https://ukraina.ru/20231129/1051605755.html
В Казахстане бойца ЧВК "Вагнер" приговорили к 6 годам заключения за участие в СВО
В Казахстане бойца ЧВК "Вагнер" приговорили к 6 годам заключения за участие в СВО - 29.11.2023 Украина.ру
В Казахстане бойца ЧВК "Вагнер" приговорили к 6 годам заключения за участие в СВО
Приговор в виде шести лет и восьми месяцев лишения свободы вынесли в Казахстане бойцу ЧВК "Вагнер" за участие в Спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Казыбекбийского районного суда Караганды
2023-11-29T21:34
2023-11-29T21:34
2023-11-29T21:34
новости
казахстан
чвк "вагнер"
сво
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050697687_0:0:3061:1721_1920x0_80_0_0_ea97682025c28319a5b352db53f907ec.jpg
Уточняется, что житель Карагандинской области в марте 2023 года, находясь в своём доме в поселке Топар, узнал о частной военной компании "Вагнер" через социальную сеть и согласился участвовать в боевых действиях с целью получения денежного вознаграждения. Затем в России он проходил военную подготовку. В конце апреля его направили в город Артёмовск, где он "принимал участие в действиях, направленных на нарушение конституционного строя и территориальной целостности Украины, в ходе которых он был ранен и комиссован", добавили в ведомстве. Бывшего бойца ЧВК обвинили "в участии в вооруженном конфликте, военных действиях и иных насильственных действиях, направленных на свержение и нарушение конституционного строя или нарушение территориальной целостности государства". Приговором суда от 28 августа назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 8 месяцев с конфискацией денежных средств, полученных в качестве наёмника. Приговор вступил в законную силу, заключили в суде.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050697687_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_2232c2de8f18f6e9aca1e46022d73c52.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, казахстан, чвк "вагнер", сво, приговор
Новости, Казахстан, ЧВК "Вагнер", СВО, приговор
В Казахстане бойца ЧВК "Вагнер" приговорили к 6 годам заключения за участие в СВО
Приговор в виде шести лет и восьми месяцев лишения свободы вынесли в Казахстане бойцу ЧВК "Вагнер" за участие в Спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Казыбекбийского районного суда Караганды
Уточняется, что житель Карагандинской области в марте 2023 года, находясь в своём доме в поселке Топар, узнал о частной военной компании "Вагнер" через социальную сеть и согласился участвовать в боевых действиях с целью получения денежного вознаграждения.
Затем в России он проходил военную подготовку. В конце апреля его направили в город Артёмовск, где он "принимал участие в действиях, направленных на нарушение конституционного строя и территориальной целостности Украины, в ходе которых он был ранен и комиссован", добавили в ведомстве.
Бывшего бойца ЧВК обвинили "в участии в вооруженном конфликте, военных действиях и иных насильственных действиях, направленных на свержение и нарушение конституционного строя или нарушение территориальной целостности государства".
Приговором суда от 28 августа назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 8 месяцев с конфискацией денежных средств, полученных в качестве наёмника. Приговор вступил в законную силу, заключили в суде.