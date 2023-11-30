Одесского уролога обвинили в вымогательстве взятки у раненого солдата - 30.11.2023 Украина.ру
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Одесского уролога обвинили в вымогательстве взятки у раненого солдата
Одесского уролога обвинили в вымогательстве взятки у раненого солдата - 30.11.2023 Украина.ру
Одесского уролога обвинили в вымогательстве взятки у раненого солдата
Украинская полиция в Одессе задержала врача "который вымогал 5500 долларов взятки у военнослужащего". Об этом 30 ноября сообщила Нацполиция постсоветской республики
2023-11-30T19:14
2023-11-30T19:14
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Оперативники "управления стратегических расследований" полиции Одесской области и детективы следственного управления областной полиции завили о разоблачении "коррупционной схемы" получения медицинских справок. Нацполиция Украины сообщила, что "неправомерную выгоду врач-уролог одной из местных больниц вымогал у солдата, который был ранен во время боевых действий"."За 5500 долларов США обещал помочь в беспрепятственном получении военнослужащим медицинских справок, которые подтверждают ухудшение его состояния здоровья", - сказано в официальном сообщении.Врач-уролог задержан "во время получения неправомерной выгоды". Ему сообщили о "подозрении" в совершении уголовного преступления.
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новости, новости украины, одесса, нацполиция, всу, потери всу, взятка, коррупция, антикоррупционеры, криминал
Новости, Новости Украины, Одесса, Нацполиция, ВСУ, потери ВСУ, взятка, коррупция, антикоррупционеры, криминал

Одесского уролога обвинили в вымогательстве взятки у раненого солдата

19:14 30.11.2023
 
© Служба безопасности Украины телеграм-канал
© Служба безопасности Украины телеграм-канал
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Украинская полиция в Одессе задержала врача "который вымогал 5500 долларов взятки у военнослужащего". Об этом 30 ноября сообщила Нацполиция постсоветской республики
Оперативники "управления стратегических расследований" полиции Одесской области и детективы следственного управления областной полиции завили о разоблачении "коррупционной схемы" получения медицинских справок. Нацполиция Украины сообщила, что "неправомерную выгоду врач-уролог одной из местных больниц вымогал у солдата, который был ранен во время боевых действий".
"За 5500 долларов США обещал помочь в беспрепятственном получении военнослужащим медицинских справок, которые подтверждают ухудшение его состояния здоровья", - сказано в официальном сообщении.
Врач-уролог задержан "во время получения неправомерной выгоды". Ему сообщили о "подозрении" в совершении уголовного преступления.
Вчера, 19:39
Украинские уклонисты платили до $10 тыс за бегство в МолдавиюВ Черновицкой области задержана группа местных жителей, спасавшая соотечественников от мобилизации в ВСУ и переправлявшая их в Молдавию. Об этом 29 ноября сообщила Нацполиция Украины
 
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