https://ukraina.ru/20231130/1051630622.html

Союз перевозчиков Словакии с 1 декабря заблокирует границу с Украиной

Союз перевозчиков Словакии с 1 декабря заблокирует границу с Украиной - 30.11.2023 Украина.ру

Союз перевозчиков Словакии с 1 декабря заблокирует границу с Украиной

На выезд из Словакии будут пропускать по четыре грузовика в час

2023-11-30T15:35

2023-11-30T15:35

2023-11-30T15:35

новости

словакия

украина

граница

перевозчики

блокада

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Союз перевозчиков Словакии 1 декабря 2023 года с 16.00 планирует заблокировать движение грузового транспорта перед пунктом пропуска "Вышне-Немецкое", смежным с украинским пунктом пропуска "Ужгород". Об этом 30 ноября сообщила Государственная пограничная служба Украины в своем телеграм-канале.В сообщении отмечается, что на выезд из Словакии будут пропускать по 4 грузовика в час. При этом перевозки гуманитарной и военной помощи, живых животных, горючего и охлажденных грузов блокироваться не будут."Просим учесть возможные осложнения движения", - сказали в Государственной пограничной службе Украины.Ранее о решении заблокировать 1 декабря пограничный переход "Вышне-Немецкое-Ужгород", сообщил Профсоюз автомобильных перевозчиков (UNAS) Словакии. К такому решению словацкие перевозчики пришли после переговоров с представителями министерства транспорта.В Профсоюзе автомобильных перевозчиков считают, что соглашение между Украиной и Евросоюзом о грузовых перевозках разрушило торговый баланс, а транспортные перевозки между Словакией и Украиной нанесли серьезный ущерб.

https://ukraina.ru/20231129/1051607132.html

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новости, словакия, украина, граница, перевозчики, блокада