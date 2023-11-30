https://ukraina.ru/20231130/1051635230.html

На что обречена Украина, чего боялся Янукович и за что украинцы сваливают вину на США - Ищенко

На что обречена Украина, чего боялся Янукович и за что украинцы сваливают вину на США - Ищенко - 30.11.2023 Украина.ру

На что обречена Украина, чего боялся Янукович и за что украинцы сваливают вину на США - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил роль Генри Киссинджера в мировой политике, а также поделился... Украина.ру, 30.11.2023

2023-11-30T17:08

2023-11-30T17:08

2023-11-30T17:08

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил роль Генри Киссинджера в мировой политике, а также поделился впечатлениями от 25-ого Всемирного русского народного собора и рассказал о том, почему Виктор Янукович не остановил начинающийся госпереворот и на что рассчитывал украинский народ, когда выбирал Владимира Зеленского: 00:45 – Почему умерший бывший госсекретарь США Генри Киссинджер был достоянием человечества? 05:02 – Есть ли на Западе такие политики, как Генри Киссинджер? 06:55 – Зачем Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией? 12:40 - 25-й Всемирный русский народный собор: о самом главном; 17:00 – Почему Янукович позволил майдану победить? 30:10 – О том, как украинцы поддержали майдан; 36:30 – Почему украинцы так ничего и не поняли? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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