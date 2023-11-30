https://ukraina.ru/20231130/1051612639.html

Дальнобойщики Словакии присоединятся к протесту польских коллег на границе с Украиной

Дальнобойщики Словакии присоединятся к протесту польских коллег на границе с Украиной - 30.11.2023 Украина.ру

Дальнобойщики Словакии присоединятся к протесту польских коллег на границе с Украиной

Союз словацких автомобильных перевозчиков решил присоединиться к протесту польских коллег на границе с Украиной, сообщила 30 ноября радиостанция RMF FM

2023-11-30T08:29

2023-11-30T08:29

2023-11-30T08:36

польша

словакия

зарубежье

перевозчики

новости

граница

протесты

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"Мы не можем оставить их одних в этой борьбе", - говорится в материале.Союз словацких перевозчиков критикует Евросоюз за отмену разрешительной системы для украинских транспортных компаний. По мнению словацких перевозчиков, "ЕС принял решение в ущерб им", и они решили "присоединиться к соседям для защиты своих интересов".Ранее польские перевозчики уже неоднократно блокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

https://ukraina.ru/20231129/1051607566.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, словакия, зарубежье, перевозчики, новости, граница, протесты