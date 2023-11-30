https://ukraina.ru/20231130/1051641140.html
Главная музыкальная интрига года: как прошла 28-я премия "Русского радио" "Золотой граммофон"
Главная музыкальная интрига года: как прошла 28-я премия "Русского радио" "Золотой граммофон" - 30.11.2023 Украина.ру
Главная музыкальная интрига года: как прошла 28-я премия "Русского радио" "Золотой граммофон"
В минувшую среду в концертном зале "Крокус сити холл" состоялась 28-я церемония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон". Украина.ру, 30.11.2023
2023-11-30T20:27
2023-11-30T20:27
2023-11-30T20:53
видео
премия
музыка
крокус сити
филипп киркоров
шоу-бизнес
статуэтки
звезды
российские звезды
российские артисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051641018_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0af81b785b2e93e63afb790b34ced936.jpg
В минувшую среду в концертном зале "Крокус сити холл" состоялась 28-я церемония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон".Корреспонденты Украина.ру побывали на главном музыкальном событии года, а также пообщались со звёздами на красной дорожке и поздравили тех, кто в этом году получил свою первую статуэтку. В репортаже вы увидите фрагменты выступлений артистов, заявления ведущих церемонии, откровенные наряды и неожиданные признания звёзд.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051641018_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0e0f2db64d1548d794b8888fa9c16b42.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, премия, музыка, крокус сити, филипп киркоров, шоу-бизнес, статуэтки, звезды, российские звезды, российские артисты, россия, москва, концерт, сергей лазарев, творчество, видео
Видео, премия, музыка, Крокус Сити, Филипп Киркоров, шоу-бизнес, статуэтки, звезды, российские звезды, российские артисты, Россия, Москва, концерт, Сергей Лазарев, творчество
Главная музыкальная интрига года: как прошла 28-я премия "Русского радио" "Золотой граммофон"
20:27 30.11.2023 (обновлено: 20:53 30.11.2023)
В минувшую среду в концертном зале "Крокус сити холл" состоялась 28-я церемония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон".
Корреспонденты Украина.ру побывали на главном музыкальном событии года, а также пообщались со звёздами на красной дорожке и поздравили тех, кто в этом году получил свою первую статуэтку.
В репортаже вы увидите фрагменты выступлений артистов, заявления ведущих церемонии, откровенные наряды и неожиданные признания звёзд.