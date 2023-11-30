https://ukraina.ru/20231130/1051624893.html

"Абсурдная позиция": Песков обратился к руководству Болгарии по запрету пролета правительственного борта

"Абсурдная позиция": Песков обратился к руководству Болгарии по запрету пролета правительственного борта - 30.11.2023 Украина.ру

"Абсурдная позиция": Песков обратился к руководству Болгарии по запрету пролета правительственного борта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 ноября в общении с журналистами назвал "абсурдной и глупой" позицию Болгарии, запретившей пролет правительственного борта в Северную Македонию

2023-11-30T13:18

2023-11-30T13:18

2023-11-30T13:18

македония

захарова

сергей лавров

дмитрий песков

болгария

зарубежье

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"Безусловно, подобную позицию болгарских властей вряд ли можно чем-то объяснить. Она не укладывается ни в какие рамки. Она абсолютно абсурдна, можно даже сказать, глупа", - отметил Песков.Он призвал руководство Болгарии "попытаться из последних сил сохранять трезвость в принимаемых решениях".Ранее сообщалось, что борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию. Изначально ожидалось, что самолет полетит через Болгарию, которая выдала разрешение на пролет российского борта. Решение лететь через Грецию было связано с тем, что разрешение болгарской стороны не распространялось на официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Сама она по прилете опубликовала пост, где написала: "Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье".В столице Северной Македонии министр примет участие в заседании глав МИД ОБСЕ.Эта поездка стала для министра первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его поездок в Белоруссию и Турцию. Поездки в Женеву и Белград - в марте и июне 2022 года - не состоялись, поскольку европейские страны закрыли воздушное пространство для российской авиации.

https://ukraina.ru/20220726/1036866220.html

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македония, захарова, сергей лавров, дмитрий песков, болгария, зарубежье