https://ukraina.ru/20231129/1051607132.html
Перевозчики Словакии заблокируют работу КПП на границе с Украиной
Перевозчики Словакии заблокируют работу КПП на границе с Украиной - 29.11.2023 Украина.ру
Перевозчики Словакии заблокируют работу КПП на границе с Украиной
С пятницы, 1 декабря, пограничный переход "Вышне-Немецкое-Ужгород", расположенный на границе Словакии с Украиной будет заблокирован из-за акции протеста Профсоюза автомобильных перевозчиков (UNAS). Об этом информирует агентство TASR
2023-11-29T22:53
2023-11-29T22:53
2023-11-29T22:53
новости
украина
словакия
протесты
перевозчики
кпп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051607012_0:74:800:524_1920x0_80_0_0_0171b142a3c6dc215207bce6178a54eb.jpg
К такому решению словацкие перевозчики пришли после переговоров с представителями министерства транспорта. Таким образом словацкие дальнобойщики присоединятся к протестам польских коллег, которые с 6 ноября блокируют проезд на польско-украинской границе. В Профсоюзе автомобильных перевозчиков считают, что соглашение между Украиной и Евросоюзом о грузовых перевозках разрушило торговый баланс, а транспортные перевозки между Словакией и Украиной нанесли серьёзный ущерб. О сроках проведения акции не сообщается. Ранее в этом месяце представители UNAS уже блокировали пункт пересечения границы "Вишне Немецкое" со словацкой стороны.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051607012_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_7ef9712311c5bb3ddda785e7b34591d0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, словакия, протесты, перевозчики, кпп
Новости, Украина, Словакия, протесты, перевозчики, КПП
Перевозчики Словакии заблокируют работу КПП на границе с Украиной
С пятницы, 1 декабря, пограничный переход "Вышне-Немецкое-Ужгород", расположенный на границе Словакии с Украиной будет заблокирован из-за акции протеста Профсоюза автомобильных перевозчиков (UNAS). Об этом информирует агентство TASR
К такому решению словацкие перевозчики пришли после переговоров с представителями министерства транспорта.
"Цель нашего протеста – добиваться решений, которые больше нельзя откладывать. Мы представили министру транспорта Йозефу наши требования и это вполне обоснованные требования. Мы благодарим его за то, что он выслушал нас и признал, что наши требования оправданы ", – цитирует источник представителей UNAS.
Таким образом словацкие дальнобойщики присоединятся к протестам польских коллег, которые с 6 ноября блокируют проезд на польско-украинской границе.
В Профсоюзе автомобильных перевозчиков считают, что соглашение между Украиной и Евросоюзом о грузовых перевозках разрушило торговый баланс, а транспортные перевозки между Словакией и Украиной нанесли серьёзный ущерб.
"Мы уважаем право перевозчиков на эту забастовку. Мы договорились, что если они объявят забастовку, то будут бастовать таким образом, чтобы не слишком нарушать жизнь жителей восточной Словакии", - заявили в министерстве транспорта Словакии.
О сроках проведения акции не сообщается.
Ранее в этом месяце представители UNAS уже блокировали пункт пересечения границы "Вишне Немецкое" со словацкой стороны.