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Национал-радикалов используют для борьбы с Русским миром и советскими памятниками - МИД РФ

Национал-радикалов используют для борьбы с Русским миром и советскими памятниками - МИД РФ - 30.11.2023 Украина.ру

Национал-радикалов используют для борьбы с Русским миром и советскими памятниками - МИД РФ

Министерством иностранных дел Российской Федерации 30 ноября опубликован очередной доклад о ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости

2023-11-30T17:43

2023-11-30T17:43

2023-11-30T17:43

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Согласно официальному сообщению, доклад подготовлен в духе предпринимаемых Россией усилий по сохранению исторической правды о ходе и итогах Второй мировой войны.По оценкам МИД РФ, отмеченные в докладе негативные тенденции с каждым годом приобретают всё более устойчивый характер. Тенденции эти вызваны "прежде всего, откровенными двойными стандартами и реваншистскими настроениями" и 2023 год не стал исключением."Проходившие ранее кампании по фальсификации истории и искажению роли СССР в обеспечении Победы над нацизмом и создании современной системы международных отношений не просто получили мощный импульс, но стали открыто насаждаться в публичном дискурсе. Цели этих поражающих масштабами цинизма акций по пересмотру истории называют теперь открыто: поменять местами агрессоров, развязавших самую масштабную в истории человечества войну и воплощавших в жизнь идеологию расовой исключительности, и государство-участника антигитлеровской коалиции, внесшего решающий вклад в достижение Победы", - сказано в комментарии к докладу.Российские дипломатии констатировали "значительное число государств, в которых помогавших нацистам коллаборационистов чествуют как "борцов" за "независимость" этих стран, да и вообще всеми доступными средствами пытаются переформатировать общественное сознание в нужном ключе".Обращено внимание на первый случай публичных оваций такому "деятелю" - речь о скандальном чествовании бывшего нациста в канадском парламенте с участием Владимира Зеленского и высшего руководства Канады."Для борьбы с Русским миром и советским мемориальным наследием активно задействуются национал-радикалы и прочие экстремисты, ставшие там эталонами "правильного патриотизма". Роли и задачи подобных стран в евроатлантической концепции "порядка, основанного на правилах", понятны", - отметили в МИД России.В этом контексте российские дипломаты усмотрели ещё больше подтверждений тому, что "исполняемые властями этих государств роли наносят ущерб интересам их собственных народов".

https://ukraina.ru/20231005/1049946139.html

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новости, россия, мид рф, канада, нацизм, нацисты, неонацисты, экстремизм, вторая мировая война, великая отечественная война, история, исторические мифы, ревизионизм