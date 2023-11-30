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ВМФ России получил две атомные подлодки "Александр III" и "Красноярск"

ВМФ России получил две атомные подлодки "Александр III" и "Красноярск" - 30.11.2023 Украина.ру

ВМФ России получил две атомные подлодки "Александр III" и "Красноярск"

Военно-морскому флоту России переданы две атомные подводные лодки - стратегическая "Александр III" и многоцелевая "Красноярск". Об этом со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе 30 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-30T05:17

2023-11-30T05:17

2023-11-30T05:17

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"Подписаны приемо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на "Севмаше" подводных лодок "Александр III" и "Красноярск". Официальная церемония поднятия флага на двух атомных ракетоносцах состоится после 10 декабря", - рассказал источник.Он напомнил, что хотя "технически корабли переданы", только после поднятия на корабле Андреевского военно-морского флага его считают принятым в боевой состав ВМФ России.Стратегическая АПЛ "Александр III", стала седьмым кораблём в серии проекта 955А ("Борей-А"), а многоцелевая "Красноярск" - четвёртой в серии проекта 885М ("Ясень-М").29 ноября на "Севмаше" спустили на воду пятую в серии АПЛ проекта "Ясень-М" "Архангельск".В боевой состав ВМФ России в настоящее время уже входят три атомных подводных лодки проекта "Ясень": "Северодвинск", "Казань" и "Новосибирск". На вооружении у них находятся ракеты "Оникс" и "Калибр", в скором времени АПЛ этого проекта вооружат гиперзвуковыми "Цирконами".

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