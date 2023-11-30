https://ukraina.ru/20231130/1051641140.html

Главная музыкальная интрига года: как прошла 28-я премия "Русского радио" "Золотой граммофон"

Главная музыкальная интрига года: как прошла 28-я премия "Русского радио" "Золотой граммофон" - 30.11.2023 Украина.ру

Главная музыкальная интрига года: как прошла 28-я премия "Русского радио" "Золотой граммофон"

В минувшую среду в концертном зале "Крокус сити холл" состоялась 28-я церемония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон". Украина.ру, 30.11.2023

2023-11-30T20:27

2023-11-30T20:27

2023-11-30T20:53

видео

премия

музыка

крокус сити

филипп киркоров

шоу-бизнес

статуэтки

звезды

российские звезды

российские артисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051641018_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0af81b785b2e93e63afb790b34ced936.jpg

В минувшую среду в концертном зале "Крокус сити холл" состоялась 28-я церемония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон".Корреспонденты Украина.ру побывали на главном музыкальном событии года, а также пообщались со звёздами на красной дорожке и поздравили тех, кто в этом году получил свою первую статуэтку. В репортаже вы увидите фрагменты выступлений артистов, заявления ведущих церемонии, откровенные наряды и неожиданные признания звёзд.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, премия, музыка, крокус сити, филипп киркоров, шоу-бизнес, статуэтки, звезды, российские звезды, российские артисты, россия, москва, концерт, сергей лазарев, творчество, видео