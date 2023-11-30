МИД РФ: Брюссель сорвал урегулирование конфликта между Молдавией и ПМР - 30.11.2023 Украина.ру
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МИД РФ: Брюссель сорвал урегулирование конфликта между Молдавией и ПМР
МИД РФ: Брюссель сорвал урегулирование конфликта между Молдавией и ПМР - 30.11.2023 Украина.ру
МИД РФ: Брюссель сорвал урегулирование конфликта между Молдавией и ПМР
Ещё 20 лет назад возможно было урегулировать конфликт между Молдавией и Приднестровской Молдавской Республикой. Об этом 30 ноября на СМИД ОБСЕ в македонском Скопье заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
2023-11-30T20:45
2023-11-30T20:45
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Глава российской дипломатии рассказал об агрессивной политике стран-членов НАТО, являвшихся одновременно членами ОБСЕ и при этом неоднократно попиравших базовые принципы этой организации. Среди примеров он назвал вооружённые нападения на Югославию, а затем и на Сербию с отторжением от суверенного государства сербского края Косово и Метохия."В ряду сорванных попыток решить острые проблемы нашего континента на принципах ОБСЕ – и "меморандум Д.Н.Козака", который мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад. Натовский и есовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишинёвом и Тирасполем документ. Сейчас убивают и формат "5+2" – последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию", - сказал Лавров.Он также напомнил, как государства-члены НАТО с подачи США заблокировали вступление в силу Соглашения об адаптации ДОВСЕ и проигнорировали российские предложения по восстановлению жизнеспособности режима контроля над обычными вооружениями в Европе. Вашингтон также торпедировал Договор по открытому небу и девальвировал ряд других основополагающих документов по укреплению взаимного доверия в сфере безопасности, отметил глава МИД РФ.
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новости, сергей лавров, мид рф, обсе, дипломатия, дипломаты, публичная дипломатия, молдавия, приднестровская молдавская республика, пмр, приднестровье, бывший ссср, ес, восточное партнерство, конфликт
Новости, Сергей Лавров, МИД РФ, ОБСЕ, дипломатия, дипломаты, публичная дипломатия, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, ПМР, Приднестровье, бывший СССР, ЕС, Восточное партнерство, конфликт

МИД РФ: Брюссель сорвал урегулирование конфликта между Молдавией и ПМР

20:45 30.11.2023
 
© РИА Новости . И. Зенин / Перейти в фотобанк Молдавская Приднестровская Республика
 Молдавская Приднестровская Республика - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . И. Зенин
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Ещё 20 лет назад возможно было урегулировать конфликт между Молдавией и Приднестровской Молдавской Республикой. Об этом 30 ноября на СМИД ОБСЕ в македонском Скопье заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава российской дипломатии рассказал об агрессивной политике стран-членов НАТО, являвшихся одновременно членами ОБСЕ и при этом неоднократно попиравших базовые принципы этой организации. Среди примеров он назвал вооружённые нападения на Югославию, а затем и на Сербию с отторжением от суверенного государства сербского края Косово и Метохия.
"В ряду сорванных попыток решить острые проблемы нашего континента на принципах ОБСЕ – и "меморандум Д.Н.Козака", который мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад. Натовский и есовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишинёвом и Тирасполем документ. Сейчас убивают и формат "5+2" – последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию", - сказал Лавров.
"По сути Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России. Каждой стране, где сейчас активничают западные эмиссары, фонды и т.н. НПО, стоит задуматься", - констатировал глава МИД России.
Он также напомнил, как государства-члены НАТО с подачи США заблокировали вступление в силу Соглашения об адаптации ДОВСЕ и проигнорировали российские предложения по восстановлению жизнеспособности режима контроля над обычными вооружениями в Европе. Вашингтон также торпедировал Договор по открытому небу и девальвировал ряд других основополагающих документов по укреплению взаимного доверия в сфере безопасности, отметил глава МИД РФ.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Северную Македонию
20:17
Лавров напомнил ОБСЕ, как из Украины создавали антироссийский плацдармГосударства НАТО, являющиеся участниками ОБСЕ, на Бухарестском саммите альянса в 2008 г. "поманили" членством Тбилиси и Киев с незатейливой целью "натравить их на Россию". Об этом 30 ноября на СМИД ОБСЕ в македонском Скопье заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
 
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