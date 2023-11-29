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Польские перевозчики пошли на уступки украинцам, но протесты не прекратят

Польские перевозчики пошли на уступки украинцам, но протесты не прекратят - 29.11.2023 Украина.ру

Польские перевозчики пошли на уступки украинцам, но протесты не прекратят

Польские перевозчики, протестующие на пунктах пропуска на границе с Украиной согласились не расширять акцию на новые КПП, но не намерены более идти на уступки до выполнения их условий. О том, что протесты продолжатся заявил представитель польских перевозчиков Вальдемар Ящур

2023-11-29T23:43

2023-11-29T23:43

2023-11-29T23:44

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Сегодня он встретился с министром инфраструктуры Польши Гаджадхуром и обозначил условия смягчения формы протестов. По его словам, сейчас зафиксировано значительное количество нарушений со стороны украинских водителей, а вовлечённость государственных служб Польши недостаточно высока. Он надеется, что вскоре контроль на границе ужесточат. Ранее министр инфраструктуры республики заявлял, что бороться "с нечестными иностранными фирмами, которые отбирают рынок у честных польских перевозчиков" намерены при помощи усиленного контроля грузовиков, следующих в сторону Украины. Этому предшествовало требование властей Польши срочно выполнить все требования протестующих польских перевозчиков. Министр инфраструктуры и строительства Польши Анджей Адамчик заявлял, что вся ответственность в том, что происходит сегодня на польско-украинской границе лежит не на Варшаве, а на Киеве и Европейском Союзе.

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новости, украина, польша, протесты