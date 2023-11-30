Перспективы словацко-российских отношений обсудили посол РФ с премьером Фицо - 30.11.2023 Украина.ру
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Перспективы словацко-российских отношений обсудили посол РФ с премьером Фицо
Перспективы словацко-российских отношений обсудили посол РФ с премьером Фицо - 30.11.2023 Украина.ру
Перспективы словацко-российских отношений обсудили посол РФ с премьером Фицо
Премьер Словакии Роберт Фицо провёл встречу с российским послом Игорем Братчиковым в ходе которой обсуждались перспективы двусторонних отношений между странами. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщили в дипмисии РФ, передаёт РИА Новости
2023-11-30T19:19
2023-11-30T19:20
новости
роберт фицо
словакия
россия
сво
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По словам Фицо, в ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с украинским конфликтом, стратегией Евросоюза и США. Премьер Словакии отметил, что перед страной стоит задача подготовки к периоду, который наступит после окончания Спецоперации. Ранее Роберт Фицо сообщал, что принял послов США и России. Он отметил, что относится "с уважением к каждому из них, потому что не носит черно-белые очки".
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новости, роберт фицо, словакия, россия, сво
Новости, Роберт Фицо, Словакия, Россия, СВО

Перспективы словацко-российских отношений обсудили посол РФ с премьером Фицо

19:19 30.11.2023 (обновлено: 19:20 30.11.2023)
 
Премьер Словакии Фицо принял российского посла
Премьер Словакии Фицо принял российского посла
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Премьер Словакии Роберт Фицо провёл встречу с российским послом Игорем Братчиковым в ходе которой обсуждались перспективы двусторонних отношений между странами. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщили в дипмисии РФ, передаёт РИА Новости

"Посол России Игорь Братчиков был принят председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо. Состоялось обсуждение состояния и перспектив двусторонних отношений России и Словакии", - заявили в посольстве России.

По словам Фицо, в ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с украинским конфликтом, стратегией Евросоюза и США. Премьер Словакии отметил, что перед страной стоит задача подготовки к периоду, который наступит после окончания Спецоперации.
"Я рассказал словацкие национальные приоритеты послам, а также свой взгляд на войну на Украине, где стратегия ЕС и США пока явно терпит неудачу. Словакия в равной степени обязана подготовиться к периоду после окончания войны на Украине и к нормализации словацко-российских отношений", – отметил он.
Ранее Роберт Фицо сообщал, что принял послов США и России. Он отметил, что относится "с уважением к каждому из них, потому что не носит черно-белые очки".
 
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