https://ukraina.ru/20231130/1051643573.html
В сети распространяются сообщения о готовящихся терактах в Курске
В сети распространяются сообщения о готовящихся терактах в Курске - 30.11.2023 Украина.ру
В сети распространяются сообщения о готовящихся терактах в Курске
Украинские спецслужбы через анонимный телеграм-канал распространяют фейки о готовящихся терактах в школах Курска. Об этом 30 ноября сообщило правительство Курской области
2023-11-30T21:49
2023-11-30T21:49
2023-11-30T21:49
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Власти уточняют, что для психологического эффекта выбраны школьники, так как такие угрозы в первую очередь влияют на эмоциональное состояние родителей учащихся. В правительстве призвали не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие и не распространять сообщения из данных каналов. Ранее в СМИ распространилось сообщение о том, что якобы Служба безопасности Украины провела успешную диверсию в Северомуйском тоннеле. Об этом писали украинские телеграм-каналы, ссылаясь на видео с места ЧП, однако кадры, прикрепленные в качестве "доказательств" оказались архивными и отретушированными.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, курск, информационная война, информационная безопасность
Новости, СВО, Курск, информационная война, информационная безопасность
В сети распространяются сообщения о готовящихся терактах в Курске
Украинские спецслужбы через анонимный телеграм-канал распространяют фейки о готовящихся терактах в школах Курска. Об этом 30 ноября сообщило правительство Курской области
"Созданный анонимный телеграм-канал сообщает о якобы готовящихся терактах на территории образовательных учреждений", — сказано в сообщении.
Власти уточняют, что для психологического эффекта выбраны школьники, так как такие угрозы в первую очередь влияют на эмоциональное состояние родителей учащихся. В правительстве призвали не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие и не распространять сообщения из данных каналов.
Ранее в СМИ распространилось сообщение о том, что якобы Служба безопасности Украины провела успешную диверсию в Северомуйском тоннеле. Об этом писали украинские телеграм-каналы, ссылаясь на видео с места ЧП, однако кадры, прикрепленные в качестве "доказательств" оказались архивными и отретушированными.