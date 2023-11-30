https://ukraina.ru/20231130/1051642567.html
МИД РФ: "Правящий в Киеве неонацистский режим "перещеголял" даже страны Балтии"
МИД РФ: "Правящий в Киеве неонацистский режим "перещеголял" даже страны Балтии" - 30.11.2023 Украина.ру
МИД РФ: "Правящий в Киеве неонацистский режим "перещеголял" даже страны Балтии"
Проблемы с согласованием повестки Обзорного совещания по человеческому измерению порождены в том числе и тем, что "некоторые делегации упорно препятствуют включению в неё проблемы неонацизма". Об этом 30 ноября на СМИД ОБСЕ в македонском Скопье заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
2023-11-30T20:59
2023-11-30T20:59
2023-11-30T21:06
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Глава МИД РФ отметил, что "в Европе, в первую очередь на Украине и в Прибалтике, наблюдается всплеск нацистской идеологии и практики, других форм расовой и религиозной нетерпимости. Восхваляют гитлеровских коллаборационистов, сносят памятники воинам-освободителям, закрепляют эти преступные действия законодательно".Он обратил внимание на негативные процессы в современных украинских реалиях: "Отрицается само существование русских, их решающий вклад в историю Украины. Людям запрещают общаться, читать и учиться на родном языке, иметь доступ к русскоязычным СМИ и культуре. Фактов предостаточно, а ОБСЕ, её профильные институты молчат. Молчали и тогда, когда из откровенно дискриминационного законодательства о "государственном языке" киевский режим сделал исключения только для языков Евросоюза, а не для русского. Причем промолчал и "просвещенный" Брюссель, никак не высказавшись о необходимости уважения многочисленных конвенций ООН, ЮНЕСКО, СЕ, гарантирующих равные права всем национальным меньшинствам".Лавров также напомнил о недавнем заявлении председателя ВРУ Стефанчука о том, что "никаких русских меньшинств" на Украине "нет и быть не может". Глава российской дипломатии процитировал текст украинской конституции, в которой прямо сказано о гарантиях русскому и другим языкам нацменьшинств.Глава МИД РФ констатировал молчание по поводу языковой проблемы на Украине и ОБСЕ, и Венецианской комиссии, и ЕС, и США.Он обратил особое внимание на то, что "все эти преступления против прав человека начались не в феврале 2022 г., а сразу после кровавого госпереворота в феврале 2014 г., когда неонацисты захватили власть, разорвав подписанное накануне соглашение об урегулировании под гарантии Германии, Польши и Франции, которые быстро смирились с этим унижением"."На этом фоне поразительны по своему цинизму заклинания брюссельских руководителей о том, что В.А.Зеленский во всех своих действиях "защищает европейские ценности". Теперь еще хотят в ускоренном порядке открыть для киевского режима двери в ЕС. Как говорится, нацистов принимаем вне очереди. Стыдно", - резюмировал глава МИД РФ.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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МИД РФ: "Правящий в Киеве неонацистский режим "перещеголял" даже страны Балтии"
20:59 30.11.2023 (обновлено: 21:06 30.11.2023)
Проблемы с согласованием повестки Обзорного совещания по человеческому измерению порождены в том числе и тем, что "некоторые делегации упорно препятствуют включению в неё проблемы неонацизма". Об этом 30 ноября на СМИД ОБСЕ в македонском Скопье заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ отметил, что "в Европе, в первую очередь на Украине и в Прибалтике, наблюдается всплеск нацистской идеологии и практики, других форм расовой и религиозной нетерпимости. Восхваляют гитлеровских коллаборационистов, сносят памятники воинам-освободителям, закрепляют эти преступные действия законодательно".
"Правящий в Киеве неонацистский режим "перещеголял" даже страны Балтии в своих действиях по законодательному искоренению всего русского", - заявил глава МИД РФ.
Он обратил внимание на негативные процессы в современных украинских реалиях: "Отрицается само существование русских, их решающий вклад в историю Украины. Людям запрещают общаться, читать и учиться на родном языке, иметь доступ к русскоязычным СМИ и культуре. Фактов предостаточно, а ОБСЕ, её профильные институты молчат. Молчали и тогда, когда из откровенно дискриминационного законодательства о "государственном языке" киевский режим сделал исключения только для языков Евросоюза, а не для русского. Причем промолчал и "просвещенный" Брюссель, никак не высказавшись о необходимости уважения многочисленных конвенций ООН, ЮНЕСКО, СЕ, гарантирующих равные права всем национальным меньшинствам".
Лавров также напомнил о недавнем заявлении председателя ВРУ Стефанчука о том, что "никаких русских меньшинств" на Украине "нет и быть не может". Глава российской дипломатии процитировал текст украинской конституции, в которой прямо сказано о гарантиях русскому и другим языкам нацменьшинств.
Глава МИД РФ констатировал молчание по поводу языковой проблемы на Украине и ОБСЕ, и Венецианской комиссии, и ЕС, и США.
"Под это молчание и при поощрении Запада киевский режим развязал омерзительную кампанию против Украинской православной церкви, включая захваты храмов, гонения на верующих и физические расправы над священнослужителями", -сказал Лавров.
Он обратил особое внимание на то, что "все эти преступления против прав человека начались не в феврале 2022 г., а сразу после кровавого госпереворота в феврале 2014 г., когда неонацисты захватили власть, разорвав подписанное накануне соглашение об урегулировании под гарантии Германии, Польши и Франции, которые быстро смирились с этим унижением".
"На этом фоне поразительны по своему цинизму заклинания брюссельских руководителей о том, что В.А.Зеленский во всех своих действиях "защищает европейские ценности". Теперь еще хотят в ускоренном порядке открыть для киевского режима двери в ЕС. Как говорится, нацистов принимаем вне очереди. Стыдно", - резюмировал глава МИД РФ.