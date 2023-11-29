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Перевозчики Словакии заблокируют работу КПП на границе с Украиной

Перевозчики Словакии заблокируют работу КПП на границе с Украиной - 29.11.2023 Украина.ру

Перевозчики Словакии заблокируют работу КПП на границе с Украиной

С пятницы, 1 декабря, пограничный переход "Вышне-Немецкое-Ужгород", расположенный на границе Словакии с Украиной будет заблокирован из-за акции протеста Профсоюза автомобильных перевозчиков (UNAS). Об этом информирует агентство TASR

2023-11-29T22:53

2023-11-29T22:53

2023-11-29T22:53

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К такому решению словацкие перевозчики пришли после переговоров с представителями министерства транспорта. Таким образом словацкие дальнобойщики присоединятся к протестам польских коллег, которые с 6 ноября блокируют проезд на польско-украинской границе. В Профсоюзе автомобильных перевозчиков считают, что соглашение между Украиной и Евросоюзом о грузовых перевозках разрушило торговый баланс, а транспортные перевозки между Словакией и Украиной нанесли серьёзный ущерб. О сроках проведения акции не сообщается. Ранее в этом месяце представители UNAS уже блокировали пункт пересечения границы "Вишне Немецкое" со словацкой стороны.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, словакия, протесты, перевозчики, кпп