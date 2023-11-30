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Генри Киссинджер: враг, которым можно было гордиться

Генри Киссинджер: враг, которым можно было гордиться - 30.11.2023 Украина.ру

Генри Киссинджер: враг, которым можно было гордиться

На 101-ом году жизни скончался Генри Киссинджер. В западной политологии до последнего времени было два "зубра" – Збигнев Бжезинский и Генри Киссинджер. Нельзя сказать, что их авторитет был непререкаемым (они придерживались разных взглядов), но к их словам принято было относиться уважительно – хотя бы honoris causa (в уважение заслуг). Теперь их нет

2023-11-30T14:00

2023-11-30T14:00

2023-11-30T12:33

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Биографы Киссинджера считают его одновременно мастером политики и интриг, хотя, как сказал когда-то Наполеон о любимом историческом персонаже Киссинджера – Меттернихе, "он путает политику с интригами".Хайнц Альфред Киссингер родился в баварском городе Фюрт 27 мая 1923 года в религиозной еврейской семье. Его отец был школьным учителем, мать – домохозяйкой. Но именно она обладала политическим чутьём, настояв в 1938 году на эмиграции семьи в США. Тринадцать их родственников, оставшихся в Третьем рейхе, погибли от рук нацистов во время Холокоста.Приехав в Нью-Йорк, семья Киссингеров поселилась в районе Вашингтон-Хайтс на Манхэттене, где была большая немецкая и еврейская диаспора. Теперь их фамилия звучала как "Киссинджер", а 15-летний Хайнц стал Генри. Проучившись год в средней школе Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке, он перешёл вечернюю школу, а днём работал на фабрике по производству помазков для бритья.Окончив среднюю школу, Генри поступил в Нью-Йоркский Сити-колледж, где изучал бухгалтерский учёт. Как студент, обучающийся в режиме неполного дня, он хорошо успевал, хотя и продолжал работать. В 1943 году, не успев окончить учёбу, Киссинджер был призван в армию, и уже там получил американское гражданство.В составе 84-й пехотной дивизии, отправленной в 1944-м в Европу, Генри Киссинджер участвовал в сражениях и вызывался на рискованные разведывательные задания во время Арденнской операции. Позже в американской оккупационной зоне он был переведён в корпус контрразведки и отвечал за денацификацию, а в 1946 году Киссинджера перевели преподавателем в Школу разведки Командования Вооружённых сил США в Европейской зоне. Там он ещё год продолжал работать как гражданский служащий после завершения службы в армии.Вернувшись в США, Генри Киссинджер поступил в Гарвардский колледж, который окончил в 1950 году, получив степень бакалавра искусств с наивысшим уровнем отличия. Его дипломная работа называлась "Значение истории", и является самой длинной бакалаврской диссертацией Гарварда (388 страниц). А докторская диссертация Киссинджера, которую он защитил в Гарвардском университете в 1954-м, называлась "Восстановленный мир: Меттерних, Каслри и проблемы мирного периода 1812–1822 годов".Ещё будучи бакалавром, осенью 1950 года Киссинджер организовал Гарвардский Международный Семинар, целью которого было объединение молодых лидеров всего мира в борьбе против коммунизма в условиях Холодной войны и усиление влияния западных ценностей под руководством США. Семинар сразу привлёк внимание ЦРУ, которое спонсировало его растущий бюджет. Киссинджер вёл этот семинар каждое лето с 1951 до 1967 года, и являлся его директором с 1951 до 1971 года.Получив докторскую степень, Генри Киссинджер преподавал в Гарварде на кафедре госуправления, был менеджером "Программы по оборонным исследованиям" этого университета, а также сотрудничал с Госдепартаментом и Советом национальной безопасности США, Советом по международной политике, корпорацией RAND и рядом других структур. В 1960-х Киссинджер уже считался одним из самых признанных, уважаемых и влиятельных стратегических экспертов мира.В 1956-1958 годах он работал в Фонде братьев Рокфеллеров в качестве директора "Проекта специальных исследований". Его патроном стал губернатор штата Нью-Йорк Нельсон Рокфеллер, чьё выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев Киссинджер поддерживал трижды (1960, 1964, 1968).Но в 1968 году президентом США стал республиканец Ричард Никсон, который предложил Генри Киссинджеру пост своего советника по национальной безопасности.Никсон, при активном участии Киссинджера, централизовал управление внешней политикой США. Совет национальной безопасности, приближённый к президенту через Киссинджера, получил больше полномочий и стал замещать и вытеснять при решении внешнеполитических задач Государственный департамент США, которому Никсон не доверял.При этом в 1973-м, уже во время второго срока президентских полномочий Никсона, Киссинджер стал ещё и госсекретарём – первый случай, когда один человек занимал две эти должности одновременно. Госсекретарём Генри Киссинджер был до 1977 года, но в 1975-м президент Джеральд Форд сместил его с поста советника по нацбезопасности.Являясь сторонником концепции реальной политики, Киссинджер играл доминирующую роль во внешней политике США в 1969-1977 годах, тогда его называли "рок-звездой международных отношений". Ключевыми достижениями Киссинджера считаются сближение США с Китаем, политика "разрядки" между Западом и коммунистическим блоком, завершение войны во Вьетнаме, а также прекращение боевых действий между Израилем и арабскими странами.Считается, что идея сближения США и КНР принадлежала Ричарду Никсону, причём сначала Киссинджер отнесся к ней скептически. По мнению же некоторых современных исследователей, настоящим инициатором сближения Вашингтона и Пекина был Мао Цзедун. В их теории Никсон попался на крючок политической комбинации, разыгранной китайским лидером, интересовавшийся только доступом к западным технологиям. Как бы то ни было, сенсационный личный визит Ричарда Никсона в Китай в феврале 1972 года и его встреча с Мао Цзедуном завершился формированием нового антисоветского американо-китайского блока.С другой стороны, Киссинджер был создателем и идеологом политики разрядки международной напряжённости (фр. détente), направленной на снижение агрессивности противостояния стран социалистического и капиталистического лагерей. В рамках этой политики мае 1972 года Ричард Никсон (первым из президентов МША после Франклина Рузвельта в 1945 году) с супругой посетил Советский Союз.Во время этого визита он подписал с советским лидером Леонидом Брежневым договор об ограничении стратегических вооружений. В том же году был подписан договор об ограничении систем противоракетной обороны, а в 1973-м – "Основные принципы переговоров между СССР и США о дальнейшем ограничении стратегических наступательных вооружений".В целом 1973 год был весьма успешным для Генри Киссинджера. Он получил Нобелевскую премию мира за свою роль в достижении Парижского мирного соглашения, которое прекратило войну во Вьетнаме, и начал поездки между Израилем и арабскими странами, способствовавшие прекращению боевых действий между ними после "войны Судного дня".Последний процесс получил название "челночной дипломатии" – мирного разрешения споров между государствами путём серии переговоров с участием государства-посредника и на основе выдвинутых им условий. Однако куда доступнее объясняет суть этого процесса анекдот, который появился на Западе в конце 1970-х.– Господин Киссинджер! Что такое "челночная дипломатия"?– О! Это универсальный метод! Поясню на примере. Вы хотите методом челночной дипломатии выдать дочь Рокфеллера замуж за простого парня из русской деревни.– Но это невозможно! Каким образом?– Очень просто. Я еду в русскую деревню, нахожу там простого парня и спрашиваю: Хочешь жениться на американке?Он: У нас и своих девчонок полно.Я: Да. Но она дочь миллиардера.Он: О! Это меняет дело.Тогда я еду в Швейцарию на заседание правления банка. Спрашиваю: Вы хотите иметь президентом ядрёного сибирского мужика?– Фу! – говорят в банке.– А если он при этом будет зятем Рокфеллера?– О! Это меняет дело!Еду к Рокфеллеру. Спрашиваю: Хотите иметь зятем русского мужика?Он: У нас в семье все финансисты!Я: А он как раз президент Швейцарского банка!Он: О! Это меняет дело! Сюзи! Мистер Киссинджер нашел тебе жениха. Это президент Швейцарского банка!Она: Эти финансисты все старики или дохляки!Я: Да! Но этот – ядрёный сибирский мужик.Она: О–о–о! Это меняет дело!Стоит отметить, что почву для Кэмп-Дэвидских соглашений осени 1978 года, за которые лидеры Египта Анвар Садат и Израиля Менахем Бегин получили по Нобелевской премии мира, в значительной мере подготовил именно Киссинджер.Хотя после 1977 года Генри Киссинджер не занимал никаких государственных должностей, он продолжает оставаться очень влиятельной персоной, к мнению которой прислушиваются мировые лидеры. К примеру, в конце декабря 2016 года СМИ называли его возможным посредником между Трампоми Путиным по нормализации отношений США и России. При этом в разные годы президент России встречался с экс-госсекретарём США более 20 раз.Отношение Киссинджера к Москве является парадоксальным – именно этим словом он характеризовал Россию в своём magnum opus "Дипломатия". С одной стороны, он неоднократно называл Россию страной, которая "внесла решающий вклад в глобальное равновесие и баланс сил на протяжении более половины тысячелетия", с другой – "угрозой европейскому балансу сил".В 2008 году Генри Киссинджер выступал против принятия Украины в НАТО и за то, чтобы Украина оставалась в сфере, "которую россияне считают пространством собственного самосознания". В 2014-м он критиковал западные санкции в отношении РФ и оправдывал воссоединение Крыма с Россией.В мае 2022 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе Киссинджер заявил, что Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок, в том числе территориальных. С другой стороны, он отметил, что идея о сохранении Украиной нейтрального статуса и превращении страны в "мост" между Востоком и Западом перестала существовать.В августе 2022-го в интервью The Wall Street Journal заявил, что всегда предлагал, чтобы Украина играла роль "наподобие Финляндии", но "теперь я думаю, так или иначе, формально или нет, когда все это кончится, к Украине надо подходить как к члену НАТО".С тех пор Генри Киссинджер неоднократно заявлял о необходимости приёма Украины в НАТО. Примечательно, аргументировал он это тем, что "нужно сдержать Украину от её собственного соблазна расширения территории".

https://ukraina.ru/20231130/1051619515.html

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https://ukraina.ru/20161121/1017854837.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

история, дипломатия, геополитика, внешняя политика, сша, генри киссинджер