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В Москве поймали гражданина, исполнявшего теракт по заданию спецслужбы Украины
В Москве поймали гражданина, исполнявшего теракт по заданию спецслужбы Украины - 29.11.2023 Украина.ру
В Москве поймали гражданина, исполнявшего теракт по заданию спецслужбы Украины
Задержан и взят под страду мужчина 1983 года, готовивший теракт на железнодорожной станции Москвы по заданию украинского куратора. Об этом 29 ноября сообщает Следком России
2023-11-29T21:11
2023-11-29T21:11
2023-11-29T21:11
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Согласно официальному сообщению, задержанный за приготовление к совершению теракта и покушение на незаконное изготовление взрывного устройства не успел довести преступный умысел до реализации. Он получил от неустановленного соучастника задание за денежное вознаграждение взорвать цистерну на железнодорожной станции.Фигурант согласился и на указанных куратором местах города собирал по частям взрывное устройство. "Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на совершение террористического акта, он не смог, так как после изъятия детонатора из тайника был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области", - сообщили в СКР.В опубликованной видеозаписи арестованный сообщает, что некий сотрудник спецслужб "после каждого задания обещал вывезти на территорию Украины, но этого так и не произошло".
https://ukraina.ru/20221003/1039328190.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, терроризм, украина, спецслужба, террорист, фсб, ск рф
Новости, Москва, терроризм, Украина, спецслужба, террорист, ФСБ, СК РФ
В Москве поймали гражданина, исполнявшего теракт по заданию спецслужбы Украины
Задержан и взят под страду мужчина 1983 года, готовивший теракт на железнодорожной станции Москвы по заданию украинского куратора. Об этом 29 ноября сообщает Следком России
Согласно официальному сообщению, задержанный за приготовление к совершению теракта и покушение на незаконное изготовление взрывного устройства не успел довести преступный умысел до реализации. Он получил от неустановленного соучастника задание за денежное вознаграждение взорвать цистерну на железнодорожной станции.
Фигурант согласился и на указанных куратором местах города собирал по частям взрывное устройство. "Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на совершение террористического акта, он не смог, так как после изъятия детонатора из тайника был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области", - сообщили в СКР.
В опубликованной видеозаписи арестованный сообщает, что некий сотрудник спецслужб "после каждого задания обещал вывезти на территорию Украины, но этого так и не произошло".