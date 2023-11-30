https://ukraina.ru/20231130/1051626935.html

Приезд Лаврова в Скопье является победой ОБСЕ - глава МИД Северной Македонии

Приезд Лаврова в Скопье является победой ОБСЕ - глава МИД Северной Македонии - 30.11.2023 Украина.ру

Приезд Лаврова в Скопье является победой ОБСЕ - глава МИД Северной Македонии

Из-за украинского кризиса функционирование ОБСЕ оказалось под вопросом, теперь трудности преодолены

2023-11-30T13:46

2023-11-30T13:46

2023-11-30T13:49

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Приезд министра иностранных дел России на встрече глав МИД стран-участниц ОБЕС в Скопье является победой не российской дипломатии, а дипломатии самой международной организации. Такое мнение высказал 30 ноября премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский.По его словам, функционирование ОБСЕ оказалось под вопросом, но теперь организация продолжит действовать и быть "гарантом развития демократических и мирных процессов в Европе".Ковачевский прокомментировал решение некоторых стран бойкотировать встречу в Скопье из-за участия российской делегации."Мы должны понимать, что каждая страна по-своему реагирует на войну на Украине и неоправданность этой агрессии. И я выскажу свое отношение в первом обращении к участникам встречи", - процитировал слова Ковачевского телеканал РТС.Напомним, что 30 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые за два года прибыл на встречу глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Скопье. Борт Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию. Изначально ожидалось, что самолёт полетит через Болгарию, выдавшую разрешение на пролет российского борта, однако в МИД уточнили, что решение Софии не распространяется на представителя министерства Марию Захарову.Из-за участия Лаврова, на министерскую встречу ОБСЕ в Северную Македонию отказались ехать представители Украины и Польши.

https://ukraina.ru/20231130/1051622902.html

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новости, македония, обсе, сергей лавров, встреча