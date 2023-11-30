МИД РФ: "Правящий в Киеве неонацистский режим "перещеголял" даже страны Балтии" - 30.11.2023 Украина.ру
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МИД РФ: "Правящий в Киеве неонацистский режим "перещеголял" даже страны Балтии"
МИД РФ: "Правящий в Киеве неонацистский режим "перещеголял" даже страны Балтии" - 30.11.2023 Украина.ру
МИД РФ: "Правящий в Киеве неонацистский режим "перещеголял" даже страны Балтии"
Проблемы с согласованием повестки Обзорного совещания по человеческому измерению порождены в том числе и тем, что "некоторые делегации упорно препятствуют включению в неё проблемы неонацизма". Об этом 30 ноября на СМИД ОБСЕ в македонском Скопье заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
2023-11-30T20:59
2023-11-30T21:06
сергей лавров
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Глава МИД РФ отметил, что "в Европе, в первую очередь на Украине и в Прибалтике, наблюдается всплеск нацистской идеологии и практики, других форм расовой и религиозной нетерпимости. Восхваляют гитлеровских коллаборационистов, сносят памятники воинам-освободителям, закрепляют эти преступные действия законодательно".Он обратил внимание на негативные процессы в современных украинских реалиях: "Отрицается само существование русских, их решающий вклад в историю Украины. Людям запрещают общаться, читать и учиться на родном языке, иметь доступ к русскоязычным СМИ и культуре. Фактов предостаточно, а ОБСЕ, её профильные институты молчат. Молчали и тогда, когда из откровенно дискриминационного законодательства о "государственном языке" киевский режим сделал исключения только для языков Евросоюза, а не для русского. Причем промолчал и "просвещенный" Брюссель, никак не высказавшись о необходимости уважения многочисленных конвенций ООН, ЮНЕСКО, СЕ, гарантирующих равные права всем национальным меньшинствам".Лавров также напомнил о недавнем заявлении председателя ВРУ Стефанчука о том, что "никаких русских меньшинств" на Украине "нет и быть не может". Глава российской дипломатии процитировал текст украинской конституции, в которой прямо сказано о гарантиях русскому и другим языкам нацменьшинств.Глава МИД РФ констатировал молчание по поводу языковой проблемы на Украине и ОБСЕ, и Венецианской комиссии, и ЕС, и США.Он обратил особое внимание на то, что "все эти преступления против прав человека начались не в феврале 2022 г., а сразу после кровавого госпереворота в феврале 2014 г., когда неонацисты захватили власть, разорвав подписанное накануне соглашение об урегулировании под гарантии Германии, Польши и Франции, которые быстро смирились с этим унижением"."На этом фоне поразительны по своему цинизму заклинания брюссельских руководителей о том, что В.А.Зеленский во всех своих действиях "защищает европейские ценности". Теперь еще хотят в ускоренном порядке открыть для киевского режима двери в ЕС. Как говорится, нацистов принимаем вне очереди. Стыдно", - резюмировал глава МИД РФ.
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сергей лавров, новости, украина, обсе, международные отношения, дипломатия, публичная дипломатия, мид рф, ес, украина-ес, донбасс, русский мир, русский язык, русская культура, русский, русскоязычные, украинские националисты, украинская власть, русофобия, прибалтика, бывший ссср, верховная рада, упц, гонения, православие
Сергей Лавров, Новости, Украина, ОБСЕ, международные отношения, дипломатия, публичная дипломатия, МИД РФ, ЕС, Украина-ЕС, Донбасс, Русский мир, Русский язык, русская культура, русский, русскоязычные, украинские националисты, украинская власть, Русофобия, Прибалтика, бывший СССР, Верховная Рада, УПЦ, гонения, Православие

МИД РФ: "Правящий в Киеве неонацистский режим "перещеголял" даже страны Балтии"

20:59 30.11.2023 (обновлено: 21:06 30.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Проблемы с согласованием повестки Обзорного совещания по человеческому измерению порождены в том числе и тем, что "некоторые делегации упорно препятствуют включению в неё проблемы неонацизма". Об этом 30 ноября на СМИД ОБСЕ в македонском Скопье заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ отметил, что "в Европе, в первую очередь на Украине и в Прибалтике, наблюдается всплеск нацистской идеологии и практики, других форм расовой и религиозной нетерпимости. Восхваляют гитлеровских коллаборационистов, сносят памятники воинам-освободителям, закрепляют эти преступные действия законодательно".
"Правящий в Киеве неонацистский режим "перещеголял" даже страны Балтии в своих действиях по законодательному искоренению всего русского", - заявил глава МИД РФ.
Он обратил внимание на негативные процессы в современных украинских реалиях: "Отрицается само существование русских, их решающий вклад в историю Украины. Людям запрещают общаться, читать и учиться на родном языке, иметь доступ к русскоязычным СМИ и культуре. Фактов предостаточно, а ОБСЕ, её профильные институты молчат. Молчали и тогда, когда из откровенно дискриминационного законодательства о "государственном языке" киевский режим сделал исключения только для языков Евросоюза, а не для русского. Причем промолчал и "просвещенный" Брюссель, никак не высказавшись о необходимости уважения многочисленных конвенций ООН, ЮНЕСКО, СЕ, гарантирующих равные права всем национальным меньшинствам".
Лавров также напомнил о недавнем заявлении председателя ВРУ Стефанчука о том, что "никаких русских меньшинств" на Украине "нет и быть не может". Глава российской дипломатии процитировал текст украинской конституции, в которой прямо сказано о гарантиях русскому и другим языкам нацменьшинств.
Глава МИД РФ констатировал молчание по поводу языковой проблемы на Украине и ОБСЕ, и Венецианской комиссии, и ЕС, и США.
"Под это молчание и при поощрении Запада киевский режим развязал омерзительную кампанию против Украинской православной церкви, включая захваты храмов, гонения на верующих и физические расправы над священнослужителями", -сказал Лавров.
Он обратил особое внимание на то, что "все эти преступления против прав человека начались не в феврале 2022 г., а сразу после кровавого госпереворота в феврале 2014 г., когда неонацисты захватили власть, разорвав подписанное накануне соглашение об урегулировании под гарантии Германии, Польши и Франции, которые быстро смирились с этим унижением".
"На этом фоне поразительны по своему цинизму заклинания брюссельских руководителей о том, что В.А.Зеленский во всех своих действиях "защищает европейские ценности". Теперь еще хотят в ускоренном порядке открыть для киевского режима двери в ЕС. Как говорится, нацистов принимаем вне очереди. Стыдно", - резюмировал глава МИД РФ.
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
16:57
"Нацистов принимаем вне очереди?" Лавров пристыдил ЕСОБСЕ и Евросоюз давно отошли от принципов инклюзивности в реагировании на общеевропейские проблемы и руководствуются двойными стандартами в оценке процессов "к востоку от Вены". Об этом 30 ноября на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье (Македония) заявил глава МИД России Сергей Лавров
 
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