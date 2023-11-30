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МИД РФ: СВО стала катализатором русофобии "коллективного Запада"

МИД РФ: СВО стала катализатором русофобии "коллективного Запада" - 30.11.2023 Украина.ру

МИД РФ: СВО стала катализатором русофобии "коллективного Запада"

После начала российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины и защите мирного населения Донбасса русофобская деятельность "коллективного Запада" получила дополнительный импульс и мотивы для ее оправдания. Об этом сказано в комментарии к опубликованному 30 ноября докладу МИД РФ

2023-11-30T18:26

2023-11-30T18:26

2023-11-30T18:26

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Доклад "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости опубликован на официальном сайте МИД РФ.В нём обращено внимание на негативные тенденции в 2023 году, которые "лишь подтверждают отстаиваемый Россией тезис о том, что расовая дискриминация и героизация нацизма создают прямую угрозу ценностям подлинной демократии и защиты прав человека, бросают серьезный вызов международной и региональной безопасности"."Важно, что абсолютное большинство членов мирового сообщества разделяет российские подходы по вопросам противодействия героизации нацизма", - констатировали российские дипломаты.По их мнению, это подтверждается ежегодно принимаемой подавляющим большинством голосов резолюцией Генассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".Этот документ Россия совместно с широким кругом соавторов из всех регионов мира ежегодно вносит на рассмотрение Генассамблеи ООН. Положения резолюции традиционно используются как основа подготовки ныне опубликованного доклада.

https://ukraina.ru/20231130/1051636422.html

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