Глобальный Юг отвернется от Украины из-за антироссийской риторики — эксперт - 30.11.2023 Украина.ру
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Глобальный Юг отвернется от Украины из-за антироссийской риторики — эксперт
Глобальный Юг отвернется от Украины из-за антироссийской риторики — эксперт - 30.11.2023 Украина.ру
Глобальный Юг отвернется от Украины из-за антироссийской риторики — эксперт
Эксперт Алексей Кущ 29 ноября в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву, заявил, что глобальный Юг отвернется от Украины из-за антироссийской риторики
2023-11-30T07:42
2023-11-30T07:42
украина
новости
алексей кущ
легион
угроза
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По его словам, когда Украина называет себя неким "легионом" или "форпостом Запада", глобальный Юг испытывает "фантомные боли неоколониального и постколониального прошлого".
https://ukraina.ru/20230921/1049597014.html
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украина, новости, алексей кущ, легион, угроза
Украина, Новости, Алексей Кущ, легион, угроза

Глобальный Юг отвернется от Украины из-за антироссийской риторики — эксперт

07:42 30.11.2023
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : president.gov.ua
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Эксперт Алексей Кущ 29 ноября в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву, заявил, что глобальный Юг отвернется от Украины из-за антироссийской риторики
По его словам, когда Украина называет себя неким "легионом" или "форпостом Запада", глобальный Юг испытывает "фантомные боли неоколониального и постколониального прошлого".
"И "легион Запада" в их понимании — это не очень хорошая система, которая несет для них угрозу. Это большая проблема, если мы будем позиционировать себя как "легион Запада", то для глобального Юга мы попросту умрем", — объяснил он.
II Cаммит и форум Россия - Африка. Новый миропорядок: от наследия колониализма к суверенитету и развитию - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
21 сентября, 15:20
Глобальный Юг не интересует Украина - Foreign PolicyСтраны Глобального Юга неохотно критикуют Россию, сообщил 19 сентября колумнист издания Foreign Police
 
УкраинаНовостиАлексей Кущлегионугроза
 
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