Дальнобойщики Словакии присоединятся к протесту польских коллег на границе с Украиной - 30.11.2023 Украина.ру
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Дальнобойщики Словакии присоединятся к протесту польских коллег на границе с Украиной
Дальнобойщики Словакии присоединятся к протесту польских коллег на границе с Украиной - 30.11.2023 Украина.ру
Дальнобойщики Словакии присоединятся к протесту польских коллег на границе с Украиной
Союз словацких автомобильных перевозчиков решил присоединиться к протесту польских коллег на границе с Украиной, сообщила 30 ноября радиостанция RMF FM
2023-11-30T08:29
2023-11-30T08:36
польша
словакия
зарубежье
перевозчики
новости
граница
протесты
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"Мы не можем оставить их одних в этой борьбе", - говорится в материале.Союз словацких перевозчиков критикует Евросоюз за отмену разрешительной системы для украинских транспортных компаний. По мнению словацких перевозчиков, "ЕС принял решение в ущерб им", и они решили "присоединиться к соседям для защиты своих интересов".Ранее польские перевозчики уже неоднократно блокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
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польша, словакия, зарубежье, перевозчики, новости, граница, протесты
Польша, Словакия, Зарубежье, перевозчики, Новости, граница, протесты

Дальнобойщики Словакии присоединятся к протесту польских коллег на границе с Украиной

08:29 30.11.2023 (обновлено: 08:36 30.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСловакия флаг
Словакия флаг - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Союз словацких автомобильных перевозчиков решил присоединиться к протесту польских коллег на границе с Украиной, сообщила 30 ноября радиостанция RMF FM
"Мы не можем оставить их одних в этой борьбе", - говорится в материале.
Союз словацких перевозчиков критикует Евросоюз за отмену разрешительной системы для украинских транспортных компаний. По мнению словацких перевозчиков, "ЕС принял решение в ущерб им", и они решили "присоединиться к соседям для защиты своих интересов".
Ранее польские перевозчики уже неоднократно блокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
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Польские перевозчики пошли на уступки украинцам, но протесты не прекратятПольские перевозчики, протестующие на пунктах пропуска на границе с Украиной согласились не расширять акцию на новые КПП, но не намерены более идти на уступки до выполнения их условий. О том, что протесты продолжатся заявил представитель польских перевозчиков Вальдемар Ящур
 
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