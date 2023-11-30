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В сети распространяются сообщения о готовящихся терактах в Курске

В сети распространяются сообщения о готовящихся терактах в Курске - 30.11.2023 Украина.ру

В сети распространяются сообщения о готовящихся терактах в Курске

Украинские спецслужбы через анонимный телеграм-канал распространяют фейки о готовящихся терактах в школах Курска. Об этом 30 ноября сообщило правительство Курской области

2023-11-30T21:49

2023-11-30T21:49

2023-11-30T21:49

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Власти уточняют, что для психологического эффекта выбраны школьники, так как такие угрозы в первую очередь влияют на эмоциональное состояние родителей учащихся. В правительстве призвали не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие и не распространять сообщения из данных каналов. Ранее в СМИ распространилось сообщение о том, что якобы Служба безопасности Украины провела успешную диверсию в Северомуйском тоннеле. Об этом писали украинские телеграм-каналы, ссылаясь на видео с места ЧП, однако кадры, прикрепленные в качестве "доказательств" оказались архивными и отретушированными.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, курск, информационная война, информационная безопасность