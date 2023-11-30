Перевальск: настоящая свобода после гнёта "незалежности" - 30.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231130/1051629640.html
Перевальск: настоящая свобода после гнёта "незалежности"
Перевальск: настоящая свобода после гнёта "незалежности" - 30.11.2023 Украина.ру
Перевальск: настоящая свобода после гнёта "незалежности"
Свою свободу Перевальский район добыл в жестоких боях. Здесь проходил один из основных этапов Дебальцевской операции
2023-11-30T15:03
2023-11-30T15:03
видео
лнр
луганская народная республика
россия
донбасс
днр
донецкая народная республика
украина
ато
оос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051629521_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_43bbde2b422e852e48e19bd88fbfdcfb.jpg.webp
Как показало время, выбор оказался верным. Жить без Украины действительно стало лучше, и вы можете убедиться в этом своими глазами. Смотрите репортаж о городе, который не просто выжил без пресловутой "незалежности", но и активно развивается с каждым днём.
луганская народная республика
донецкая народная республика
чернухино (луганская область)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051629521_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_5b50777e415d084718b224f1f7afe8a9.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, лнр, луганская народная республика, россия, донбасс, днр, донецкая народная республика, украина, ато, оос, сво, спецоперация, школа, спорт, развитие, независимость, дебальцево, чернухино (луганская область), видео
Видео, ЛНР, Луганская Народная Республика, Россия, Донбасс, ДНР, Донецкая Народная Республика, Украина, АТО, ООС, СВО, Спецоперация, Школа, спорт, развитие, независимость, Дебальцево, Чернухино (Луганская область)

Перевальск: настоящая свобода после гнёта "незалежности"

15:03 30.11.2023
 
Читать в
Свою свободу Перевальский район добыл в жестоких боях. Здесь проходил один из основных этапов Дебальцевской операции
Как показало время, выбор оказался верным. Жить без Украины действительно стало лучше, и вы можете убедиться в этом своими глазами.
Смотрите репортаж о городе, который не просто выжил без пресловутой "незалежности", но и активно развивается с каждым днём.
 
ВидеоЛНРЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонбассДНРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАТОООССВОСпецоперацияШколаспортразвитиенезависимостьДебальцевоЧернухино (Луганская область)
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:26Про кружевные трусы. Главное достижение Евромайдана: уже есть или ещё нет?
15:18Запад отверг создание общего пространства безопасности – Лавров
15:17В трех регионах Украины могут ввести карантин из-за вспышки COVID-19
15:17Российские военные сбили девять украинских дронов — МО РФ
15:16Связисты из зоны СВО поздравили ветерана со 100-летним юбилеем
15:03Перевальск: настоящая свобода после гнёта "незалежности"
14:57"Спасибо за честность": Елена Зеленская вошла в ТОП-25 влиятельных женщин мира – Financial Times
14:56Цены вырастут, доллар подорожает: Украина может пойти на крайние меры из-за проблем с деньгами
14:56Без Бога в душе. СБУ обыскивает Почаевскую лавру, а под Тернополем полиция "зачистила" духовное училище
14:53Венгрия рассматривает провозглашение скифов своим коренным народом
14:27Украина признала превосходство России в производстве дронов
14:27Киев не откажется от Крыма и Донбасса даже ради НАТО - Кулеба
14:22Западное образование – база западного поражения
14:07Инвесторы "Киевгорстроя" и "Укрстроя" вышли митинг
14:00Генри Киссинджер: враг, которым можно было гордиться
13:50"Перемещение пациентов в сумасшедшем доме": Мухин о выборах и побеге Зеленского
13:46Приезд Лаврова в Скопье является победой ОБСЕ - глава МИД Северной Македонии
13:35Константин Кнырик: Россия одержала главную победу над ВСУ, поэтому США будут атаковать ее двумя способами
13:33"Сомневались в суверенности Украины без России" – СБУ о причине обысков в Почаевской лавре
13:25Зеленский, Порошенко, Ахметов и нейросети
Лента новостейМолния