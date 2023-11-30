В ДНР без света остаются более 27 тысяч бытовых абонентов – Минэнерго
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На территории ДНР без электроэнергии по состоянию на утро 30 ноября остаются более 27 тысяч бытовых потребителей. Об этом министерство угля и энергетики республики сообщает в своём телеграм-канале
"По состоянию на 7:00 30 ноября на территории ДНР остаются обесточенными 27277 бытовых абонентов", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее о многочисленных повреждениях электрических сетей, когда штормовой ветер лишил света значительное количество хозяйств, сообщал глава ДНР Денис Пушилин.
По данным министерства на утро 27 ноября, из-за сильного ветра электроэнергия отключилась у примерно 525 тысяч бытовых абонентов региона. По состоянию на утро 29 ноября, без света оставались около 23 тысяч хозяйств.