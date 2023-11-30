https://ukraina.ru/20231130/1051639074.html

Проблемы с "Абрамсами", бессрочный Зеленский. Итоги 30 ноября на Украине

Проблемы с "Абрамсами", бессрочный Зеленский. Итоги 30 ноября на Украине - 30.11.2023 Украина.ру

Проблемы с "Абрамсами", бессрочный Зеленский. Итоги 30 ноября на Украине

Западные издания сообщили о рисках, связанных с использованием американских танков М-1 Abrams на Украине. Украинские парламентские фракции и группы подписали декларацию о недопустимости выборов в стране во время действия военного положения

2023-11-30T19:09

2023-11-30T19:09

2023-11-30T19:09

хроники

эксклюзив

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Американские танки М-1 Abrams на Украине рискуют выйти из строя из-за необходимости очистки хрупких фильтров двигателя каждые 12 часов, сообщило издание Forbes."Именно фильтры Abrams могут оказаться самой большой головной болью для украинских военных", - отмечалось в публикации.Два раза в день экипаж танка должен повышать обороты двигателя для запуска импульсно-струйной системы, которая выбрасывает воздух из танка и мусор из задней решетки. Пренебрежение регулярной очисткой хрупких фильтров может привести к серьёзному повреждению двигателя, после чего поможет только длительный ремонт в Польше, писало издание.Генерал армии США в отставке Марк Гертлинг отметил, что экипаж можно научить чистке фильтров."Но если они допустят ошибку — а они её допустят, — это приведёт к поломке двигателя стоимостью $1 млн, который невозможно отремонтировать в полевых условиях", - подчеркнул он.Кроме того издание Forbes предупреждало о высоком расходе танками топлива. Цитировалась заместитель помощника американского министра обороны Лора Купер, которая назвала Abrams "пожирателем бензина".Публикация Forbes вызвала реакцию на Украине и в России."Двигатель этих машин категорически не любит грязи. Forbes сообщает, что его "ахиллесова пята" - фильтры, которые очень быстро забиваются и грозят поломкой двигателя стоимостью в миллион долларов. Эту особенность американцы выявили еще во время операции "Буря в пустыне". Тогда песок послужил причиной поломок нескольких машин. Чтобы сохранить танк, экипажам приходилось дважды в день заниматься чисткой фильтров. Не слишком-то практично в серьезном бою. В 2000-х "Абрамсы" стали оборудовать системой импульсно-струйной очистки, которая под давлением выбрасывает воздух из танка, выдувая грязь и мусор из решетки фильтра. Для ее активации нужно дважды в сутки на несколько минут запустить двигатель на высоких оборотах. Однако не факт, что танки, переданные Украине, успели оборудовать этой системой. Пентагон поставил Киеву модификацию M1A1 ODS времен пресловутой "Бури в пустыне" - ту самую, которая страдала от иракского песка. Подозреваем, что жирный, липкий донбасский чернозем заморские двигатели тоже не оценят", - отмечалось в публикации в телеграм-канале российского военкора Александра Коца.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" вспомнил обратил внимание на публикацию Forbes и напомнил о своей октябрьской новости, в которой со ссылкой на источники сообщал о том, что американские танки на фронте не будут использовать до весны."Наши источники из Генштаба сообщили, что танки Leopard и Abrams не будут использоваться до весны, из-за проблем с проходимостью в период дождей и грязи на южном фронте", - указывалось в той публикации.Также отмечался большой вес танков.Ещё до того, как стало известно о получении Украиной обещанных танков Abrams, сообщалось, что ВСУ не получат новейшие образцы этих машин с обеднённым ураном.В сентябре издание Forbes сообщало, что на тех танках Abrams, которые отправляют на Украину, штатную композитную броню из обеднённого урана заменили на защиту попроще из вольфрама.Переоснащением танков на экспорт занимается единственный завод General Dynamics в Огайо со скоростью три машины в неделю. Как указывалось в публикации, этого явно недостаточно для удовлетворения всех заказов: помимо Украины, сотни Abrams ожидали Австралия, Тайвань, Польша и другие страны.Именно пока ещё существующая ограниченность промышленных мощностей и являлась, по информации СМИ, одной из причин, по которой ВСУ отправили всего 31 танк. Вторая причина заключалась в политике США поставлять небольшую партию новой военной техники и добавлять по мере её освоения и создания необходимой инфраструктуры.Кроме того, сообщалось, что предназначенные для ВСУ танки взяты с баз хранения Корпуса морской пехоты. Они были оснащены 120-мм гладкоствольным орудием, мощной оптикой и лазерными дальномерами для подсветки целей для артиллерии.До этого издание Politico сообщало, что также на модификации Abrams для Украины установлены прицел, тепловизор, который позволяет сканировать цели в любых погодных условия и цифровой механизм управления, который позволяет танкам в непрерывном режиме автоматически обмениваться информацией.Зеленский и Рада до концаВсе фракции и группы Верховной Рады подписали документ, в котором говорится, что выборов на Украине до конца боевых действий быть не должно, сообщило украинское издание "Страна"."Все фракции и группы Верховной Рады подписали документ, в котором говорится, что выборов в Украине (ни президентских, ни парламентских) до конца войны быть не должно. Они будут проведены не ранее, чем через полгода после отмены военного положения. Об этом говорится в документе под названием "Выводы, принятые во время девятого "Диалога Жана Моне". Мероприятие состоялось 10-12 ноября в поселке Турья Пасека Закарпатской области", -указывалось в публикации.По информации "Страны", во встрече приняли участие руководители или представители всех фракций и групп Верховной Рады. Евроструктуры представляла делегация во главе с бывшим президентом Европарламента Пэтом Коксом.По информации замглавы фракции партии "Батьківщина" Сергея Соболева, в рамках встречи фракции инициировали подписание декларации о недопущении выборов в военное время, "чтобы не раскалывать страну и нацию"."Мы же видели, что после заявления Кулебы о том, что ОП "обдумывает и взвешивает" возможность проведения президентских выборов весной, в стране фактически стартовала избирательная кампания. Она несла угрозу нашему единству во время войны. До последнего правящая партия внутри себя консультировалась, но в итоге пункт о недопущении выборов во время войны внесли в документ", - заявил Соболев.В свою очередь источник издания, близкий к руководству парламентской фракции правящей партии "Слуга народа", рассказал "Стране", что документ, принятый в рамках "Диалога Моне", станет дополнительной помехой при осуществлении сценария "выборы до окончания войны"."Теперь сопротивление будет большим. К декларации будут апеллировать - как и к Европарламенту и к Коксу. А так как нужно будет какие-то решения по назначению выборов проводить через Раду, то собирать голоса под них станет сложнее. Впрочем, сценарий выборов во время войны пока в любом случае отложен. В ОП видят большие возможные рискиы", - заявлял источник.О том, что выборов в стране не будет до окончания боевых действий заявлял и в нашумевшем интервью лидер фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия. По информации "Страны", такое заявление Арахамия сделал уже после мероприятия в Закарпатье.

https://ukraina.ru/20231130/1051625027.html

https://ukraina.ru/20231130/1051614481.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив