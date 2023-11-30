Германия закрывает Генконсульство в Калининграде
Генконсульство Германии в Калининграде будет закрыто с 30 ноября, сообщили на официальном сайте ведомства
"С 30 ноября 2023 года генеральное консульство в Калининграде будет закрыто", - говорится в сообщении ведомства
По консульским и паспортным вопросам из консульского округа генерального консульства в Калининграде необходимо обращаться в генеральное консульство в Санкт-Петербурге.
По визовым вопросам необходимо обращаться исключительно в визовый отдел посольства Германии в Москве, уточнили в консульстве.
14 ноября, 13:49Тихая оккупация и угроза для России. В Финляндию на учения НАТО прибыла морская пехота СШАВ Хельсинки готовят документы, разрешающие размещение иностранных войскам на постоянной основе. Вскоре американские базы будут стоять возле границ Ленинградской и Мурманской областей. Но не все финны с этим согласны — некоторые говорят об американской оккупации их страны