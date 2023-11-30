МИД РФ: СВО стала катализатором русофобии "коллективного Запада" - 30.11.2023 Украина.ру
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МИД РФ: СВО стала катализатором русофобии "коллективного Запада"
МИД РФ: СВО стала катализатором русофобии "коллективного Запада" - 30.11.2023 Украина.ру
МИД РФ: СВО стала катализатором русофобии "коллективного Запада"
После начала российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины и защите мирного населения Донбасса русофобская деятельность "коллективного Запада" получила дополнительный импульс и мотивы для ее оправдания. Об этом сказано в комментарии к опубликованному 30 ноября докладу МИД РФ
2023-11-30T18:26
2023-11-30T18:26
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Доклад "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости опубликован на официальном сайте МИД РФ.В нём обращено внимание на негативные тенденции в 2023 году, которые "лишь подтверждают отстаиваемый Россией тезис о том, что расовая дискриминация и героизация нацизма создают прямую угрозу ценностям подлинной демократии и защиты прав человека, бросают серьезный вызов международной и региональной безопасности"."Важно, что абсолютное большинство членов мирового сообщества разделяет российские подходы по вопросам противодействия героизации нацизма", - констатировали российские дипломаты.По их мнению, это подтверждается ежегодно принимаемой подавляющим большинством голосов резолюцией Генассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".Этот документ Россия совместно с широким кругом соавторов из всех регионов мира ежегодно вносит на рассмотрение Генассамблеи ООН. Положения резолюции традиционно используются как основа подготовки ныне опубликованного доклада.
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новости, мид рф, неонацисты, нацизм, ксенофобия, расизм, дискриминация, генассамблея оон, оон, сво, донбасс, русский мир, россия, дипломаты, дипломатия, публичная дипломатия, международные отношения, международное право, международная политика, русофобия
Новости, МИД РФ, неонацисты, нацизм, ксенофобия, расизм, дискриминация, Генассамблея ООН, ООН, СВО, Донбасс, Русский мир, Россия, дипломаты, дипломатия, публичная дипломатия, международные отношения, международное право, Международная политика, Русофобия

МИД РФ: СВО стала катализатором русофобии "коллективного Запада"

18:26 30.11.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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После начала российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины и защите мирного населения Донбасса русофобская деятельность "коллективного Запада" получила дополнительный импульс и мотивы для ее оправдания. Об этом сказано в комментарии к опубликованному 30 ноября докладу МИД РФ
Доклад "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости опубликован на официальном сайте МИД РФ.
В нём обращено внимание на негативные тенденции в 2023 году, которые "лишь подтверждают отстаиваемый Россией тезис о том, что расовая дискриминация и героизация нацизма создают прямую угрозу ценностям подлинной демократии и защиты прав человека, бросают серьезный вызов международной и региональной безопасности".
"Важно, что абсолютное большинство членов мирового сообщества разделяет российские подходы по вопросам противодействия героизации нацизма", - констатировали российские дипломаты.
По их мнению, это подтверждается ежегодно принимаемой подавляющим большинством голосов резолюцией Генассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".
Этот документ Россия совместно с широким кругом соавторов из всех регионов мира ежегодно вносит на рассмотрение Генассамблеи ООН. Положения резолюции традиционно используются как основа подготовки ныне опубликованного доклада.
США Нью-Йорк протест против нацизма на Украине акция неонацизм
17:43
Национал-радикалов используют для борьбы с Русским миром и советскими памятниками - МИД РФМинистерством иностранных дел Российской Федерации 30 ноября опубликован очередной доклад о ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости
 
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Заголовок открываемого материала
18:26МИД РФ: СВО стала катализатором русофобии "коллективного Запада"
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