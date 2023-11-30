Украинские силовики подозревают жителей Запорожской области в массовой измене - 30.11.2023 Украина.ру
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Украинские силовики подозревают жителей Запорожской области в массовой измене
Украинские силовики подозревают жителей Запорожской области в массовой измене - 30.11.2023 Украина.ру
Украинские силовики подозревают жителей Запорожской области в массовой измене
Сразу "30 жителей Запорожской области подозреваются в коллаборационной деятельности", сообщила 30 ноября Нацполиция Украины
2023-11-30T19:55
2023-11-30T19:55
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новости украины
нацполиция
новые регионы рф
запорожская область
уголовное дело
сбу
офис генпрокурора
правоохранители
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"40-летняя жительница Мелитополя, которая возглавила нелегитимную милицию Запорожья, и 29 подчиненных подозреваются в коллаборационизме", - сказано в публикации украинского ведомства.Нацполиция Украины по итогам расследования вместе с СБУ и офисом генпрокурора выразила уверенность, что бывшим коллегам грозит "до 15 лет лишения свободы".Главной подозреваемой вменяется приверженность идеям Русского мира и реорганизация правоохранительной системы ново региона России. Ей также вменяется сотрудничество с 29 коллегами в Главном управлении внутренних дел Запорожской области Российской Федерации."Большинство из них несут службу в подразделениях участковых инспекторов, кадрового обеспечения, уголовного розыска, кинологической службы и дежурной части", - сказано в сообщении защитников нынешних властей Украины.Нацполиция Украины заявила, что следователи ГСУ СБУ якобы "заочно объявили им о подозрении" в нарушении украинского Уголовного Кодекса.Ранее госструктуры Украины неоднократно распространяли лживые сообщения о якобы сообщённых "подозрениях" фигурантам возбуждённых ими уголовных дел. Так, 15 сентября пресс-служба Национальной полиции Украины заявила о якобы сообщённых "подозрениях 12 фигурантам уголовного дела, среди которых был умерший задолго до этого замглавы новокаховской администрации Кирилл Стремоусов.
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новости, новости украины, нацполиция, новые регионы рф, запорожская область, уголовное дело, сбу, офис генпрокурора, правоохранители, мвд
Новости, Новости Украины, Нацполиция, Новые регионы РФ, Запорожская область, уголовное дело, СБУ, Офис генпрокурора, правоохранители, МВД

Украинские силовики подозревают жителей Запорожской области в массовой измене

19:55 30.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сразу "30 жителей Запорожской области подозреваются в коллаборационной деятельности", сообщила 30 ноября Нацполиция Украины
"40-летняя жительница Мелитополя, которая возглавила нелегитимную милицию Запорожья, и 29 подчиненных подозреваются в коллаборационизме", - сказано в публикации украинского ведомства.
Нацполиция Украины по итогам расследования вместе с СБУ и офисом генпрокурора выразила уверенность, что бывшим коллегам грозит "до 15 лет лишения свободы".
Главной подозреваемой вменяется приверженность идеям Русского мира и реорганизация правоохранительной системы ново региона России. Ей также вменяется сотрудничество с 29 коллегами в Главном управлении внутренних дел Запорожской области Российской Федерации.
"Большинство из них несут службу в подразделениях участковых инспекторов, кадрового обеспечения, уголовного розыска, кинологической службы и дежурной части", - сказано в сообщении защитников нынешних властей Украины.
Нацполиция Украины заявила, что следователи ГСУ СБУ якобы "заочно объявили им о подозрении" в нарушении украинского Уголовного Кодекса.
Ранее госструктуры Украины неоднократно распространяли лживые сообщения о якобы сообщённых "подозрениях" фигурантам возбуждённых ими уголовных дел. Так, 15 сентября пресс-служба Национальной полиции Украины заявила о якобы сообщённых "подозрениях 12 фигурантам уголовного дела, среди которых был умерший задолго до этого замглавы новокаховской администрации Кирилл Стремоусов.
Кирилл Стремоусов
15 сентября, 17:13
Украинская полиция объявила подозрение погибшему Стремоусову и другим херсонским чиновникамПод "подозрения" украинских силовиков попали 12 граждан Украины, исполнявших должностные обязанности по охране правопорядка и административной деятельности в освобождённом армией России населённом пункте Новая Каховка (Херсонская область). Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины
 
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