Главная музыкальная интрига года: как прошла 28-я премия "Русского радио" "Золотой граммофон" - 30.11.2023 Украина.ру
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Главная музыкальная интрига года: как прошла 28-я премия "Русского радио" "Золотой граммофон"
Главная музыкальная интрига года: как прошла 28-я премия "Русского радио" "Золотой граммофон" - 30.11.2023 Украина.ру
Главная музыкальная интрига года: как прошла 28-я премия "Русского радио" "Золотой граммофон"
В минувшую среду в концертном зале "Крокус сити холл" состоялась 28-я церемония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон". Украина.ру, 30.11.2023
2023-11-30T20:27
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видео
премия
музыка
крокус сити
филипп киркоров
шоу-бизнес
статуэтки
звезды
российские звезды
российские артисты
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В минувшую среду в концертном зале "Крокус сити холл" состоялась 28-я церемония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон".Корреспонденты Украина.ру побывали на главном музыкальном событии года, а также пообщались со звёздами на красной дорожке и поздравили тех, кто в этом году получил свою первую статуэтку. В репортаже вы увидите фрагменты выступлений артистов, заявления ведущих церемонии, откровенные наряды и неожиданные признания звёзд.
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видео, премия, музыка, крокус сити, филипп киркоров, шоу-бизнес, статуэтки, звезды, российские звезды, российские артисты, россия, москва, концерт, сергей лазарев, творчество, видео
Видео, премия, музыка, Крокус Сити, Филипп Киркоров, шоу-бизнес, статуэтки, звезды, российские звезды, российские артисты, Россия, Москва, концерт, Сергей Лазарев, творчество

Главная музыкальная интрига года: как прошла 28-я премия "Русского радио" "Золотой граммофон"

20:27 30.11.2023 (обновлено: 20:53 30.11.2023)
 
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В минувшую среду в концертном зале "Крокус сити холл" состоялась 28-я церемония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон".
Корреспонденты Украина.ру побывали на главном музыкальном событии года, а также пообщались со звёздами на красной дорожке и поздравили тех, кто в этом году получил свою первую статуэтку.
В репортаже вы увидите фрагменты выступлений артистов, заявления ведущих церемонии, откровенные наряды и неожиданные признания звёзд.
 
ВидеопремиямузыкаКрокус СитиФилипп Киркоровшоу-бизнесстатуэткизвездыроссийские звездыроссийские артистыРоссияМоскваконцертСергей Лазаревтворчество
 
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