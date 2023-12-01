ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Соледаром - 01.12.2023 Украина.ру
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ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Соледаром
ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Соледаром - 01.12.2023 Украина.ру
ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Соледаром
Расчет самоходной гаубицы "Гвоздика" Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожил группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на опорном пункте под Соледаром в Донбассе, сообщили 1 декабря в Минобороны России
2023-12-01T07:13
2023-12-01T07:27
гаубицы
новости
всу
украина
пехота
соледар
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"Артиллерия Воздушно-десантных войск ежедневно выполняет огневые задачи по уничтожению живой силы и боевой бронированной техники ВСУ, а также артиллерии противника на огневых позициях, командно-наблюдательных пунктов и разрушению укрепленных позиций украинских формирований на Артемовском направлении, в районе Соледара", - говорится в материале.В Минобороны уточнили, что расчет БПЛА обнаружил в лесополосе укрепленные опорные пункты ВСУ и передал координаты позиций артиллеристам-десантникам.В результате работы артиллерии противник потерял мотопехотное отделение.
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гаубицы, новости, всу, украина, пехота, соледар
гаубицы, Новости, ВСУ, Украина, пехота, Соледар

ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Соледаром

07:13 01.12.2023 (обновлено: 07:27 01.12.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов на Херсонском направлении
Работа артиллерийских расчетов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Расчет самоходной гаубицы "Гвоздика" Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожил группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на опорном пункте под Соледаром в Донбассе, сообщили 1 декабря в Минобороны России
"Артиллерия Воздушно-десантных войск ежедневно выполняет огневые задачи по уничтожению живой силы и боевой бронированной техники ВСУ, а также артиллерии противника на огневых позициях, командно-наблюдательных пунктов и разрушению укрепленных позиций украинских формирований на Артемовском направлении, в районе Соледара", - говорится в материале.
В Минобороны уточнили, что расчет БПЛА обнаружил в лесополосе укрепленные опорные пункты ВСУ и передал координаты позиций артиллеристам-десантникам.

"Точным огнем осколочно-фугасными боеприпасами расчеты 122-миллиметровых самоходных гаубиц "Гвоздика" с закрытых огневых позиций уничтожили украинские подразделения, как в оборудованных укрытиях опорного пункта, так и на открытой местности, нанеся существенный урон противнику", - указали в ведомстве.

В результате работы артиллерии противник потерял мотопехотное отделение.
Скриншот видео Украина.ру
17 апреля 2022, 11:50
Что уничтожили в Киеве вооружённые силы РФОфициальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования были уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве, а также цеха ремонта военной техники в Николаеве
 
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