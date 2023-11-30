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Украинские силовики подозревают жителей Запорожской области в массовой измене

Украинские силовики подозревают жителей Запорожской области в массовой измене - 30.11.2023 Украина.ру

Украинские силовики подозревают жителей Запорожской области в массовой измене

Сразу "30 жителей Запорожской области подозреваются в коллаборационной деятельности", сообщила 30 ноября Нацполиция Украины

2023-11-30T19:55

2023-11-30T19:55

2023-11-30T19:55

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"40-летняя жительница Мелитополя, которая возглавила нелегитимную милицию Запорожья, и 29 подчиненных подозреваются в коллаборационизме", - сказано в публикации украинского ведомства.Нацполиция Украины по итогам расследования вместе с СБУ и офисом генпрокурора выразила уверенность, что бывшим коллегам грозит "до 15 лет лишения свободы".Главной подозреваемой вменяется приверженность идеям Русского мира и реорганизация правоохранительной системы ново региона России. Ей также вменяется сотрудничество с 29 коллегами в Главном управлении внутренних дел Запорожской области Российской Федерации."Большинство из них несут службу в подразделениях участковых инспекторов, кадрового обеспечения, уголовного розыска, кинологической службы и дежурной части", - сказано в сообщении защитников нынешних властей Украины.Нацполиция Украины заявила, что следователи ГСУ СБУ якобы "заочно объявили им о подозрении" в нарушении украинского Уголовного Кодекса.Ранее госструктуры Украины неоднократно распространяли лживые сообщения о якобы сообщённых "подозрениях" фигурантам возбуждённых ими уголовных дел. Так, 15 сентября пресс-служба Национальной полиции Украины заявила о якобы сообщённых "подозрениях 12 фигурантам уголовного дела, среди которых был умерший задолго до этого замглавы новокаховской администрации Кирилл Стремоусов.

https://ukraina.ru/20230915/1049445749.html

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новости, новости украины, нацполиция, новые регионы рф, запорожская область, уголовное дело, сбу, офис генпрокурора, правоохранители, мвд