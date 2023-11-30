https://ukraina.ru/20231130/1051627892.html

Украина признала превосходство России в производстве дронов

Украина признала превосходство России в производстве дронов - 30.11.2023 Украина.ру

Украина признала превосходство России в производстве дронов

О существенном количественном превосходстве сообщил основатель компании DroneSpace в интервью Forbes

2023-11-30T14:27

2023-11-30T14:27

2023-11-30T14:27

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Россия производит в шесть раз больше FPV-дронов, чем Украина. На 300 тыс. российских БПЛА приходится лишь 50 тыс. украинских.Основатель компании DroneSpace Максим Шеремет пояснил, что проблема кроется в отсутствии рабочей силы. С ним согласен Александр Яковенко, производитель FPV-дронов "Колибри":Один инженер собирает примерно 50 FPV-дронов в месяц. Производителям не хватает около 2 тысяч инженеров, а чтобы сравняться с РФ – 6 тысяч.Основатель фонда Dignitas Любовь Шипович уточнила, что сейчас на Украине работают около 200 производителей различных БПЛА. Но все вместе они обеспечивают потребность ВСУ в беспилотниках только на 10−15%. В месяц армии Украины требуется порядка 200 тысяч FPV-дронов.

https://ukraina.ru/20231108/1050860733.html

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2023

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