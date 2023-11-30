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"Зачищают помещения": силовики оцепили собор канонической УПЦ в Тернопольской области

"Зачищают помещения": силовики оцепили собор канонической УПЦ в Тернопольской области - 30.11.2023 Украина.ру

"Зачищают помещения": силовики оцепили собор канонической УПЦ в Тернопольской области

Сотрудники полиции оцепили территорию Свято-Николаевского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области и проводят "зачистку" помещений духовного училища, сообщили 30 ноября в УПЦ

2023-11-30T10:00

2023-11-30T10:00

2023-11-30T10:31

упц

церковь

силовики

новости

зачистки

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"Прямо сейчас происходит "зачистка" помещений Кременецкого духовного училища. В 6.00 (7.00 мск) Кременецкий Свято-Николаевский кафедральный собор, на территории которого размещается училище, оцепила полиция. Всем, кто находился в помещении училища, а это по большей части девушки, было объявлено требование немедленно покинуть помещение", - говорится в материале. В церкви отметили, что представитель полиции сообщил, что получил приказ "зачистить помещение, и он этот приказ выполнит". По информации УПЦ, некоторые девушки, испугавшись, закрылись в кельях, правоохранители угрожают взломать двери и вывести их принудительно.В июне министерство культуры Украины сообщило, что хозяйственный суд Тернопольской области обязал религиозную общину УПЦ вернуть Николаевский собор государственному историко-архитектурному заповеднику. В начале октября Западный апелляционный суд на Украине подтвердил решение первой инстанции.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.

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упц, церковь, силовики, новости, зачистки