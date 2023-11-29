В Казахстане бойца ЧВК "Вагнер" приговорили к 6 годам заключения за участие в СВО - 29.11.2023 Украина.ру
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В Казахстане бойца ЧВК "Вагнер" приговорили к 6 годам заключения за участие в СВО
В Казахстане бойца ЧВК "Вагнер" приговорили к 6 годам заключения за участие в СВО - 29.11.2023 Украина.ру
В Казахстане бойца ЧВК "Вагнер" приговорили к 6 годам заключения за участие в СВО
Приговор в виде шести лет и восьми месяцев лишения свободы вынесли в Казахстане бойцу ЧВК "Вагнер" за участие в Спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Казыбекбийского районного суда Караганды
2023-11-29T21:34
2023-11-29T21:34
новости
казахстан
чвк "вагнер"
сво
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Уточняется, что житель Карагандинской области в марте 2023 года, находясь в своём доме в поселке Топар, узнал о частной военной компании "Вагнер" через социальную сеть и согласился участвовать в боевых действиях с целью получения денежного вознаграждения.&nbsp;Затем в России он проходил военную подготовку.&nbsp;В конце апреля его направили в город Артёмовск, где он "принимал участие в действиях, направленных на нарушение конституционного строя и территориальной целостности Украины, в ходе которых он был ранен и комиссован", добавили в ведомстве. Бывшего бойца ЧВК обвинили "в участии в вооруженном конфликте, военных действиях и иных насильственных действиях, направленных на свержение и нарушение конституционного строя или нарушение территориальной целостности государства". Приговором суда от 28 августа назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 8 месяцев с конфискацией денежных средств, полученных в качестве наёмника. Приговор вступил в законную силу, заключили в суде.
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новости, казахстан, чвк "вагнер", сво, приговор
Новости, Казахстан, ЧВК "Вагнер", СВО, приговор

В Казахстане бойца ЧВК "Вагнер" приговорили к 6 годам заключения за участие в СВО

21:34 29.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБывшие бойцы "Вагнера" в спецназе "Ахмат" в зоне СВО
Бывшие бойцы Вагнера в спецназе Ахмат в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Приговор в виде шести лет и восьми месяцев лишения свободы вынесли в Казахстане бойцу ЧВК "Вагнер" за участие в Спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Казыбекбийского районного суда Караганды
Уточняется, что житель Карагандинской области в марте 2023 года, находясь в своём доме в поселке Топар, узнал о частной военной компании "Вагнер" через социальную сеть и согласился участвовать в боевых действиях с целью получения денежного вознаграждения. 
Затем в России он проходил военную подготовку. В конце апреля его направили в город Артёмовск, где он "принимал участие в действиях, направленных на нарушение конституционного строя и территориальной целостности Украины, в ходе которых он был ранен и комиссован", добавили в ведомстве.
Бывшего бойца ЧВК обвинили "в участии в вооруженном конфликте, военных действиях и иных насильственных действиях, направленных на свержение и нарушение конституционного строя или нарушение территориальной целостности государства".
Приговором суда от 28 августа назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 8 месяцев с конфискацией денежных средств, полученных в качестве наёмника. Приговор вступил в законную силу, заключили в суде.
 
НовостиКазахстанЧВК "Вагнер"СВОприговор
 
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