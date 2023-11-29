Психологическая атака: ВС РФ применили акустический комплекс против ВСУ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Для психологического воздействия на противника Вооружённые силы России применили специальный акустический комплекс "Языковед" на Херсонском направлении. Об этом 29 ноября сообщил командир подразделения группировки войск "Днепр" журналистам РИА Новости
По его словам, "Языковед" размещён на базе бронированного автомобиля. Его используют в красной и зеленой зонах противника для проведения звуко -, радио- и телевещания с призывами к украинским солдатам сдаться в плен.
"Работа приносит очевидные плоды, потому что есть стабильный поток военнопленных с правого берега Днепра и с левого берега Днепра", — сообщил военный.
Эффективность таких аудиосообщений подтверждают и бывшие боевики ВСУ, сдавшиеся в российский плен. В последнее время их поток увеличился, в том числе, из-за истощения мобилизационного ресурса, утверждают в ВС РФ.
"22-го (ноября) мы получили с товарищем приказ выдвинуться на левый берег. Мы с ним выдвинулись, заняли свою позицию. Вокруг было слышно, в громкоговоритель говорили, предлагали сдаваться… Когда я увидел (российских) штурмовиков, я решил сдаться", — рассказал журналистам бывший морпех из 38-й бригады ВСУ Руслан Нестерюк.
Акустический комплекс "Языковед" вещает на украинском и русском языках.
Ранее командир спецназа "Ахмат", Герой России Апты Алаудинов заявил о переломе в сознании украинских военных - большая часть бойцов ВСУ при малейшей возможности сдаётся в плен ВС РФ.