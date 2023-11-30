Украина признала превосходство России в производстве дронов - 30.11.2023 Украина.ру
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Украина признала превосходство России в производстве дронов
Украина признала превосходство России в производстве дронов - 30.11.2023 Украина.ру
Украина признала превосходство России в производстве дронов
О существенном количественном превосходстве сообщил основатель компании DroneSpace в интервью Forbes
2023-11-30T14:27
2023-11-30T14:27
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Россия производит в шесть раз больше FPV-дронов, чем Украина. На 300 тыс. российских БПЛА приходится лишь 50 тыс. украинских.Основатель компании DroneSpace Максим Шеремет пояснил, что проблема кроется в отсутствии рабочей силы. С ним согласен Александр Яковенко, производитель FPV-дронов "Колибри":Один инженер собирает примерно 50 FPV-дронов в месяц. Производителям не хватает около 2 тысяч инженеров, а чтобы сравняться с РФ – 6 тысяч.Основатель фонда Dignitas Любовь Шипович уточнила, что сейчас на Украине работают около 200 производителей различных БПЛА. Но все вместе они обеспечивают потребность ВСУ в беспилотниках только на 10−15%. В месяц армии Украины требуется порядка 200 тысяч FPV-дронов.
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новости, новости украины, дроны, рабочие
Новости, Новости Украины, дроны, рабочие

Украина признала превосходство России в производстве дронов

14:27 30.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПолевой учебный центр "Небесный воин" ЦВО по подготовке операторов и перехватчиков БПЛА
Полевой учебный центр Небесный воин ЦВО по подготовке операторов и перехватчиков БПЛА - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Читать в
О существенном количественном превосходстве сообщил основатель компании DroneSpace в интервью Forbes
Россия производит в шесть раз больше FPV-дронов, чем Украина. На 300 тыс. российских БПЛА приходится лишь 50 тыс. украинских.
Основатель компании DroneSpace Максим Шеремет пояснил, что проблема кроется в отсутствии рабочей силы. С ним согласен Александр Яковенко, производитель FPV-дронов "Колибри":
"Однако нам не хватает людей, умеющих собирать все ручками", — сказал Яковенко.
Один инженер собирает примерно 50 FPV-дронов в месяц. Производителям не хватает около 2 тысяч инженеров, а чтобы сравняться с РФ – 6 тысяч.
Основатель фонда Dignitas Любовь Шипович уточнила, что сейчас на Украине работают около 200 производителей различных БПЛА. Но все вместе они обеспечивают потребность ВСУ в беспилотниках только на 10−15%. В месяц армии Украины требуется порядка 200 тысяч FPV-дронов.
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