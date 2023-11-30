Москалькова посетила пленных бойцов ВСУ по договорённости с украинским омбудсменом - 30.11.2023 Украина.ру
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Москалькова посетила пленных бойцов ВСУ по договорённости с украинским омбудсменом
Москалькова посетила пленных бойцов ВСУ по договорённости с украинским омбудсменом - 30.11.2023 Украина.ру
Москалькова посетила пленных бойцов ВСУ по договорённости с украинским омбудсменом
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила 119 украинских военнослужащих, которые находятся на территории РФ в рамках договорённости с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом, который также посетил 119 российских военнослужащих, находящихся в плену. Об этом Москалькова сообщила в своём телеграм-канале
2023-11-30T23:20
2023-11-30T23:20
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Так, Москалькова оценила условия содержания бывших солдат ВСУ и отметила, что они соответствуют международным нормам. Она также побеседовала с каждым из украинских задержанных и отметила, что многим из них была, в том числе, предоставлена возможность позвонить родственникам. Военнопленные, которые сегодня содержаться на территории Украины, также записали видеобращения для родных, которые Москалькова пообещала передать.
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новости, украина, россия, военнопленные, сво, всу, вс рф
Новости, Украина, Россия, военнопленные, СВО, ВСУ, ВС РФ

Москалькова посетила пленных бойцов ВСУ по договорённости с украинским омбудсменом

23:20 30.11.2023
 
Москалькова посетила пленных бойцов ВСУ по договорённости с украинским омбудсменом
Москалькова посетила пленных бойцов ВСУ по договорённости с украинским омбудсменом
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила 119 украинских военнослужащих, которые находятся на территории РФ в рамках договорённости с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом, который также посетил 119 российских военнослужащих, находящихся в плену. Об этом Москалькова сообщила в своём телеграм-канале
"Согласно договорённости с Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Д.В. Лубинцом на условиях взаимности одновременно посетили при содействии Минобороны России – 119 украинских военнослужащих, находящихся в России", – написала она.
Так, Москалькова оценила условия содержания бывших солдат ВСУ и отметила, что они соответствуют международным нормам. Она также побеседовала с каждым из украинских задержанных и отметила, что многим из них была, в том числе, предоставлена возможность позвонить родственникам.
"Наши военнослужащие, по данным украинского омбудсмена, содержатся в условиях, соответствующих нормам международного права, им оказывается при необходимости медицинская помощь", - добавила омбудсмен.
Военнопленные, которые сегодня содержаться на территории Украины, также записали видеобращения для родных, которые Москалькова пообещала передать.
 
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