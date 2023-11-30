МИД РФ: Брюссель сорвал урегулирование конфликта между Молдавией и ПМР
Ещё 20 лет назад возможно было урегулировать конфликт между Молдавией и Приднестровской Молдавской Республикой. Об этом 30 ноября на СМИД ОБСЕ в македонском Скопье заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава российской дипломатии рассказал об агрессивной политике стран-членов НАТО, являвшихся одновременно членами ОБСЕ и при этом неоднократно попиравших базовые принципы этой организации. Среди примеров он назвал вооружённые нападения на Югославию, а затем и на Сербию с отторжением от суверенного государства сербского края Косово и Метохия.
"В ряду сорванных попыток решить острые проблемы нашего континента на принципах ОБСЕ – и "меморандум Д.Н.Козака", который мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад. Натовский и есовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишинёвом и Тирасполем документ. Сейчас убивают и формат "5+2" – последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию", - сказал Лавров.
"По сути Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России. Каждой стране, где сейчас активничают западные эмиссары, фонды и т.н. НПО, стоит задуматься", - констатировал глава МИД России.
Он также напомнил, как государства-члены НАТО с подачи США заблокировали вступление в силу Соглашения об адаптации ДОВСЕ и проигнорировали российские предложения по восстановлению жизнеспособности режима контроля над обычными вооружениями в Европе. Вашингтон также торпедировал Договор по открытому небу и девальвировал ряд других основополагающих документов по укреплению взаимного доверия в сфере безопасности, отметил глава МИД РФ.
20:17Лавров напомнил ОБСЕ, как из Украины создавали антироссийский плацдармГосударства НАТО, являющиеся участниками ОБСЕ, на Бухарестском саммите альянса в 2008 г. "поманили" членством Тбилиси и Киев с незатейливой целью "натравить их на Россию". Об этом 30 ноября на СМИД ОБСЕ в македонском Скопье заявил глава МИД РФ Сергей Лавров