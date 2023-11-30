"Человек здравого смысла": Карасин о Киссинджере - 30.11.2023 Украина.ру
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"Человек здравого смысла": Карасин о Киссинджере
"Человек здравого смысла": Карасин о Киссинджере - 30.11.2023 Украина.ру
"Человек здравого смысла": Карасин о Киссинджере
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер был великим политиком, человеком здравого смысла, практических подходов, который не мыслил шаблонами, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом 30 ноября сообщили журналисты РИА Новости
2023-11-30T09:50
2023-11-30T09:50
новости
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карасин
генри киссинджер
сша
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дипломаты
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Киссинджер в нынешнюю эпоху озлоблений, санкций и односторонних ограничений со стороны Запада находил в себе силы и формулировал политику, которую надо внедрять в жизнь, добавил российский сенатор. "То есть спокойствие, учет взаимных интересов. Он оставался всегда на этой позиции", резюмировал Карасин.Экс-госсекретарь Киссинджер – один из самых заметных американских политиков и дипломатов – ушёл из жизни в американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Киссинджер войдёт в историю как выдающийся дипломат, твердо и умело отстаивавший интересы своей страны, пытавшийся даже на фоне нынешнего безумия и измельчания западных политиков возродить дипломатию и диалог. "Тот случай, когда с личностью действительно ушла эпоха. Как говорится, таких там больше не делают", - подчеркнул Косачев.
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новости, россия, карасин, генри киссинджер, сша, политик, дипломаты
Новости, Россия, Карасин, Генри Киссинджер, США, политик, дипломаты

"Человек здравого смысла": Карасин о Киссинджере

09:50 30.11.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСовместная коллегия МИД России и Белоруссии в Минске
Совместная коллегия МИД России и Белоруссии в Минске
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер был великим политиком, человеком здравого смысла, практических подходов, который не мыслил шаблонами, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом 30 ноября сообщили журналисты РИА Новости
"Киссинджер - великий политик... Человек здравого смысла, практических подходов, который не мыслил шаблонами. Это очень важно для политики", - сказал Карасин.
Киссинджер в нынешнюю эпоху озлоблений, санкций и односторонних ограничений со стороны Запада находил в себе силы и формулировал политику, которую надо внедрять в жизнь, добавил российский сенатор. "То есть спокойствие, учет взаимных интересов. Он оставался всегда на этой позиции", резюмировал Карасин.
Экс-госсекретарь Киссинджер – один из самых заметных американских политиков и дипломатов – ушёл из жизни в американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Киссинджер войдёт в историю как выдающийся дипломат, твердо и умело отстаивавший интересы своей страны, пытавшийся даже на фоне нынешнего безумия и измельчания западных политиков возродить дипломатию и диалог. "Тот случай, когда с личностью действительно ушла эпоха. Как говорится, таких там больше не делают", - подчеркнул Косачев.
В.Путин встретился с Г.Киссинджером - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
27 мая, 10:06
Безжалостный геополитик в теле учёного. Кому в свои 100 лет готовит очередную ловушку Генри Киссинджер27 мая - 100 лет Генри Киссинджеру. 100 лет тому назад, в 1923 году, в Баварии родился мальчик, которого назвали Хайнц Альфред Киссингер. Весь мир его знает под именем Генри Киссинджера.
 
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