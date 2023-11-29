Путин: Псевдоисторики десятилетиями "промывали людям мозги"

"Очень важно, чтобы на основе истинных, настоящих, серьёзных исследований у людей было ясное представление, кто они, что они, кто и что из себя представляет часть нашей общности такой этнической, культурологической, языковой. Чтобы у нас у всех было ясное, чёткое, основанное на научном знании представление об этой общности русского мира", – отметил президент.