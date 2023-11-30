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Москалькова посетила пленных бойцов ВСУ по договорённости с украинским омбудсменом

Москалькова посетила пленных бойцов ВСУ по договорённости с украинским омбудсменом - 30.11.2023 Украина.ру

Москалькова посетила пленных бойцов ВСУ по договорённости с украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила 119 украинских военнослужащих, которые находятся на территории РФ в рамках договорённости с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом, который также посетил 119 российских военнослужащих, находящихся в плену. Об этом Москалькова сообщила в своём телеграм-канале

2023-11-30T23:20

2023-11-30T23:20

2023-11-30T23:20

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Так, Москалькова оценила условия содержания бывших солдат ВСУ и отметила, что они соответствуют международным нормам. Она также побеседовала с каждым из украинских задержанных и отметила, что многим из них была, в том числе, предоставлена возможность позвонить родственникам. Военнопленные, которые сегодня содержаться на территории Украины, также записали видеобращения для родных, которые Москалькова пообещала передать.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, военнопленные, сво, всу, вс рф