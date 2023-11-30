https://ukraina.ru/20231130/1051629640.html
Перевальск: настоящая свобода после гнёта "незалежности"
Перевальск: настоящая свобода после гнёта "незалежности" - 30.11.2023 Украина.ру
Перевальск: настоящая свобода после гнёта "незалежности"
Свою свободу Перевальский район добыл в жестоких боях. Здесь проходил один из основных этапов Дебальцевской операции
2023-11-30T15:03
2023-11-30T15:03
2023-11-30T15:03
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лнр
луганская народная республика
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донбасс
днр
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Как показало время, выбор оказался верным. Жить без Украины действительно стало лучше, и вы можете убедиться в этом своими глазами. Смотрите репортаж о городе, который не просто выжил без пресловутой "незалежности", но и активно развивается с каждым днём.
луганская народная республика
донецкая народная республика
чернухино (луганская область)
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Перевальск: настоящая свобода после гнёта "незалежности"
Свою свободу Перевальский район добыл в жестоких боях. Здесь проходил один из основных этапов Дебальцевской операции