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Перевальск: настоящая свобода после гнёта "незалежности"

Перевальск: настоящая свобода после гнёта "незалежности" - 30.11.2023 Украина.ру

Перевальск: настоящая свобода после гнёта "незалежности"

Свою свободу Перевальский район добыл в жестоких боях. Здесь проходил один из основных этапов Дебальцевской операции

2023-11-30T15:03

2023-11-30T15:03

2023-11-30T15:03

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Как показало время, выбор оказался верным. Жить без Украины действительно стало лучше, и вы можете убедиться в этом своими глазами. Смотрите репортаж о городе, который не просто выжил без пресловутой "незалежности", но и активно развивается с каждым днём.

луганская народная республика

донецкая народная республика

чернухино (луганская область)

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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