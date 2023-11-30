На что обречена Украина, чего боялся Янукович и за что украинцы сваливают вину на США - Ищенко - 30.11.2023 Украина.ру
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На что обречена Украина, чего боялся Янукович и за что украинцы сваливают вину на США - Ищенко
На что обречена Украина, чего боялся Янукович и за что украинцы сваливают вину на США - Ищенко - 30.11.2023 Украина.ру
На что обречена Украина, чего боялся Янукович и за что украинцы сваливают вину на США - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил роль Генри Киссинджера в мировой политике, а также поделился... Украина.ру, 30.11.2023
2023-11-30T17:08
2023-11-30T17:08
видео
ростислав ищенко
генри киссинджер
сша
россия
дипломаты
дипломатия
дипломатические отношения
финляндия
история
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил роль Генри Киссинджера в мировой политике, а также поделился впечатлениями от 25-ого Всемирного русского народного собора и рассказал о том, почему Виктор Янукович не остановил начинающийся госпереворот и на что рассчитывал украинский народ, когда выбирал Владимира Зеленского: 00:45 – Почему умерший бывший госсекретарь США Генри Киссинджер был достоянием человечества? 05:02 – Есть ли на Западе такие политики, как Генри Киссинджер? 06:55 – Зачем Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией? 12:40 - 25-й Всемирный русский народный собор: о самом главном; 17:00 – Почему Янукович позволил майдану победить? 30:10 – О том, как украинцы поддержали майдан; 36:30 – Почему украинцы так ничего и не поняли? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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видео, ростислав ищенко, генри киссинджер, сша, россия, дипломаты, дипломатия, дипломатические отношения, финляндия, история, кпп, граница, государственная граница, пересечение границы, политик, джо байден, himars, санкции, антироссийские санкции, собор, русский мир, владимир путин, русский, майдан, виктор янукович, украина, беркут, сво, спецоперация, элита, николай азаров, ес, украина-ес, нато, донбасс, ато, всу, петр порошенко, владимир зеленский, видео
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На что обречена Украина, чего боялся Янукович и за что украинцы сваливают вину на США - Ищенко

17:08 30.11.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил роль Генри Киссинджера в мировой политике, а также поделился впечатлениями от 25-ого Всемирного русского народного собора и рассказал о том, почему Виктор Янукович не остановил начинающийся госпереворот и на что рассчитывал украинский народ, когда выбирал Владимира Зеленского:
00:45 – Почему умерший бывший госсекретарь США Генри Киссинджер был достоянием человечества?
05:02 – Есть ли на Западе такие политики, как Генри Киссинджер?
06:55 – Зачем Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией?
12:40 - 25-й Всемирный русский народный собор: о самом главном;
17:00 – Почему Янукович позволил майдану победить?
30:10 – О том, как украинцы поддержали майдан;
36:30 – Почему украинцы так ничего и не поняли?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
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