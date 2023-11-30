"Абсурдная позиция": Песков обратился к руководству Болгарии по запрету пролета правительственного борта - 30.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231130/1051624893.html
"Абсурдная позиция": Песков обратился к руководству Болгарии по запрету пролета правительственного борта
"Абсурдная позиция": Песков обратился к руководству Болгарии по запрету пролета правительственного борта - 30.11.2023 Украина.ру
"Абсурдная позиция": Песков обратился к руководству Болгарии по запрету пролета правительственного борта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 ноября в общении с журналистами назвал "абсурдной и глупой" позицию Болгарии, запретившей пролет правительственного борта в Северную Македонию
2023-11-30T13:18
2023-11-30T13:18
македония
захарова
сергей лавров
дмитрий песков
болгария
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98ffc4e573ced66e39ee743677540663.jpg
"Безусловно, подобную позицию болгарских властей вряд ли можно чем-то объяснить. Она не укладывается ни в какие рамки. Она абсолютно абсурдна, можно даже сказать, глупа", - отметил Песков.Он призвал руководство Болгарии "попытаться из последних сил сохранять трезвость в принимаемых решениях".Ранее сообщалось, что борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию. Изначально ожидалось, что самолет полетит через Болгарию, которая выдала разрешение на пролет российского борта. Решение лететь через Грецию было связано с тем, что разрешение болгарской стороны не распространялось на официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Сама она по прилете опубликовала пост, где написала: "Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье".В столице Северной Македонии министр примет участие в заседании глав МИД ОБСЕ.Эта поездка стала для министра первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его поездок в Белоруссию и Турцию. Поездки в Женеву и Белград - в марте и июне 2022 года - не состоялись, поскольку европейские страны закрыли воздушное пространство для российской авиации.
https://ukraina.ru/20220726/1036866220.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360771_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_018a9f064f6a5754c892b60b8d7141de.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
македония, захарова, сергей лавров, дмитрий песков, болгария, зарубежье
Македония, Захарова, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Болгария, Зарубежье

"Абсурдная позиция": Песков обратился к руководству Болгарии по запрету пролета правительственного борта

13:18 30.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 ноября в общении с журналистами назвал "абсурдной и глупой" позицию Болгарии, запретившей пролет правительственного борта в Северную Македонию
"Безусловно, подобную позицию болгарских властей вряд ли можно чем-то объяснить. Она не укладывается ни в какие рамки. Она абсолютно абсурдна, можно даже сказать, глупа", - отметил Песков.
Он призвал руководство Болгарии "попытаться из последних сил сохранять трезвость в принимаемых решениях".
Ранее сообщалось, что борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию. Изначально ожидалось, что самолет полетит через Болгарию, которая выдала разрешение на пролет российского борта. Решение лететь через Грецию было связано с тем, что разрешение болгарской стороны не распространялось на официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Сама она по прилете опубликовала пост, где написала: "Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье".
В столице Северной Македонии министр примет участие в заседании глав МИД ОБСЕ.
Эта поездка стала для министра первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его поездок в Белоруссию и Турцию.
Поездки в Женеву и Белград - в марте и июне 2022 года - не состоялись, поскольку европейские страны закрыли воздушное пространство для российской авиации.
Лавров рассказал о переговорах с Украиной. Видео
26 июля 2022, 11:32
Лавров рассказал о переговорах с Украиной. Видео
 
МакедонияЗахароваСергей ЛавровДмитрий ПесковБолгарияЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:00Генри Киссинджер: враг, которым можно было гордиться
13:50"Перемещение пациентов в сумасшедшем доме": Мухин о выборах и побеге Зеленского
13:46Приезд Лаврова в Скопье является победой ОБСЕ - глава МИД Северной Македонии
13:35Константин Кнырик: Россия одержала главную победу над ВСУ, поэтому США будут атаковать ее двумя способами
13:33"Сомневались в суверенности Украины без России" – СБУ о причине обысков в Почаевской лавре
13:25Зеленский, Порошенко, Ахметов и нейросети
13:18Ульяновские предприятия в 2024 году будут наращивать производство беспилотников - губернатор
13:18"Абсурдная позиция": Песков обратился к руководству Болгарии по запрету пролета правительственного борта
13:13Заявление СБУ о теракте, провокация в Польше, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 ноября
13:12"Мы хотим, но..." Зеленский не знает, вступит ли Украина в НАТО
12:59Глава МИД Польши решил бойкотировать заседание ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова
12:53"Прямая линия" с Путиным пройдёт 14 декабря
12:29Песков назвал программу НАТО и Киева провокационной
12:29Смерть Киссинджера: американское столетие уходит в закат
12:29В Польше обнаружили 530 фирм-прокладок для торговли зерном с Украины
12:24Рейтинг Politico: куда возвращается Европа благодаря Зеленскому
12:22Германия закрывает Генконсульство в Калининграде
12:10Агент "Болек". Прокуратура обвинила экс-президента Польши в сотрудничестве с СБ
12:02Максакову* второй раз оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
11:57В НАТО заявили, что Украина не сможет изгнать армию РФ до конца 2024 года
Лента новостейМолния