"Зачищают помещения": силовики оцепили собор канонической УПЦ в Тернопольской области - 30.11.2023 Украина.ру
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"Зачищают помещения": силовики оцепили собор канонической УПЦ в Тернопольской области
"Зачищают помещения": силовики оцепили собор канонической УПЦ в Тернопольской области - 30.11.2023 Украина.ру
"Зачищают помещения": силовики оцепили собор канонической УПЦ в Тернопольской области
Сотрудники полиции оцепили территорию Свято-Николаевского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области и проводят "зачистку" помещений духовного училища, сообщили 30 ноября в УПЦ
2023-11-30T10:00
2023-11-30T10:31
упц
церковь
силовики
новости
зачистки
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"Прямо сейчас происходит "зачистка" помещений Кременецкого духовного училища. В 6.00 (7.00 мск) Кременецкий Свято-Николаевский кафедральный собор, на территории которого размещается училище, оцепила полиция. Всем, кто находился в помещении училища, а это по большей части девушки, было объявлено требование немедленно покинуть помещение", - говорится в материале. В церкви отметили, что представитель полиции сообщил, что получил приказ "зачистить помещение, и он этот приказ выполнит". По информации УПЦ, некоторые девушки, испугавшись, закрылись в кельях, правоохранители угрожают взломать двери и вывести их принудительно.В июне министерство культуры Украины сообщило, что хозяйственный суд Тернопольской области обязал религиозную общину УПЦ вернуть Николаевский собор государственному историко-архитектурному заповеднику. В начале октября Западный апелляционный суд на Украине подтвердил решение первой инстанции.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
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упц, церковь, силовики, новости, зачистки
УПЦ, Церковь, силовики, Новости, зачистки

"Зачищают помещения": силовики оцепили собор канонической УПЦ в Тернопольской области

10:00 30.11.2023 (обновлено: 10:31 30.11.2023)
 
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Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Сотрудники полиции оцепили территорию Свято-Николаевского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области и проводят "зачистку" помещений духовного училища, сообщили 30 ноября в УПЦ
"Прямо сейчас происходит "зачистка" помещений Кременецкого духовного училища. В 6.00 (7.00 мск) Кременецкий Свято-Николаевский кафедральный собор, на территории которого размещается училище, оцепила полиция. Всем, кто находился в помещении училища, а это по большей части девушки, было объявлено требование немедленно покинуть помещение", - говорится в материале.
В церкви отметили, что представитель полиции сообщил, что получил приказ "зачистить помещение, и он этот приказ выполнит".
По информации УПЦ, некоторые девушки, испугавшись, закрылись в кельях, правоохранители угрожают взломать двери и вывести их принудительно.
"Сейчас к Николаевскому собору подъехал автобус, куда полицейские направляют воспитанниц училища и (полицейские – ред.) сообщили, что намерены отвезти их в общежитие одного из местных учебных заведений. Подавляющее большинство девушек находится в шоковом состоянии. На основании чего их отводят к автобусу, никаких объяснений полиция не предоставила", - добавили в УПЦ.
В июне министерство культуры Украины сообщило, что хозяйственный суд Тернопольской области обязал религиозную общину УПЦ вернуть Николаевский собор государственному историко-архитектурному заповеднику. В начале октября Западный апелляционный суд на Украине подтвердил решение первой инстанции.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
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