитель начальника военного университета по военно-политической работе полковник Сергей Басов.В оборонном ведомстве подчеркнули, что опыт участников СВО и общение с теми, кто находится в непосредственном центре событий, особенно важны для курсантов.Для бойцов также выступил вокально-хореографический ансамбль Военного университета "Курсантское братство", исполнивший музыкальные композиции и лирические произведения.
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новости, россия, минобороны рф, сво, телемост, вс рф
Новости, Россия, Минобороны РФ, СВО, телемост, ВС РФ

Бойцы в зоне СВО и их преподаватели обменялись опытом в ходе телемоста

07:41 01.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Телемост для обмена опытом провели между бойцами СВО - выпускниками военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ, их преподавателями и курсантами. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба военного ведомства
"Время выбрало нас" - так мы назвали сегодняшнюю встречу, на которой впервые организован телемост с военнослужащими - участниками специальной военной операции, являющимися выпускниками военного университета. С нами - замечательные парни, которые после выпуска убыли в зону СВО для защиты интересов России", - обратился к участникам телемоста заместитель начальника военного университета по военно-политической работе полковник Сергей Басов.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что опыт участников СВО и общение с теми, кто находится в непосредственном центре событий, особенно важны для курсантов.
Для бойцов также выступил вокально-хореографический ансамбль Военного университета "Курсантское братство", исполнивший музыкальные композиции и лирические произведения.
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
06:18
Ксавье Моро: Даже если ВСУ скопируют "линию Суровикина", у России есть бесконечный запас авиабомб У России есть то, чего не было у ВСУ во время контрнаступления, - это авиация. Поэтому вся линия оборона ВСУ может быть уничтожена ФАБами (фугасными авиабомбами), считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
 
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