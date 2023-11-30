https://ukraina.ru/20231130/1051639355.html

Одесского уролога обвинили в вымогательстве взятки у раненого солдата

Одесского уролога обвинили в вымогательстве взятки у раненого солдата - 30.11.2023 Украина.ру

Одесского уролога обвинили в вымогательстве взятки у раненого солдата

Украинская полиция в Одессе задержала врача "который вымогал 5500 долларов взятки у военнослужащего". Об этом 30 ноября сообщила Нацполиция постсоветской республики

2023-11-30T19:14

2023-11-30T19:14

2023-11-30T19:14

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Оперативники "управления стратегических расследований" полиции Одесской области и детективы следственного управления областной полиции завили о разоблачении "коррупционной схемы" получения медицинских справок. Нацполиция Украины сообщила, что "неправомерную выгоду врач-уролог одной из местных больниц вымогал у солдата, который был ранен во время боевых действий"."За 5500 долларов США обещал помочь в беспрепятственном получении военнослужащим медицинских справок, которые подтверждают ухудшение его состояния здоровья", - сказано в официальном сообщении.Врач-уролог задержан "во время получения неправомерной выгоды". Ему сообщили о "подозрении" в совершении уголовного преступления.

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