В Крыму задержан украинский агент, собиравший данные о Росгвардии
10:30 30.11.2023 (обновлено: 10:31 30.11.2023)
© Zvezdanews/Telegram
© Zvezdanews/Telegram
Сотрудники ФСБ России задержали украинского агента в Крыму, который собирал данные о системе оборонных сооружений и шпионил за Росгвардией, сообщили 30 ноября в ведомстве
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в совершении шпионажа задержан агент спецслужб Украины из числа жителей Крыма, который по заданию противника отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова", - говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.
Телеграм-канал Zvezdanews разместил видео задержания украинского агента. Сотрудники ФСБ задержали его прямо в своей квартире.
Задержанному сообщили, что он подозревается в государственной измене.
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