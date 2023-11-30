https://ukraina.ru/20231130/1051627420.html
"Перемещение пациентов в сумасшедшем доме": Мухин о выборах и побеге Зеленского
"Перемещение пациентов в сумасшедшем доме": Мухин о выборах и побеге Зеленского - 30.11.2023 Украина.ру
"Перемещение пациентов в сумасшедшем доме": Мухин о выборах и побеге Зеленского
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал видеообращение Владимира Путина на заседании Всемирного русского народного собора, а также рассказал о целях Запада и факторе киевского режима в случае нового этапа переговоров
2023-11-30T13:50
2023-11-30T13:50
2023-11-30T13:50
видео
алексей мухин
владимир путин
переговоры
сша
россия
украина
москва
сво
ес
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00:33 – Видеообращение Владимира Путина на заседании Всемирного русского народного собора; 02:07 - Перемирие или предлог: какие цели преследуют США и Украина? 04:08 – Будут ли выборы на Украине и кому мешает Владимир Зеленский? 06:15 - Политика Казахстана в отношении конфликта на Украине; 07:31 - Прозападный режим в Молдавии: каковы последствия? 09:15 - Роль Польши при заморозке украинского конфликта; 10:22 – Новый пакет санкций ЕС против Москвы; 11:54 – Какие страны откажутся от антироссийских санкций после СВО?
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, алексей мухин, владимир путин, переговоры, сша, россия, украина, москва, сво, ес, запад, польша, молдавия, спецоперация, нато, владимир зеленский, заморозка, собор, видео
Видео, Алексей Мухин, Владимир Путин, переговоры, США, Россия, Украина, Москва, СВО, ЕС, Запад, Польша, Молдавия, Спецоперация, НАТО, Владимир Зеленский, заморозка, собор
"Перемещение пациентов в сумасшедшем доме": Мухин о выборах и побеге Зеленского
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал видеообращение Владимира Путина на заседании Всемирного русского народного собора, а также рассказал о целях Запада и факторе киевского режима в случае нового этапа переговоров
00:33 – Видеообращение Владимира Путина на заседании Всемирного русского народного собора;
02:07 - Перемирие или предлог: какие цели преследуют США и Украина?
04:08 – Будут ли выборы на Украине и кому мешает Владимир Зеленский?
06:15 - Политика Казахстана в отношении конфликта на Украине;
07:31 - Прозападный режим в Молдавии: каковы последствия?
09:15 - Роль Польши при заморозке украинского конфликта;
10:22 – Новый пакет санкций ЕС против Москвы;
11:54 – Какие страны откажутся от антироссийских санкций после СВО?