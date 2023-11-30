https://ukraina.ru/20231130/1051639355.html
Одесского уролога обвинили в вымогательстве взятки у раненого солдата
Одесского уролога обвинили в вымогательстве взятки у раненого солдата - 30.11.2023 Украина.ру
Одесского уролога обвинили в вымогательстве взятки у раненого солдата
Украинская полиция в Одессе задержала врача "который вымогал 5500 долларов взятки у военнослужащего". Об этом 30 ноября сообщила Нацполиция постсоветской республики
2023-11-30T19:14
2023-11-30T19:14
2023-11-30T19:14
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Оперативники "управления стратегических расследований" полиции Одесской области и детективы следственного управления областной полиции завили о разоблачении "коррупционной схемы" получения медицинских справок. Нацполиция Украины сообщила, что "неправомерную выгоду врач-уролог одной из местных больниц вымогал у солдата, который был ранен во время боевых действий"."За 5500 долларов США обещал помочь в беспрепятственном получении военнослужащим медицинских справок, которые подтверждают ухудшение его состояния здоровья", - сказано в официальном сообщении.Врач-уролог задержан "во время получения неправомерной выгоды". Ему сообщили о "подозрении" в совершении уголовного преступления.
https://ukraina.ru/20231129/1051603491.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, одесса, нацполиция, всу, потери всу, взятка, коррупция, антикоррупционеры, криминал
Новости, Новости Украины, Одесса, Нацполиция, ВСУ, потери ВСУ, взятка, коррупция, антикоррупционеры, криминал
Одесского уролога обвинили в вымогательстве взятки у раненого солдата
Украинская полиция в Одессе задержала врача "который вымогал 5500 долларов взятки у военнослужащего". Об этом 30 ноября сообщила Нацполиция постсоветской республики