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Перспективы словацко-российских отношений обсудили посол РФ с премьером Фицо

Перспективы словацко-российских отношений обсудили посол РФ с премьером Фицо - 30.11.2023 Украина.ру

Перспективы словацко-российских отношений обсудили посол РФ с премьером Фицо

Премьер Словакии Роберт Фицо провёл встречу с российским послом Игорем Братчиковым в ходе которой обсуждались перспективы двусторонних отношений между странами. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщили в дипмисии РФ, передаёт РИА Новости

2023-11-30T19:19

2023-11-30T19:19

2023-11-30T19:20

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По словам Фицо, в ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с украинским конфликтом, стратегией Евросоюза и США. Премьер Словакии отметил, что перед страной стоит задача подготовки к периоду, который наступит после окончания Спецоперации. Ранее Роберт Фицо сообщал, что принял послов США и России. Он отметил, что относится "с уважением к каждому из них, потому что не носит черно-белые очки".

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, роберт фицо, словакия, россия, сво