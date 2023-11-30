Германия закрывает Генконсульство в Калининграде - 30.11.2023 Украина.ру
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Германия закрывает Генконсульство в Калининграде
Германия закрывает Генконсульство в Калининграде - 30.11.2023 Украина.ру
Германия закрывает Генконсульство в Калининграде
Генконсульство Германии в Калининграде будет закрыто с 30 ноября, сообщили на официальном сайте ведомства
2023-11-30T12:22
2023-11-30T12:22
новости
россия
германия
консульство
генконсульства
калининград
зарубежье
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По консульским и паспортным вопросам из консульского округа генерального консульства в Калининграде необходимо обращаться в генеральное консульство в Санкт-Петербурге. По визовым вопросам необходимо обращаться исключительно в визовый отдел посольства Германии в Москве, уточнили в консульстве.
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новости, россия, германия, консульство, генконсульства, калининград, зарубежье
Новости, Россия, Германия, консульство, генконсульства, Калининград, Зарубежье

Германия закрывает Генконсульство в Калининграде

12:22 30.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Генконсульство Германии в Калининграде будет закрыто с 30 ноября, сообщили на официальном сайте ведомства

"С 30 ноября 2023 года генеральное консульство в Калининграде будет закрыто", - говорится в сообщении ведомства

По консульским и паспортным вопросам из консульского округа генерального консульства в Калининграде необходимо обращаться в генеральное консульство в Санкт-Петербурге.
По визовым вопросам необходимо обращаться исключительно в визовый отдел посольства Германии в Москве, уточнили в консульстве.
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
14 ноября, 13:49
Тихая оккупация и угроза для России. В Финляндию на учения НАТО прибыла морская пехота СШАВ Хельсинки готовят документы, разрешающие размещение иностранных войскам на постоянной основе. Вскоре американские базы будут стоять возле границ Ленинградской и Мурманской областей. Но не все финны с этим согласны — некоторые говорят об американской оккупации их страны
 
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