https://ukraina.ru/20231130/1051613468.html

"Таких больше не делают": Косачев о смерти Киссинджера

"Таких больше не делают": Косачев о смерти Киссинджера - 30.11.2023 Украина.ру

"Таких больше не делают": Косачев о смерти Киссинджера

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер войдет в историю как выдающийся дипломат. Об этом 30 ноября заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале

2023-11-30T08:46

2023-11-30T08:46

2023-11-30T09:17

генри киссинджер

смерть

новости

сша

зарубежье

косачев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102509/57/1025095738_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_023ebed0ff0ddbe0d07897361961bd5b.jpg

"Он войдёт в историю как выдающийся дипломат, твердо и умело отстаивавший интересы своей страны, пытавшийся даже на фоне нынешнего безумия и измельчания западных политиков возродить дипломатию и диалог", - написал Косачев.Парламентарий отметил, что ему довелось общаться с Киссинджером лично - впечатление "большой личности и человека-эпохи" возникает буквально сразу.Он также добавил, что при Киссинджере США руководствовались не "фобиями и утопиями", а своими интересами и реалиями. По словам вице-спикера Совфеда, Вашингтон имел в своем арсенале "дипломатию, а не только санкции"."Он был представителем так называемой Realpolitik, за что его и ругали, и хвалили. Он умел выстраивать личные отношения и даже дружить с оппонентами", - резюмировал парламентарий.В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии.

https://ukraina.ru/20230118/1042735144.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

генри киссинджер, смерть, новости, сша, зарубежье, косачев