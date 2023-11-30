Дальнобойщики Словакии присоединятся к протесту польских коллег на границе с Украиной
08:29 30.11.2023 (обновлено: 08:36 30.11.2023)
Союз словацких автомобильных перевозчиков решил присоединиться к протесту польских коллег на границе с Украиной, сообщила 30 ноября радиостанция RMF FM
"Мы не можем оставить их одних в этой борьбе", - говорится в материале.
Союз словацких перевозчиков критикует Евросоюз за отмену разрешительной системы для украинских транспортных компаний. По мнению словацких перевозчиков, "ЕС принял решение в ущерб им", и они решили "присоединиться к соседям для защиты своих интересов".
Ранее польские перевозчики уже неоднократно блокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Вчера, 23:43Польские перевозчики пошли на уступки украинцам, но протесты не прекратятПольские перевозчики, протестующие на пунктах пропуска на границе с Украиной согласились не расширять акцию на новые КПП, но не намерены более идти на уступки до выполнения их условий. О том, что протесты продолжатся заявил представитель польских перевозчиков Вальдемар Ящур