https://ukraina.ru/20231130/1051630622.html
Союз перевозчиков Словакии с 1 декабря заблокирует границу с Украиной
Союз перевозчиков Словакии с 1 декабря заблокирует границу с Украиной - 30.11.2023 Украина.ру
Союз перевозчиков Словакии с 1 декабря заблокирует границу с Украиной
На выезд из Словакии будут пропускать по четыре грузовика в час
2023-11-30T15:35
2023-11-30T15:35
2023-11-30T15:35
новости
словакия
украина
граница
перевозчики
блокада
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Союз перевозчиков Словакии 1 декабря 2023 года с 16.00 планирует заблокировать движение грузового транспорта перед пунктом пропуска "Вышне-Немецкое", смежным с украинским пунктом пропуска "Ужгород". Об этом 30 ноября сообщила Государственная пограничная служба Украины в своем телеграм-канале.В сообщении отмечается, что на выезд из Словакии будут пропускать по 4 грузовика в час. При этом перевозки гуманитарной и военной помощи, живых животных, горючего и охлажденных грузов блокироваться не будут."Просим учесть возможные осложнения движения", - сказали в Государственной пограничной службе Украины.Ранее о решении заблокировать 1 декабря пограничный переход "Вышне-Немецкое-Ужгород", сообщил Профсоюз автомобильных перевозчиков (UNAS) Словакии. К такому решению словацкие перевозчики пришли после переговоров с представителями министерства транспорта.В Профсоюзе автомобильных перевозчиков считают, что соглашение между Украиной и Евросоюзом о грузовых перевозках разрушило торговый баланс, а транспортные перевозки между Словакией и Украиной нанесли серьезный ущерб.
https://ukraina.ru/20231129/1051607132.html
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Украина.ру
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новости, словакия, украина, граница, перевозчики, блокада
Новости, Словакия, Украина, граница, перевозчики, блокада
Союз перевозчиков Словакии с 1 декабря заблокирует границу с Украиной
На выезд из Словакии будут пропускать по четыре грузовика в час
Союз перевозчиков Словакии 1 декабря 2023 года с 16.00 планирует заблокировать движение грузового транспорта перед пунктом пропуска "Вышне-Немецкое", смежным с украинским пунктом пропуска "Ужгород". Об этом 30 ноября сообщила Государственная пограничная служба Украины в своем телеграм-канале.
В сообщении отмечается, что на выезд из Словакии будут пропускать по 4 грузовика в час. При этом перевозки гуманитарной и военной помощи, живых животных, горючего и охлажденных грузов блокироваться не будут.
"Просим учесть возможные осложнения движения", - сказали в Государственной пограничной службе Украины.
Ранее о решении заблокировать 1 декабря пограничный переход "Вышне-Немецкое-Ужгород", сообщил Профсоюз автомобильных перевозчиков (UNAS) Словакии. К такому решению словацкие перевозчики пришли после переговоров с представителями министерства транспорта.
В Профсоюзе автомобильных перевозчиков считают, что соглашение между Украиной и Евросоюзом о грузовых перевозках разрушило торговый баланс, а транспортные перевозки между Словакией и Украиной нанесли серьезный ущерб.