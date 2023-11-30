Германия закрывает Генконсульство в Калининграде

Тихая оккупация и угроза для России. В Финляндию на учения НАТО прибыла морская пехота США В Хельсинки готовят документы, разрешающие размещение иностранных войскам на постоянной основе. Вскоре американские базы будут стоять возле границ Ленинградской и Мурманской областей. Но не все финны с этим согласны — некоторые говорят об американской оккупации их страны