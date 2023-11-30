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МИД РФ: Брюссель сорвал урегулирование конфликта между Молдавией и ПМР

МИД РФ: Брюссель сорвал урегулирование конфликта между Молдавией и ПМР - 30.11.2023 Украина.ру

МИД РФ: Брюссель сорвал урегулирование конфликта между Молдавией и ПМР

Ещё 20 лет назад возможно было урегулировать конфликт между Молдавией и Приднестровской Молдавской Республикой. Об этом 30 ноября на СМИД ОБСЕ в македонском Скопье заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

2023-11-30T20:45

2023-11-30T20:45

2023-11-30T20:45

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Глава российской дипломатии рассказал об агрессивной политике стран-членов НАТО, являвшихся одновременно членами ОБСЕ и при этом неоднократно попиравших базовые принципы этой организации. Среди примеров он назвал вооружённые нападения на Югославию, а затем и на Сербию с отторжением от суверенного государства сербского края Косово и Метохия."В ряду сорванных попыток решить острые проблемы нашего континента на принципах ОБСЕ – и "меморандум Д.Н.Козака", который мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад. Натовский и есовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишинёвом и Тирасполем документ. Сейчас убивают и формат "5+2" – последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию", - сказал Лавров.Он также напомнил, как государства-члены НАТО с подачи США заблокировали вступление в силу Соглашения об адаптации ДОВСЕ и проигнорировали российские предложения по восстановлению жизнеспособности режима контроля над обычными вооружениями в Европе. Вашингтон также торпедировал Договор по открытому небу и девальвировал ряд других основополагающих документов по укреплению взаимного доверия в сфере безопасности, отметил глава МИД РФ.

https://ukraina.ru/20231130/1051640859.html

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