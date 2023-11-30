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В Закарпатской области введут тотальную проверку документов
В Закарпатской области введут тотальную проверку документов - 30.11.2023 Украина.ру
В Закарпатской области введут тотальную проверку документов
С 1 декабря и до тех пор пока не отменят военное положение на Украине, в Закарпатской области вводится тотальная проверка документов граждан. Такое решение приняла областная военная администрация в четверг, 30 ноября
2023-11-30T23:03
2023-11-30T23:03
2023-11-30T23:03
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закарпатская область
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Согласно решению "О введении отдельных мер правового режима военного положения", начальник областной военной администрации и его коллега из Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомат) издадут общий приказ, которым назначат комендантов районов и городов. Они же определят их задачи, полномочия по обеспечению единого управления силами и средствами, координацию их действий при проверке документов у граждан. Уточняется, что такие мероприятия будут проводить в соответствии с постановлением кабинета министров Украины "о порядке проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения". В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой страны законы о продлении военного положения и мобилизации до 14 февраля 2024 года. Ранее в сети распространилось видео мужчины, который оказался в военкомате явно не по доброй воле и сбежал оттуда через окно. Эти кадры сняты в Закарпатской области.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, закарпатская область, мобилизация, всу, сво
Новости, Украина, Закарпатская область, мобилизация, ВСУ, СВО
В Закарпатской области введут тотальную проверку документов
С 1 декабря и до тех пор пока не отменят военное положение на Украине, в Закарпатской области вводится тотальная проверка документов граждан. Такое решение приняла областная военная администрация в четверг, 30 ноября
Согласно решению "О введении отдельных мер правового режима военного положения", начальник областной военной администрации и его коллега из Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомат) издадут общий приказ, которым назначат комендантов районов и городов. Они же определят их задачи, полномочия по обеспечению единого управления силами и средствами, координацию их действий при проверке документов у граждан.
Уточняется, что такие мероприятия будут проводить в соответствии с постановлением кабинета министров Украины "о порядке проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения".
В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой страны законы о продлении военного положения и мобилизации до 14 февраля 2024 года.
Ранее в сети распространилось видео
мужчины, который оказался в военкомате явно не по доброй воле и сбежал оттуда через окно. Эти кадры сняты в Закарпатской области.