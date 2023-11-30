В Крыму из-за шторма около 9,3 тысячи человек остались без света – МЧС

В Севастополе около двух тысяч человек остаются без света из-за неутихающего ветра

Вновь поднявшийся ветер оставил без света около двух тысяч человек в 540 домовладениях, восстановить электроснабжение домов ориентировочно планируется до полуночи. Об этом 29 ноября правительство города сообщает в своём телеграм-канале