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Венгрия рассматривает провозглашение скифов своим коренным народом

Венгрия рассматривает провозглашение скифов своим коренным народом - 30.11.2023 Украина.ру

Венгрия рассматривает провозглашение скифов своим коренным народом

Парламент Венгрии рассмотрит предложение законодательно закрепить скифов как этническое меньшинство страны, потому как именно так себя самоидентифицирует значительная часть граждан государства. Об этом пишет венгерское издание hvg.hu.

2023-11-30T14:53

2023-11-30T14:53

2023-11-30T14:53

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Президент Национальной избирательной комиссии Роберт Сасвари 29 ноября внёс в парламент предложение по резолюции "Инициатива по объявлению скифов коренным этносом". Таким образом он поставил перед законодателями вопрос о том, следует ли признать подлинные подписи тысяч "самопровозглашённых" скифских венгерских избирателей как повод для признания их коренным меньшинством, которое может участвовать в национальных выборах.Загвоздка в том, отмечает издание, что, официально скифы не существуют уже две тысячи лет. Однако считающие себя скифами граждане Венгрии есть, и избирательные права у них тоже есть. Поэтому есть и повод признать скифами ещё одно нацменьшинство вдобавок к 13 официально признанным (немцы, словаки, цыгане и др.).Согласно венгерскому законодательству, если этническая группа желает быть официально признанной, то ей необходимы подписи не менее тысячи венгерских граждан, которые заявляют себя представителями этой национальности (этнической группы) с правом голоса на выборах.Сасвари сообщил, что решением возглавляемой им коллегии от 27 ноября установлено, что количество действительных подписей, собранных в поддержку инициативы об объявлении скифской народности коренным этносом, превышает тысячу, а точнее - 1371 человек.Инициативу продвигало частное лицо – Альфред Ласло Поч (Pócs Alfréd László). Журналистам он знаком как ортопед, которого в 2020 году уволили из больницы за отрицание коронавируса. Венгерская медицинская палата округа Хевеш, президентом которой он был, дистанцировалась от него. Поч также является муниципальным представителем в Эгере от имени неправительственной организации.Согласно позиции президента Венгерской академии наук Тамаша Фройнда, после того как он узнал о представлении Поча и заключениях экспертов, то заявил, что "ни физических, ни юридических условий не существует для скифов, которые давно исчезли со сцены истории".Похожую попытку признания предпринимали в 2005 году венгерские граждане, считающие себя гуннами. Они собрали 2381 действительных подписей, однако Венгерская академия наук постановила, что гунны больше не существуют как этнос. В итоге парламент принял отрицательное решение по вопросу их признания, "что немало оскорбило гуннов", отметило издание.

https://ukraina.ru/20231129/1051578732.html

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новости, венгрия, скифское золото, евразия, нацменьшинства, парламентские выборы, этносы, этнография, ес, ковид, парламент