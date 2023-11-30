В Крыму из-за шторма около 9,3 тысячи человек остались без света – МЧС
В Крыму без света из-за прошедшего шторма остаются около 9,3 тысячи человек, за день электричество подали в дома 41 тысячи человек. Об этом глава МЧС полуострова Сергей Садаклиев вечером 29 ноября сообщил журналистам
"У нас к вечеру среды без электроэнергии остаётся порядка 9 тысяч 300 человек", - сказал Садаклиев.
По его словам, за прошедший день энергетики смогли восстановить подачу электроэнергию более чем 41 тысяче человек, работа энергетиков продолжится и ночью.
Ранее гидрометцентр Крыма и МЧС в связи с усилением ветра и обильными осадками объявили на вторник и среду новое штормовое предупреждение.
Средиземноморский циклон в конце недели обрушил на Крым штормовую погоду с ливнями и ураганным ветром до 40 метров в секунду. Многие населённые пункты полуострова оказались обесточены, было повалено множество деревьев, несколько газопроводов получили повреждения. Сильнейший шторм обрушил на Черноморское побережье Крыма волны рекордной высоты, были залиты прибрежные районы Евпатории, трасса Саки - Евпатория.
Вчера, 09:30В Севастополе около двух тысяч человек остаются без света из-за неутихающего ветраВновь поднявшийся ветер оставил без света около двух тысяч человек в 540 домовладениях, восстановить электроснабжение домов ориентировочно планируется до полуночи. Об этом 29 ноября правительство города сообщает в своём телеграм-канале