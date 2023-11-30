Глобальный Юг отвернется от Украины из-за антироссийской риторики — эксперт
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
© Фото : president.gov.ua
Эксперт Алексей Кущ 29 ноября в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву, заявил, что глобальный Юг отвернется от Украины из-за антироссийской риторики
По его словам, когда Украина называет себя неким "легионом" или "форпостом Запада", глобальный Юг испытывает "фантомные боли неоколониального и постколониального прошлого".
"И "легион Запада" в их понимании — это не очень хорошая система, которая несет для них угрозу. Это большая проблема, если мы будем позиционировать себя как "легион Запада", то для глобального Юга мы попросту умрем", — объяснил он.