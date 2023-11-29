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Психологическая атака: ВС РФ применили акустический комплекс против ВСУ

Психологическая атака: ВС РФ применили акустический комплекс против ВСУ - 29.11.2023 Украина.ру

Психологическая атака: ВС РФ применили акустический комплекс против ВСУ

Для психологического воздействия на противника Вооружённые силы России применили специальный акустический комплекс "Языковед" на Херсонском направлении. Об этом 29 ноября сообщил командир подразделения группировки войск "Днепр" журналистам РИА Новости

2023-11-29T21:08

2023-11-29T21:08

2023-11-29T21:08

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По его словам, "Языковед" размещён на базе бронированного автомобиля. Его используют в красной и зеленой зонах противника для проведения звуко -, радио- и телевещания с призывами к украинским солдатам сдаться в плен. Эффективность таких аудиосообщений подтверждают и бывшие боевики ВСУ, сдавшиеся в российский плен. В последнее время их поток увеличился, в том числе, из-за истощения мобилизационного ресурса, утверждают в ВС РФ. Акустический комплекс "Языковед" вещает на украинском и русском языках. Ранее командир спецназа "Ахмат", Герой России Апты Алаудинов заявил о переломе в сознании украинских военных - большая часть бойцов ВСУ при малейшей возможности сдаётся в плен ВС РФ.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, вс рф, сво, спецоперация