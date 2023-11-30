https://ukraina.ru/20231130/1051636422.html
Национал-радикалов используют для борьбы с Русским миром и советскими памятниками - МИД РФ
Национал-радикалов используют для борьбы с Русским миром и советскими памятниками - МИД РФ - 30.11.2023 Украина.ру
Национал-радикалов используют для борьбы с Русским миром и советскими памятниками - МИД РФ
Министерством иностранных дел Российской Федерации 30 ноября опубликован очередной доклад о ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости
2023-11-30T17:43
2023-11-30T17:43
2023-11-30T17:43
новости
россия
мид рф
канада
нацизм
нацисты
неонацисты
экстремизм
вторая мировая война
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/28/1033722831_0:0:5568:3132_1920x0_80_0_0_1cdfa23b35da041839464be732b7c59d.jpg.webp
Согласно официальному сообщению, доклад подготовлен в духе предпринимаемых Россией усилий по сохранению исторической правды о ходе и итогах Второй мировой войны.По оценкам МИД РФ, отмеченные в докладе негативные тенденции с каждым годом приобретают всё более устойчивый характер. Тенденции эти вызваны "прежде всего, откровенными двойными стандартами и реваншистскими настроениями" и 2023 год не стал исключением."Проходившие ранее кампании по фальсификации истории и искажению роли СССР в обеспечении Победы над нацизмом и создании современной системы международных отношений не просто получили мощный импульс, но стали открыто насаждаться в публичном дискурсе. Цели этих поражающих масштабами цинизма акций по пересмотру истории называют теперь открыто: поменять местами агрессоров, развязавших самую масштабную в истории человечества войну и воплощавших в жизнь идеологию расовой исключительности, и государство-участника антигитлеровской коалиции, внесшего решающий вклад в достижение Победы", - сказано в комментарии к докладу.Российские дипломатии констатировали "значительное число государств, в которых помогавших нацистам коллаборационистов чествуют как "борцов" за "независимость" этих стран, да и вообще всеми доступными средствами пытаются переформатировать общественное сознание в нужном ключе".Обращено внимание на первый случай публичных оваций такому "деятелю" - речь о скандальном чествовании бывшего нациста в канадском парламенте с участием Владимира Зеленского и высшего руководства Канады."Для борьбы с Русским миром и советским мемориальным наследием активно задействуются национал-радикалы и прочие экстремисты, ставшие там эталонами "правильного патриотизма". Роли и задачи подобных стран в евроатлантической концепции "порядка, основанного на правилах", понятны", - отметили в МИД России.В этом контексте российские дипломаты усмотрели ещё больше подтверждений тому, что "исполняемые властями этих государств роли наносят ущерб интересам их собственных народов".
https://ukraina.ru/20231005/1049946139.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/28/1033722831_0:0:4950:3712_1920x0_80_0_0_02b72cf0796369c40cd9057978ab2ae1.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, мид рф, канада, нацизм, нацисты, неонацисты, экстремизм, вторая мировая война, великая отечественная война, история, исторические мифы, ревизионизм
Новости, Россия, МИД РФ, Канада, нацизм, нацисты, неонацисты, экстремизм, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, История, исторические мифы, Ревизионизм
Национал-радикалов используют для борьбы с Русским миром и советскими памятниками - МИД РФ
Министерством иностранных дел Российской Федерации 30 ноября опубликован очередной доклад о ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости
Согласно официальному сообщению, доклад
подготовлен в духе предпринимаемых Россией усилий по сохранению исторической правды о ходе и итогах Второй мировой войны.
По оценкам МИД РФ, отмеченные в докладе негативные тенденции с каждым годом приобретают всё более устойчивый характер. Тенденции эти вызваны "прежде всего, откровенными двойными стандартами и реваншистскими настроениями" и 2023 год не стал исключением.
"Проходившие ранее кампании по фальсификации истории и искажению роли СССР в обеспечении Победы над нацизмом и создании современной системы международных отношений не просто получили мощный импульс, но стали открыто насаждаться в публичном дискурсе. Цели этих поражающих масштабами цинизма акций по пересмотру истории называют теперь открыто: поменять местами агрессоров, развязавших самую масштабную в истории человечества войну и воплощавших в жизнь идеологию расовой исключительности, и государство-участника антигитлеровской коалиции, внесшего решающий вклад в достижение Победы", - сказано в комментарии к докладу.
Российские дипломатии констатировали "значительное число государств, в которых помогавших нацистам коллаборационистов чествуют как "борцов" за "независимость" этих стран, да и вообще всеми доступными средствами пытаются переформатировать общественное сознание в нужном ключе".
Обращено внимание на первый случай публичных оваций такому "деятелю" - речь о скандальном чествовании бывшего нациста в канадском парламенте с участием Владимира Зеленского и высшего руководства Канады.
"Для борьбы с Русским миром и советским мемориальным наследием активно задействуются национал-радикалы и прочие экстремисты, ставшие там эталонами "правильного патриотизма". Роли и задачи подобных стран в евроатлантической концепции "порядка, основанного на правилах", понятны", - отметили в МИД России.
В этом контексте российские дипломаты усмотрели ещё больше подтверждений тому, что "исполняемые властями этих государств роли наносят ущерб интересам их собственных народов".