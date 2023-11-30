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Запад отверг создание общего пространства безопасности – Лавров

Запад отверг создание общего пространства безопасности – Лавров - 30.11.2023 Украина.ру

Запад отверг создание общего пространства безопасности – Лавров

Многочисленные российские инициативы по созданию общеевропейской системы безопасности были отвергнуты западными элитами. Об этом 30 ноября на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье (Македония) заявил глава МИД России Сергей Лавров

2023-11-30T15:18

2023-11-30T15:18

2023-11-30T15:18

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"К сожалению, западные политические элиты, присвоившие себе право вершителей судеб человечества, сделали близорукий выбор не в пользу ОБСЕ, а в пользу НАТО. В пользу "философии сдерживания", геополитических игр с "нулевой суммой" и логики "ведущий - ведомый", - сказал глава МИД России.В июне 2020 года Сергей Лавров высказал такой же тезис в статье для французского журнала The Revue Politique et Parlementaire. Тогда он также критиковал западные элиты, которые, "присвоив себе право вершителей судеб человечества, сделали близорукий выбор в пользу натоцентричности, геополитических игр с "нулевой суммой" и логики "ведущий - ведомый". Глава МИД России констатировал, что "общеевропейский дом нуждается в серьезной реконструкции" ради мира и благополучия без зависимости от заокеанских геополитических диктатов, создающих угрозу безопасности Европы.

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новости, сергей лавров, мид рф, обсе, национальная безопасность, гарантии безопасности, европа, македония