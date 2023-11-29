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Польские перевозчики пошли на уступки украинцам, но протесты не прекратят
Польские перевозчики пошли на уступки украинцам, но протесты не прекратят - 29.11.2023 Украина.ру
Польские перевозчики пошли на уступки украинцам, но протесты не прекратят
Польские перевозчики, протестующие на пунктах пропуска на границе с Украиной согласились не расширять акцию на новые КПП, но не намерены более идти на уступки до выполнения их условий. О том, что протесты продолжатся заявил представитель польских перевозчиков Вальдемар Ящур
2023-11-29T23:43
2023-11-29T23:43
2023-11-29T23:44
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украина
польша
протесты
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Сегодня он встретился с министром инфраструктуры Польши Гаджадхуром и обозначил условия смягчения формы протестов. По его словам, сейчас зафиксировано значительное количество нарушений со стороны украинских водителей, а вовлечённость государственных служб Польши недостаточно высока. Он надеется, что вскоре контроль на границе ужесточат. Ранее министр инфраструктуры республики заявлял, что бороться "с нечестными иностранными фирмами, которые отбирают рынок у честных польских перевозчиков" намерены при помощи усиленного контроля грузовиков, следующих в сторону Украины. Этому предшествовало требование властей Польши срочно выполнить все требования протестующих польских перевозчиков. Министр инфраструктуры и строительства Польши Анджей Адамчик заявлял, что вся ответственность в том, что происходит сегодня на польско-украинской границе лежит не на Варшаве, а на Киеве и Европейском Союзе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, протесты
Новости, Украина, Польша, протесты
Польские перевозчики пошли на уступки украинцам, но протесты не прекратят
23:43 29.11.2023 (обновлено: 23:44 29.11.2023)
Польские перевозчики, протестующие на пунктах пропуска на границе с Украиной согласились не расширять акцию на новые КПП, но не намерены более идти на уступки до выполнения их условий. О том, что протесты продолжатся заявил представитель польских перевозчиков Вальдемар Ящур
Сегодня он встретился с министром инфраструктуры Польши Гаджадхуром и обозначил условия смягчения формы протестов.
"На сегодняшней встрече мы сказали министру, что не намерены прекращать наш протест. Однако мы отказались от его распространения на последующие пункты пересечения границы, хотя он уже готовился. Мы также готовы рассмотреть возможность смягчения формы нашего протеста, если польское государство усилит эффективный контроль над грузовиками, въезжающими в Польшу", – приводит слова Ящура телеграм-канал "Страна.ua".
По его словам, сейчас зафиксировано значительное количество нарушений со стороны украинских водителей, а вовлечённость государственных служб Польши недостаточно высока. Он надеется, что вскоре контроль на границе ужесточат.
Ранее министр инфраструктуры республики заявлял, что бороться "с нечестными иностранными фирмами, которые отбирают рынок у честных польских перевозчиков" намерены при помощи усиленного контроля грузовиков, следующих в сторону Украины.
Этому предшествовало требование властей Польши срочно выполнить все требования протестующих польских перевозчиков. Министр инфраструктуры и строительства Польши Анджей Адамчик заявлял, что вся ответственность в том, что происходит сегодня на польско-украинской границе лежит не на Варшаве, а на Киеве и Европейском Союзе.