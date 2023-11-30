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Лавров напомнил ОБСЕ, как из Украины создавали антироссийский плацдарм

Лавров напомнил ОБСЕ, как из Украины создавали антироссийский плацдарм - 30.11.2023 Украина.ру

Лавров напомнил ОБСЕ, как из Украины создавали антироссийский плацдарм

Государства НАТО, являющиеся участниками ОБСЕ, на Бухарестском саммите альянса в 2008 г. "поманили" членством Тбилиси и Киев с незатейливой целью "натравить их на Россию". Об этом 30 ноября на СМИД ОБСЕ в македонском Скопье заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

2023-11-30T20:17

2023-11-30T20:17

2023-11-30T20:17

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Он рассказал, как политики США и ЕС привлекли Михаила Саакашвили к реализации плана превращения Грузии в агрессивное государство. В итоге грузинский лидер в августе 2008 года приказал "бомбить города Южной Осетии и атаковать позиции миротворцев, находившихся там с согласия ОБСЕ"."Для создания на Украине антироссийского плацдарма потребовалось значительно больше – кровавый госпереворот 2014 г. и восемь лет карательной операции против населения Донбасса при поощрении Запада и в нарушение Минского "Комплекса мер", одобренного Советом Безопасности ООН", - сказал Лавров.Глава российской дипломатии в очередной раз напомнил о "циничных признаниях бывшего канцлера ФРГ А.Меркель, экс-президентов Франции и Украины Ф.Олланда и П.А.Порошенко о том, что Минские договоренности нужны были им не ради мира на Украине, а только для того, чтобы предоставить киевскому режиму время для наращивания военного потенциала против России".Также министр иностранных дел России напомнил о сорванном плане умиротворения молдавско-приднестровского конфликта на согласованном и Кишинёвом, и Тирасполем "меморандуме Козака". В итоге конфликт остаётся, хотя мог быть урегулирован ещё два десятилетия назад на основе документа, составленного на основании принципов ОБСЕ.

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