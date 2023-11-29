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В Казахстане бойца ЧВК "Вагнер" приговорили к 6 годам заключения за участие в СВО

В Казахстане бойца ЧВК "Вагнер" приговорили к 6 годам заключения за участие в СВО - 29.11.2023 Украина.ру

В Казахстане бойца ЧВК "Вагнер" приговорили к 6 годам заключения за участие в СВО

Приговор в виде шести лет и восьми месяцев лишения свободы вынесли в Казахстане бойцу ЧВК "Вагнер" за участие в Спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Казыбекбийского районного суда Караганды

2023-11-29T21:34

2023-11-29T21:34

2023-11-29T21:34

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Уточняется, что житель Карагандинской области в марте 2023 года, находясь в своём доме в поселке Топар, узнал о частной военной компании "Вагнер" через социальную сеть и согласился участвовать в боевых действиях с целью получения денежного вознаграждения. Затем в России он проходил военную подготовку. В конце апреля его направили в город Артёмовск, где он "принимал участие в действиях, направленных на нарушение конституционного строя и территориальной целостности Украины, в ходе которых он был ранен и комиссован", добавили в ведомстве. Бывшего бойца ЧВК обвинили "в участии в вооруженном конфликте, военных действиях и иных насильственных действиях, направленных на свержение и нарушение конституционного строя или нарушение территориальной целостности государства". Приговором суда от 28 августа назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 8 месяцев с конфискацией денежных средств, полученных в качестве наёмника. Приговор вступил в законную силу, заключили в суде.

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новости, казахстан, чвк "вагнер", сво, приговор