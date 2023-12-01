https://ukraina.ru/20231201/1051647862.html

ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Соледаром

ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Соледаром - 01.12.2023 Украина.ру

ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Соледаром

Расчет самоходной гаубицы "Гвоздика" Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожил группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на опорном пункте под Соледаром в Донбассе, сообщили 1 декабря в Минобороны России

2023-12-01T07:13

2023-12-01T07:13

2023-12-01T07:27

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"Артиллерия Воздушно-десантных войск ежедневно выполняет огневые задачи по уничтожению живой силы и боевой бронированной техники ВСУ, а также артиллерии противника на огневых позициях, командно-наблюдательных пунктов и разрушению укрепленных позиций украинских формирований на Артемовском направлении, в районе Соледара", - говорится в материале.В Минобороны уточнили, что расчет БПЛА обнаружил в лесополосе укрепленные опорные пункты ВСУ и передал координаты позиций артиллеристам-десантникам.В результате работы артиллерии противник потерял мотопехотное отделение.

https://ukraina.ru/20220417/1033785092.html

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гаубицы, новости, всу, украина, пехота, соледар