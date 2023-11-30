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"Человек здравого смысла": Карасин о Киссинджере

"Человек здравого смысла": Карасин о Киссинджере - 30.11.2023 Украина.ру

"Человек здравого смысла": Карасин о Киссинджере

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер был великим политиком, человеком здравого смысла, практических подходов, который не мыслил шаблонами, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом 30 ноября сообщили журналисты РИА Новости

2023-11-30T09:50

2023-11-30T09:50

2023-11-30T09:50

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Киссинджер в нынешнюю эпоху озлоблений, санкций и односторонних ограничений со стороны Запада находил в себе силы и формулировал политику, которую надо внедрять в жизнь, добавил российский сенатор. "То есть спокойствие, учет взаимных интересов. Он оставался всегда на этой позиции", резюмировал Карасин.Экс-госсекретарь Киссинджер – один из самых заметных американских политиков и дипломатов – ушёл из жизни в американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Киссинджер войдёт в историю как выдающийся дипломат, твердо и умело отстаивавший интересы своей страны, пытавшийся даже на фоне нынешнего безумия и измельчания западных политиков возродить дипломатию и диалог. "Тот случай, когда с личностью действительно ушла эпоха. Как говорится, таких там больше не делают", - подчеркнул Косачев.

https://ukraina.ru/20230527/1046629070.html

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новости, россия, карасин, генри киссинджер, сша, политик, дипломаты