https://ukraina.ru/20231130/1051627420.html

"Перемещение пациентов в сумасшедшем доме": Мухин о выборах и побеге Зеленского

"Перемещение пациентов в сумасшедшем доме": Мухин о выборах и побеге Зеленского - 30.11.2023 Украина.ру

"Перемещение пациентов в сумасшедшем доме": Мухин о выборах и побеге Зеленского

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал видеообращение Владимира Путина на заседании Всемирного русского народного собора, а также рассказал о целях Запада и факторе киевского режима в случае нового этапа переговоров

2023-11-30T13:50

2023-11-30T13:50

2023-11-30T13:50

видео

алексей мухин

владимир путин

переговоры

сша

россия

украина

москва

сво

ес

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00:33 – Видеообращение Владимира Путина на заседании Всемирного русского народного собора; 02:07 - Перемирие или предлог: какие цели преследуют США и Украина? 04:08 – Будут ли выборы на Украине и кому мешает Владимир Зеленский? 06:15 - Политика Казахстана в отношении конфликта на Украине; 07:31 - Прозападный режим в Молдавии: каковы последствия? 09:15 - Роль Польши при заморозке украинского конфликта; 10:22 – Новый пакет санкций ЕС против Москвы; 11:54 – Какие страны откажутся от антироссийских санкций после СВО?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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