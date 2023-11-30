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Москалькова посетила пленных бойцов ВСУ по договорённости с украинским омбудсменом
Москалькова посетила пленных бойцов ВСУ по договорённости с украинским омбудсменом - 30.11.2023 Украина.ру
Москалькова посетила пленных бойцов ВСУ по договорённости с украинским омбудсменом
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила 119 украинских военнослужащих, которые находятся на территории РФ в рамках договорённости с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом, который также посетил 119 российских военнослужащих, находящихся в плену. Об этом Москалькова сообщила в своём телеграм-канале
2023-11-30T23:20
2023-11-30T23:20
2023-11-30T23:20
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Так, Москалькова оценила условия содержания бывших солдат ВСУ и отметила, что они соответствуют международным нормам. Она также побеседовала с каждым из украинских задержанных и отметила, что многим из них была, в том числе, предоставлена возможность позвонить родственникам. Военнопленные, которые сегодня содержаться на территории Украины, также записали видеобращения для родных, которые Москалькова пообещала передать.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, военнопленные, сво, всу, вс рф
Новости, Украина, Россия, военнопленные, СВО, ВСУ, ВС РФ
Москалькова посетила пленных бойцов ВСУ по договорённости с украинским омбудсменом
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила 119 украинских военнослужащих, которые находятся на территории РФ в рамках договорённости с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом, который также посетил 119 российских военнослужащих, находящихся в плену. Об этом Москалькова сообщила в своём телеграм-канале
"Согласно договорённости с Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Д.В. Лубинцом на условиях взаимности одновременно посетили при содействии Минобороны России – 119 украинских военнослужащих, находящихся в России", – написала она.
Так, Москалькова оценила условия содержания бывших солдат ВСУ и отметила, что они соответствуют международным нормам. Она также побеседовала с каждым из украинских задержанных и отметила, что многим из них была, в том числе, предоставлена возможность позвонить родственникам.
"Наши военнослужащие, по данным украинского омбудсмена, содержатся в условиях, соответствующих нормам международного права, им оказывается при необходимости медицинская помощь", - добавила омбудсмен.
Военнопленные, которые сегодня содержаться на территории Украины, также записали видеобращения для родных, которые Москалькова пообещала передать.