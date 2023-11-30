Приезд Лаврова в Скопье является победой ОБСЕ - глава МИД Северной Македонии - 30.11.2023 Украина.ру
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Приезд Лаврова в Скопье является победой ОБСЕ - глава МИД Северной Македонии
Приезд Лаврова в Скопье является победой ОБСЕ - глава МИД Северной Македонии - 30.11.2023 Украина.ру
Приезд Лаврова в Скопье является победой ОБСЕ - глава МИД Северной Македонии
Из-за украинского кризиса функционирование ОБСЕ оказалось под вопросом, теперь трудности преодолены
2023-11-30T13:46
2023-11-30T13:49
новости
македония
обсе
сергей лавров
встреча
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Приезд министра иностранных дел России на встрече глав МИД стран-участниц ОБЕС в Скопье является победой не российской дипломатии, а дипломатии самой международной организации. Такое мнение высказал 30 ноября премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский.По его словам, функционирование ОБСЕ оказалось под вопросом, но теперь организация продолжит действовать и быть "гарантом развития демократических и мирных процессов в Европе".Ковачевский прокомментировал решение некоторых стран бойкотировать встречу в Скопье из-за участия российской делегации."Мы должны понимать, что каждая страна по-своему реагирует на войну на Украине и неоправданность этой агрессии. И я выскажу свое отношение в первом обращении к участникам встречи", - процитировал слова Ковачевского телеканал РТС.Напомним, что 30 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые за два года прибыл на встречу глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Скопье. Борт Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию. Изначально ожидалось, что самолёт полетит через Болгарию, выдавшую разрешение на пролет российского борта, однако в МИД уточнили, что решение Софии не распространяется на представителя министерства Марию Захарову.Из-за участия Лаврова, на министерскую встречу ОБСЕ в Северную Македонию отказались ехать представители Украины и Польши.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, македония, обсе, сергей лавров, встреча
Новости, Македония, ОБСЕ, Сергей Лавров, встреча

Приезд Лаврова в Скопье является победой ОБСЕ - глава МИД Северной Македонии

13:46 30.11.2023 (обновлено: 13:49 30.11.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Из-за украинского кризиса функционирование ОБСЕ оказалось под вопросом, теперь трудности преодолены
Приезд министра иностранных дел России на встрече глав МИД стран-участниц ОБЕС в Скопье является победой не российской дипломатии, а дипломатии самой международной организации. Такое мнение высказал 30 ноября премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский.
По его словам, функционирование ОБСЕ оказалось под вопросом, но теперь организация продолжит действовать и быть "гарантом развития демократических и мирных процессов в Европе".
Ковачевский прокомментировал решение некоторых стран бойкотировать встречу в Скопье из-за участия российской делегации.
"Мы должны понимать, что каждая страна по-своему реагирует на войну на Украине и неоправданность этой агрессии. И я выскажу свое отношение в первом обращении к участникам встречи", - процитировал слова Ковачевского телеканал РТС.
Напомним, что 30 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые за два года прибыл на встречу глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Скопье.
Борт Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию. Изначально ожидалось, что самолёт полетит через Болгарию, выдавшую разрешение на пролет российского борта, однако в МИД уточнили, что решение Софии не распространяется на представителя министерства Марию Захарову.
Из-за участия Лаврова, на министерскую встречу ОБСЕ в Северную Македонию отказались ехать представители Украины и Польши.
Шимон Шинковский вель Сенк - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
12:59
Глава МИД Польши решил бойкотировать заседание ОБСЕ в Скопье из-за ЛавроваШимон Шинковский вель Сенк "критично" относится к приглашению главы МИД России Сергея Лаврова на это заседание
 
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