ВМФ России получил две атомные подлодки "Александр III" и "Красноярск" - 30.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231130/1051610648.html
ВМФ России получил две атомные подлодки "Александр III" и "Красноярск"
ВМФ России получил две атомные подлодки "Александр III" и "Красноярск" - 30.11.2023 Украина.ру
ВМФ России получил две атомные подлодки "Александр III" и "Красноярск"
Военно-морскому флоту России переданы две атомные подводные лодки - стратегическая "Александр III" и многоцелевая "Красноярск". Об этом со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе 30 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-30T05:17
2023-11-30T05:17
новости
россия
вмф
апл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101485/02/1014850218_0:131:3082:1865_1920x0_80_0_0_ea857965a9c061e7440631e430385eca.jpg.webp
"Подписаны приемо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на "Севмаше" подводных лодок "Александр III" и "Красноярск". Официальная церемония поднятия флага на двух атомных ракетоносцах состоится после 10 декабря", - рассказал источник.Он напомнил, что хотя "технически корабли переданы", только после поднятия на корабле Андреевского военно-морского флага его считают принятым в боевой состав ВМФ России.Стратегическая АПЛ "Александр III", стала седьмым кораблём в серии проекта 955А ("Борей-А"), а многоцелевая "Красноярск" - четвёртой в серии проекта 885М ("Ясень-М").29 ноября на "Севмаше" спустили на воду пятую в серии АПЛ проекта "Ясень-М" "Архангельск".В боевой состав ВМФ России в настоящее время уже входят три атомных подводных лодки проекта "Ясень": "Северодвинск", "Казань" и "Новосибирск". На вооружении у них находятся ракеты "Оникс" и "Калибр", в скором времени АПЛ этого проекта вооружат гиперзвуковыми "Цирконами".
https://ukraina.ru/20231129/1051568901.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101485/02/1014850218_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_fbaac7b6ef0af169e6dc3cf13cd05951.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вмф, апл
Новости, Россия, ВМФ, АПЛ

ВМФ России получил две атомные подлодки "Александр III" и "Красноярск"

05:17 30.11.2023
 
© Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка (АПЛ) "Юрий Долгорукий"
Атомная подводная лодка (АПЛ) Юрий Долгорукий
© Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
Перейти в фотобанк
Читать в
Военно-морскому флоту России переданы две атомные подводные лодки - стратегическая "Александр III" и многоцелевая "Красноярск". Об этом со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе 30 ноября сообщает РИА Новости
"Подписаны приемо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на "Севмаше" подводных лодок "Александр III" и "Красноярск". Официальная церемония поднятия флага на двух атомных ракетоносцах состоится после 10 декабря", - рассказал источник.
Он напомнил, что хотя "технически корабли переданы", только после поднятия на корабле Андреевского военно-морского флага его считают принятым в боевой состав ВМФ России.
Стратегическая АПЛ "Александр III", стала седьмым кораблём в серии проекта 955А ("Борей-А"), а многоцелевая "Красноярск" - четвёртой в серии проекта 885М ("Ясень-М").
29 ноября на "Севмаше" спустили на воду пятую в серии АПЛ проекта "Ясень-М" "Архангельск".
В боевой состав ВМФ России в настоящее время уже входят три атомных подводных лодки проекта "Ясень": "Северодвинск", "Казань" и "Новосибирск". На вооружении у них находятся ракеты "Оникс" и "Калибр", в скором времени АПЛ этого проекта вооружат гиперзвуковыми "Цирконами".
Запуск новейшей ракеты «Авангард»
Вчера, 09:07
"Прошла эпоха": США придётся признать превосходство России в ядерной сфере - РиттерСША будут вынуждены смириться с превосходством России в ядерной сфере, поскольку даже в бессмысленной гонке вооружений им не победить. Об этом бывший военный разведчик США Скотт Риттер заявил в аналитической статье для Consortium News
 
НовостиРоссияВМФАПЛ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:17Российские войска поразили четыре командных пункта ВСУ под Красным Лиманом – МО
06:00"Много раненых, проблемы с едой": эксперт о том, что ВС РФ на самом деле устроили ВСУ в "промке" Авдеевки
05:50Тотальная мобилизация. Эксперт о том, сколько "человеческого материала" может отправить на фронт Украина
05:45Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте ста лет – Reuters
05:40Перенос наступления или удар по ВСУ в Авдеевке? Эксперт назвал два сценария выхода России из обороны
05:30В Киевской области прогремели взрывы, в Житомирской и Винницкой объявили воздушную тревогу
05:30"План Б и план В": эксперт объяснил, какую хитрость придумал Запад, затеяв с Россией "игру в долгую"
05:24"Чтобы не было рождений новых украинцев". Эксперты и политики о будущем Украины
05:20"Затишье на фронте": эксперт раскрыл, почему Россия может перенести на 2025 год большое наступление
05:18Дмитрий Выдрин: От Майдана до отравления жены Буданова — брутальный признак разложения украинской власти
05:17ВМФ России получил две атомные подлодки "Александр III" и "Красноярск"
05:15"Ночь в волчьем логове". Как спится в подвалах Соледара?
05:00Ночной кошмар. Военный эксперт объяснил, как рой "Гераней" в дуэте с "Искандерами" выбивает киевскую ПВО
04:55Как начинался "евромайдан" во Львове 10 лет назад
04:50Военный эксперт объяснил, как армия РФ готовится к длительной войне, а ВСУ собирают последние резервы
04:40Зима близко. Эксперт пояснил, когда Украину ждет энергетический коллапс и гуманитарная катастрофа
04:39Двух жителей ДНР официально предостерегли от контактов с СБУ
04:38Осознание наконец пришло: страны НАТО признали провал ВСУ и подходят к мысли о переговорах с Путиным
04:30Эксперт рассказал, как Запад гонит Зеленского на "срежиссированные" выборы, но он хочет стать узурпатором
04:27Вальдемар Гердт о том, как российские немцы восстановят российско-немецкие отношения
Лента новостейМолния