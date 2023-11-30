В Крыму задержан украинский агент, собиравший данные о Росгвардии - 30.11.2023 Украина.ру
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В Крыму задержан украинский агент, собиравший данные о Росгвардии
В Крыму задержан украинский агент, собиравший данные о Росгвардии - 30.11.2023 Украина.ру
В Крыму задержан украинский агент, собиравший данные о Росгвардии
Сотрудники ФСБ России задержали украинского агента в Крыму, который собирал данные о системе оборонных сооружений и шпионил за Росгвардией, сообщили 30 ноября в ведомстве
2023-11-30T10:30
2023-11-30T10:31
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агент
росгвардия
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в совершении шпионажа задержан агент спецслужб Украины из числа жителей Крыма, который по заданию противника отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова", - говорится в сообщении.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.Телеграм-канал Zvezdanews разместил видео задержания украинского агента. Сотрудники ФСБ задержали его прямо в своей квартире.Задержанному сообщили, что он подозревается в государственной измене.
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новости, россия, фсб, крым, агент, росгвардия, госизмена
Новости, Россия, ФСБ, Крым, агент, Росгвардия, госизмена

В Крыму задержан украинский агент, собиравший данные о Росгвардии

10:30 30.11.2023 (обновлено: 10:31 30.11.2023)
 
© Zvezdanews/Telegram
© Zvezdanews/Telegram
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Сотрудники ФСБ России задержали украинского агента в Крыму, который собирал данные о системе оборонных сооружений и шпионил за Росгвардией, сообщили 30 ноября в ведомстве
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в совершении шпионажа задержан агент спецслужб Украины из числа жителей Крыма, который по заданию противника отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова", - говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.
Телеграм-канал Zvezdanews разместил видео задержания украинского агента. Сотрудники ФСБ задержали его прямо в своей квартире.
Задержанному сообщили, что он подозревается в государственной измене.
28 ноября, 05:49
"У Путина самый удачный месяц с начала СВО". Запад не смог внести единственный вклад в успех ВСУУкраинские политики открытым текстом заявляют, что их страна целиком и полностью зависит от помощи Запада, и от того, как стабильно и, главное, в каких объёмах будет поступать эта самая помощь, от чего зависит ход развития вооружённого конфликта с Россией
 
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