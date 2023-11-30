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"Таких больше не делают": Косачев о смерти Киссинджера
"Таких больше не делают": Косачев о смерти Киссинджера - 30.11.2023 Украина.ру
"Таких больше не делают": Косачев о смерти Киссинджера
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер войдет в историю как выдающийся дипломат. Об этом 30 ноября заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале
2023-11-30T08:46
2023-11-30T08:46
2023-11-30T09:17
генри киссинджер
смерть
новости
сша
зарубежье
косачев
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"Он войдёт в историю как выдающийся дипломат, твердо и умело отстаивавший интересы своей страны, пытавшийся даже на фоне нынешнего безумия и измельчания западных политиков возродить дипломатию и диалог", - написал Косачев.Парламентарий отметил, что ему довелось общаться с Киссинджером лично - впечатление "большой личности и человека-эпохи" возникает буквально сразу.Он также добавил, что при Киссинджере США руководствовались не "фобиями и утопиями", а своими интересами и реалиями. По словам вице-спикера Совфеда, Вашингтон имел в своем арсенале "дипломатию, а не только санкции"."Он был представителем так называемой Realpolitik, за что его и ругали, и хвалили. Он умел выстраивать личные отношения и даже дружить с оппонентами", - резюмировал парламентарий.В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии.
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генри киссинджер, смерть, новости, сша, зарубежье, косачев
Генри Киссинджер, смерть, Новости, США, Зарубежье, Косачев
"Таких больше не делают": Косачев о смерти Киссинджера
08:46 30.11.2023 (обновлено: 09:17 30.11.2023)
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер войдет в историю как выдающийся дипломат. Об этом 30 ноября заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале
"Он войдёт в историю как выдающийся дипломат, твердо и умело отстаивавший интересы своей страны, пытавшийся даже на фоне нынешнего безумия и измельчания западных политиков возродить дипломатию и диалог", - написал Косачев.
Парламентарий отметил, что ему довелось общаться с Киссинджером лично - впечатление "большой личности и человека-эпохи" возникает буквально сразу.
"Тот случай, когда с личностью действительно ушла эпоха. Как говорится, таких там больше не делают", - подчеркнул Косачев.
Он также добавил, что при Киссинджере США руководствовались не "фобиями и утопиями", а своими интересами и реалиями. По словам вице-спикера Совфеда, Вашингтон имел в своем арсенале "дипломатию, а не только санкции".
"Он был представителем так называемой Realpolitik, за что его и ругали, и хвалили. Он умел выстраивать личные отношения и даже дружить с оппонентами", - резюмировал парламентарий.
В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии.