Украина признала превосходство России в производстве дронов
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПолевой учебный центр "Небесный воин" ЦВО по подготовке операторов и перехватчиков БПЛА
О существенном количественном превосходстве сообщил основатель компании DroneSpace в интервью Forbes
Россия производит в шесть раз больше FPV-дронов, чем Украина. На 300 тыс. российских БПЛА приходится лишь 50 тыс. украинских.
Основатель компании DroneSpace Максим Шеремет пояснил, что проблема кроется в отсутствии рабочей силы. С ним согласен Александр Яковенко, производитель FPV-дронов "Колибри":
"Однако нам не хватает людей, умеющих собирать все ручками", — сказал Яковенко.
Один инженер собирает примерно 50 FPV-дронов в месяц. Производителям не хватает около 2 тысяч инженеров, а чтобы сравняться с РФ – 6 тысяч.
Основатель фонда Dignitas Любовь Шипович уточнила, что сейчас на Украине работают около 200 производителей различных БПЛА. Но все вместе они обеспечивают потребность ВСУ в беспилотниках только на 10−15%. В месяц армии Украины требуется порядка 200 тысяч FPV-дронов.