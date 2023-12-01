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НБУ с 1 декабря отменяет ограничения по объёмам продажи наличной валюты населению

НБУ с 1 декабря отменяет ограничения по объёмам продажи наличной валюты населению - 01.12.2023 Украина.ру

НБУ с 1 декабря отменяет ограничения по объёмам продажи наличной валюты населению

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 декабря отменил для банков и небанковских обменников все ограничения по объёмам продажи наличной инвалюты для населения. Так в стране надеются компенсировать продажи чёрного рынка, а также выровнять курс доллара на руках, в кассах и на безнале

2023-12-01T00:31

2023-12-01T00:31

2023-12-01T00:31

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Постановление об изменениях НБУ опубликовал вечером, 30 ноября. До него на Украине привязывали продажу наличного доллара/евро к объёму ранее выкупленной иностранной валюты. Теперь ограничений нет и банки, а также небанковские обменники смогут безгранично обеспечить украинцев наличными. Кроме этого НБУ расширил перечень услуг, за которые позволено проводить валютные перечисления за границу украинским гражданам, в том числе участникам боевых действий. Разрешены заграничные платежи на дополнительные нужды — оплата проживания, трансферов, питания, страхования, медуслуг. Экспортно-кредитному агентству Нацбанк разрешил перечислять за границу средства для оплат договоров страхования/перестрахования, заключенными с иностранными компаниями.

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2023

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новости, украина, нбу, нацбанк, евро, обменные пункты, валюта